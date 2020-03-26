【測字】個性決定命運！看穿你的隱藏個性是什麼顏色

【文‧科技紫微網】

在創作油畫或水彩的時候，我們大多會先上一層底色，再用不同的顏色覆蓋上去，讓整體的色彩更協調，也使畫面顯得豐富又有層次感。如果每人都是一幅畫，你會是哪種底色的畫呢？有句話說「個性決定命運」，也許，你擁有哪種隱藏個性，連你自己都不清楚呢，現在就跟著科技紫微網用測字來了解一下吧！

請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選中1、「一」字：

說明你的隱藏個性為紅色

你對生活充滿了熱情，喜歡受人捧、受崇拜的感覺。工作上，你的辦事效率很高，從不拖沓行事。但你也有任性的一面，容易因為小事而急躁上火。多點歷練，能讓你變得更加沉穩。

選中2、「十」字：

說明你的隱藏個性為橙色

你的個性較外向活潑，喜愛說話，人緣很好，有十足的親和力，很容易就能和大家打成一片。神經大條、容易輕信他人是你的弱點，必要的時候還是要多點警戒心為好。

選中3、「土」字：

說明你的隱藏個性為黃色

你是極佳的行動者，超強的前瞻眼光和領導能力是你的個性優勢。即便面前麻煩重重，你也會是第一個想出辦法解決問題的人。但你在感情上有些不解風情，缺少包容能力。

選中4、「個」字：

說明你的隱藏個性為灰色

你看起來充滿熱情，內心卻往往孤獨空虛。做事雷厲風行，我行我素其實只是你的個性保護傘，你更渴望的是被人肯定。不要覺得「輸不起」，敢於承認錯誤才是勇者的表現。

選中5、「木」字：

說明你的隱藏個性為黑色

你常給人留下理性、充滿智慧的印象。你具備很強的梳理能力，善於解決棘手的問題。但容易聽不進周圍人的意見，當問題發生在自己身上時，會產生逃避現實的想法。

選中6、「不」字：

說明你的隱藏個性為藍色

你在生活上比較嚴肅，思想也比較深邃，無論是對自己還是他人都要求嚴格，是個不折不扣的完美主義者。但是當現實與理想出現落差時，你易因此陷入深深的憂傷。

不同的成長經歷，讓我們擁有了不一樣的性格底色。不同的性格特徵，造就了不一樣的行事風格。個性底色是先天的，但想要給自己的人生畫上哪種色彩，卻是我們要用一輩子要去完成的事情，因為掌握命運畫筆的不是別人，而是你自己。

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