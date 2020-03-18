初一十五不一樣 主星同位素 - 太陰

在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

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太陰星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 太陰星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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兄弟宮必有天府: 代表手足比較強勢，甚至於霸道，雙方的相處關係較會有摩擦。但是這種強勢也可能源自於對方(手足)能力強、有價值，在原生家庭中扮演支柱或是做重大決定的角色。既然手足能力強，遇到困難時，也自然而然地會向手足討救兵，尋求協助。

子女宮必有破軍: 又稱「子息之星」的破軍進入子女宮，代表太陰(無論男女)都會視養兒育女為一件大事。雖然花盡心思、用盡心力，善盡養育之責，但是親子間的關係卻不見得平順融洽。一部份的原因可能要歸因於太陰對子女無微不至、追求完美又帶有強烈掌控的管教方式。

僕役宮必有七殺: 又稱「孤剋之星」的七殺進入僕役宮，代表太陰與朋友之間的交往平淡、冷淡、並不熱絡。或許用「不沾鍋」來形容會更貼切一些，與朋友不會有如膠似漆的黏膩關係。從太陰孝順顧家、用心照顧子女的本質來看，所有的時間與資源都花在家庭的經營上，自然也就無暇與無力(沒興趣)再去發展交友圈。

官祿宮必有天梁: 與太陰同屬靜守主星的天梁在官祿宮，代表太陰在工作事業上心態較安閒；需要強力競爭、相互廝殺型態的工作，不會是太陰的首選。而帶有能夠服務利他、幫助他人、穩定性質的工作，才是心之所嚮。

田宅宮必有天相: 注重家庭，又稱「田宅主」的太陰，投資的主要標的通常非房地產莫屬。有了自己的房子，除了滿足安全感之外，更是證明自己能力的象徵。注重平衡的天相，對於房產的要求是面面俱到: 地點、坐向、環境、便利性、保值程度缺一不可。注重美感的天相，當然也會花心思布置家裡，擺設也會要求井然有序。

福德宮必有巨門: 巨門又稱「暗星」，也代表太陰雖然外在表現是溫和、柔順，但是內心世界卻是深不可測。太陰的辛勞通常顯現在思緒上，多慮且常帶有不安全感，其實與福德宮的巨門脫離不了干係。操心煩神、遇事猶豫不決、三心二意，有時思慮上甚至帶有某種程度的疑心病。

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父母宮必有貪狼: 貪狼代表著慾望與需求，落入父母宮則會令太陰覺得父母的要求很多，甚至需索無度。這要從兩個層面來談: 一是人本來就是慾望無窮，當有一個孝順顧家的太陰子女，在「柿子挑軟的吃」的心態下，父母的慾望就會朝著太陰而來(因為其他的子女可能不理會或是不會回應這些需求)，希望他們能夠幫忙實現或滿足。二是回到太陰的心性與特質，縱使心中有再多的不情願與不樂意，孝順顧家的太陰還是會勉強自己去滿足父母的需求。

在十四主星中，主星廟旺與落陷對於坐命當事者的個性與特質，會產生一定程度的影響而造成差異。這種差異以太陽星與太陰星最為明顯。簡單地說，廟旺的太陰星坐命就像無雲的月圓時分，讓人感受到的就是皎潔與明亮。而落陷的太陰星坐命，讓人感受到的就是亮度打折的黯淡月光，也意味著在行事作風上並不如廟旺太陰星的穩定、含蓄。

三種不同的太陰

對宮是天機的太陰

受到對宮天機的影響，太陰的溫柔體貼加上了天機的聰明機靈，行事作風也比較隨性。但是天機的副作用讓心思雖然細膩卻複雜，得失心較重，愛面子。尤其是被人批評之後，一定要旁徵博引、據理力爭，誓死捍衛自己的名譽(其實是面子)。

亥位坐命(太陰廟旺)的男性，古稱「月朗天門」格，如果三方四正的組合還不錯，通常在學術領域有著不錯的表現；或是讀書考試是他的強項，別人讀得要死要活，對他來說可能是小菜一碟，輕鬆過關而且名列前茅。太陰的男性原本異性緣就不錯，再加上工作事業的表現也不差(官祿宮是廟旺的太陽加天梁)，用「人生勝利組」來形容一點都不為過。

受到天機多慮的影響，坐命者常有做事舉棋不定、患得患失的傾向。行事作風虛浮不定，朝令夕改亦是常態。也因為受到天機的影響，常常想利用數據、數字，來強化天性中缺乏自信的「理直氣不壯」的缺點，甚至沉溺在「讓數字來說話」的迷思中。而深信「理直氣就壯」的邏輯，常站在道德與普世價值的制高點來批評他人，而忽略了人性中也有晦暗、複雜的一面。常成為其他人眼中「溫暖有餘但感性不足」或是「只有同情心，沒有同理心」的好人。

巳位坐命(太陰落陷)則容易有意志力與毅力不足的缺點，情緒與判斷力容易受到他人的影響。但是無論廟旺或是落陷，坐命者常常是家裡待不住，有機會就往外跑。就算沒有人陪伴，出去逛逛閒晃也可以，充分展現天機的影響。

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對宮是太陽的太陰

從星座的組合上來看，特質其實與「對宮是太陰的太陽」類似，都是屬於個性略帶陰晴不定、反覆無常。而差異在於個性是由太陽主導(命宮主星)，還是太陰主導。

由於命宮是太陰，外在表現上仍是溫柔含蓄、謹慎保守的一面。但是骨子裡卻有著強勢、不認輸的堅持。有時會讓他人誤以為可以對坐命者軟土深掘，結果卻是踢到鐵板。但有時坐命者自己覺得可以堅持立場，但常常未戰就已棄械投降。這些忽冷忽熱、忽強忽弱、時而開朗時而情緒低落，皆源自於太陰與太陽交互作用的結果。

戌位的太陰(廟旺)，較有能力處理自己感情及情緒上的反覆及落差，而轉化成兼容並蓄、機動性強的特質。辰位的太陰(落陷)，則常常讓自己被不穩定的情緒、心情牽著走，容易有負面思考、意志力及決斷力較差的情形；抱怨、批評他人時像太陽，主觀意識強；行動、做決定時則像太陰，較軟弱、退縮、舉棋不定。

此一組合的太陰，也會有出國運勢強，將飛機當作巴士，在不同的國際城市之間往來的現象。但對於生性比較保守的太陰而言，如果是因為休閒旅遊、遊樂血拚而常出國，當然是樂在其中，不以為苦。但是如果是為了討生活、拚家中的經濟而頻頻出國，對太陰而言，應該是苦不堪言、能免就免的苦差事。

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對宮是天同的太陰

受到對宮天同的影響，太陰星主慢、含蓄、重悠閒的特質更為明顯。「三不政策」- 不主動、不積極、不表態，更是發揮的淋漓盡致。要讀懂坐命當事者個性密碼的第一條就是: 「我沒有說要，就表示我不要」。如果硬要逼問明確的答案，你通常會碰到的不是軟釘子就是太極拳。

原本就容易傷春悲秋，受到外界、環境變化而影響心情的太陰，加上對宮天同的作用，對於感情的敏感度增加，夢幻程度也跟著增加。內向、保守的個性，又加上了慵懶與倚賴，魄力不足以及不夠果斷；陰柔、不穩定、不切實際的特質也更加明顯。

天同不僅影響了個性，也影響了太陰的對外的人際關係。人緣雖然不錯，但是活動力不強(其實就是懶散)，交際圈也不廣。其實就是「顧家」加上「懶得出門」兩種特質交互作用的結果。連帶地也排斥、抗拒變動，維持現狀就是最好的選擇。

不喜歡表態的特質，常常利用「大概、或許、可能」來暗示心中的想法。不喜歡製造衝突，但是常讓人覺得自己沒有主見或是鄉愿。雖然表面上笑罵由人，但是內心卻很難灑脫自在地做人。

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不同太陰的指數分析

難纏(機車)指數

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異性緣指數

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敬業指數

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過動(趴趴走)指數

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情緒穩定指數

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