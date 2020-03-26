快訊

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

【測字】個性決定命運！看穿你的隱藏個性是什麼顏色

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

在創作油畫或水彩的時候，我們大多會先上一層底色，再用不同的顏色覆蓋上去，讓整體的色彩更協調，也使畫面顯得豐富又有層次感。如果每人都是一幅畫，你會是哪種底色的畫呢？有句話說「個性決定命運」，也許，你擁有哪種隱藏個性，連你自己都不清楚呢，現在就跟著科技紫微網用測字來了解一下吧！

　

請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網

　

結果分析：

　

選中1、「一」字：

說明你的隱藏個性為紅色

你對生活充滿了熱情，喜歡受人捧、受崇拜的感覺。工作上，你的辦事效率很高，從不拖沓行事。但你也有任性的一面，容易因為小事而急躁上火。多點歷練，能讓你變得更加沉穩。

　

選中2、「十」字：

說明你的隱藏個性為橙色

你的個性較外向活潑，喜愛說話，人緣很好，有十足的親和力，很容易就能和大家打成一片。神經大條、容易輕信他人是你的弱點，必要的時候還是要多點警戒心為好。

　

選中3、「土」字：

說明你的隱藏個性為黃色

你是極佳的行動者，超強的前瞻眼光和領導能力是你的個性優勢。即便面前麻煩重重，你也會是第一個想出辦法解決問題的人。但你在感情上有些不解風情，缺少包容能力。

　

選中4、「個」字：

說明你的隱藏個性為灰色

你看起來充滿熱情，內心卻往往孤獨空虛。做事雷厲風行，我行我素其實只是你的個性保護傘，你更渴望的是被人肯定。不要覺得「輸不起」，敢於承認錯誤才是勇者的表現。

　

選中5、「木」字：

說明你的隱藏個性為黑色

你常給人留下理性、充滿智慧的印象。你具備很強的梳理能力，善於解決棘手的問題。但容易聽不進周圍人的意見，當問題發生在自己身上時，會產生逃避現實的想法。

　

選中6、「不」字：

說明你的隱藏個性為藍色

你在生活上比較嚴肅，思想也比較深邃，無論是對自己還是他人都要求嚴格，是個不折不扣的完美主義者。但是當現實與理想出現落差時，你易因此陷入深深的憂傷。

　

不同的成長經歷，讓我們擁有了不一樣的性格底色。不同的性格特徵，造就了不一樣的行事風格。個性底色是先天的，但想要給自己的人生畫上哪種色彩，卻是我們要用一輩子要去完成的事情，因為掌握命運畫筆的不是別人，而是你自己。

　

【延伸閱讀】

紫微現代論命，12宮位全解析

神準靈視！從前世看穿今生課題

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網

延伸閱讀

又是水逆又是犯太歲？這5個生肖一定要注意

照顧後進！這些命格榮登「好感前輩」前三名

就是能逆轉！2020年適應力最強的命格

小心缺點外露！哪些生肖男遭遇逆境總是沉不住氣？

相關新聞

【測字】個性決定命運！看穿你的隱藏個性是什麼顏色

在創作油畫或水彩的時候，我們大多會先上一層底色，再用不同的顏色覆蓋上去，讓整體的色彩更協調，也使畫面顯得豐富又有層次感。如果每人都是一幅畫，你會是哪種底色的畫呢？有句話說「個性決定命運」，也許，你擁有哪種隱藏個性，連你自己都不清楚呢，現在就跟著科技紫微網用測字來了解一下吧！

小孟塔羅：2020年逢凶化吉指數有多高？

當我們遇到不順心，或自身無法解決的問題時，有可能會想到寺廟拜拜，祈求神明能幫自己一把。但其實我們的個性最直接影響事情的走向。因此，好好檢視個性的優劣，將不好的地方做調整後，讓自己成為自己的最佳幫手吧！現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2020年逢凶化吉指數有多高？

四月財運最好五大星座：牡羊業績亮眼 雙魚正財運很強

儘管世界正遭受巨大星象能量影響，一個人心若能安定和正面思考，人生中很多事情便能化險為夷，創造新的機會，迎接更多豐盛來到生命之中。轉機就是商機，而覺得受不了的時候常常是大好機會的開始！來看看四月份在財運上有哪些星座的人擁有絕佳好運勢呢？

4月生命靈數運勢分析：過程中會落下的無須追悔 都是早該被蛻去的累贅

獨自，獨立，偶爾帶點侵略也無所謂， 過程中會落下的無須追悔，都是早該被蛻去的累贅。

每日星座運勢／天秤借助好運勢解決 延宕已久問題

2020-03-26 牡羊座 固執的人很難取得進步。 整體運：★★☆☆☆ 今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司

好幸運！這些生肖常常迎來「財的迫降」

前陣子的爆紅韓劇《愛的迫降》，大家看了嗎？女主因滑翔傘迫降事故，反而意外獲得一份浪漫愛情。當然了，這種浪漫情節大概只存在偶像劇裡，我們比較務實，從財運的角度來分析。現在就跟著科技紫微網來看看，哪些生肖特別幸運，常常有機會迎來「財的迫降」？

【塔羅】桃花三月必算！測你最近的愛情運

溫暖的春天已經降臨，正是桃花盛開的美好季節！你的桃花會開得旺盛嗎？戀情能不能有進一步的發展呢？抽一張塔羅牌，讓科技紫微網馬上告訴你最近的愛情運勢走向。

唐綺陽星座運勢週報：金牛有長官緣 處女桃花能量強

【唐綺陽星座運勢週報 3/23-3/29】 重要星象：太陽進牡羊、火星在魔羯衝刺、土星進水瓶 太陽進牡羊，三月到五月為緊鑼密鼓的階段，檢視著諸星在魔羯時，做得不盡完善的地方，包括政府機關

殺破狼周運勢／金牛對工作失望 巨蟹投資要小心

巨蟹座金錢運方面，進入財務宮位的土星受到天王星影響，有投資習慣的巨蟹座，可能正套牢在高點，甚至因為投資失利而負債。沒有投資習慣的巨蟹座，要當心捲入親朋好友的財務糾紛，千萬不要當保人或人頭，會因此成為連帶關係人。

這4個生肖「超重視工作」！身旁的人都吃不消啦

你覺得「事業心強」是優點還是缺點？在事業上所得的成果，是否能讓你的人生各領域雨露均霑，或是魚與熊掌永遠不能兼得，註定要付出代價？答案在生肖裡就有跡可循喔！且看科技紫微網為你分析。

小孟塔羅：真心換絕情！測2020年會犯到哪種小人

人生遇見的人何其多，有些人你沒特別對他好，卻主動釋出善意、雪中送炭；有些人你是真心相待，到頭來卻是真心換絕情。與人互動要有危機意識，並懂得適時保護自己，別被他人所利用才好。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！2020年會犯到哪種小人？

雙魚為約會變一個人、牡羊沒興趣會極度擺爛！最會偷懶的5大星座

人生在世，想偷懶是難免的事。有些人是嘴巴上說想休息，卻依然非常拼命把事情做好做滿，有些人是假裝自己很忙，實際上偷懶偷到不行，不仔細看還無法發現呢！而人類為了要偷懶而使出的招數可以說是千奇百怪。讓我們來看看12星座的人誰最會偷懶又怎麼偷懶吧！

熱門新聞

統一發票1-2月開獎 35元買咖啡變身千萬得主

買口罩好消息！ 蘇貞昌：評估一次買更多、方式更多元

千萬富翁是你嗎？在全聯花794元中千萬特別獎

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」停業2個月

沒掃墓就是不孝？媳婦為防疫掃墓想說NO 醫師教兩招

美國疫情不退燒 下周95無鉛可能跌破20元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。