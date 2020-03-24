【塔羅】桃花三月必算！測你最近的愛情運

【文‧科技紫微網】

溫暖的春天已經降臨，正是桃花盛開的美好季節！你的桃花會開得旺盛嗎？戀情能不能有進一步的發展呢？抽一張塔羅牌，讓科技紫微網馬上告訴你最近的愛情運勢走向。

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我最近的愛情運好嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選1、塔羅牌：太陽

太陽充滿了積極正面的力量，太陽牌的出現，代表著希望與歡欣的到來，所有事情都會趨向成功與美好，愛情可成。

愛情運指數：★★★★★

戀情被祝福、表白成功……這些都是太陽牌帶來的好消息。這段時間的磁場對愛情易產生促進與療癒的作用，原本恩愛的情侶會更加恩愛，常起衝突的情侶，在沒有出現致命裂痕的前提下，吵架過後也能快速和好。

桃花運指數：★★★★☆

你的身上會散發出強大的磁場，招引著異性崇拜的目光，也易獲得能力出眾的異性關照。生意場裡、談判桌上、職場中，會有你愛慕或欣賞你的異性出現。

選2、塔羅牌：世界

這張牌指示的是，只要你擁有感恩的心與積極樂觀的態度，就必定能在自己創造的美麗世界中，尋得幸福與快樂！

愛情運指數：★★★★☆

值得期待的愛情運，時不時能帶給你回味無窮的快樂。隨著交流互動增加，感情濃度也加深，且能發現更融洽的相處方式。

桃花運指數：★★★★☆

單身的你，近期接觸的異性看似沒有特別之處，不過深入瞭解之後容易有驚喜發現。所以，這段時間遇到相親對象或是追求者，別急著拒絕哦！

選3、塔羅牌：審判

審判正位代表著復活、覺醒、以及接受新的價值觀。這張牌預示著愛情關係的昇華與重生，在這個時期中，你們可以從錯誤中找到正確的相愛方式。

愛情運指數：★★★★☆

和另一半會共同面對一些不可避免的壓力，但這種並肩作戰的親密感，也會讓你們的感情昇華，心靈層面的聯繫也更為緊密。

桃花運指數：★★★☆☆

單身者如果能以貼心姐姐、暖心哥哥的形象出現，會對愛情運大大有利。

選4、塔羅牌：節制

節制代表協調與配合。這種精神能為煩惱的人生帶來明亮與清爽感，且慾望也變低了。在愛情中能與另一半和睦相處。

愛情運指數：★★★☆☆

近期愛情就像一潭湖水，平靜而清澈，即便偶有微風吹過，漣漪散去後也能很快風平浪靜。雖然缺少驚喜，但對你們而言未嘗不是最佳狀態。

桃花運指數：★★☆☆☆

單身者的桃花色彩不明朗，最近只能一切隨緣。面對主動找上門的異性，別急著投入，靜觀一段時間再說。若急於用情，將費時、費神、還傷心。

選5、塔羅牌：月亮

月亮預示著不安定的關係、不穩定的狀態、以及不確定的態度。多變會是這段時間的主題。

愛情運指數：★★☆☆☆

此段期間的感情走向可以用「忽冷忽熱、變化多端」來形容，戀愛過程迂迴曲折，頗富戲劇性，例如：吵架分手後又復合、復合後又吵！相處上會比較將目光放在對方的缺點上，難免衝突。

桃花運指數：★★★☆☆

單身者雖然受桃花眷顧，能遇見品貌不錯的對象，但是也要防範你的同性朋友哦，以免最後你變成了他們的「紅娘」。

選6、塔羅牌：正義（逆位）

正義逆位預示著偏見與私心，這會是感情中引發衝突的關鍵。同時此牌也預示著會遇到逃避責任的人，或是受到不公平的待遇。

愛情運指數：★☆☆☆☆

愛情發展不如意，已婚者和另一半總是話不投機半句多，火爆脾氣一上來，吵架就難以避免了。

桃花運指數：★☆☆☆☆

單身者這段時間即使有遇到愛情的機會，品質也不會太好，容易陷入單方面的不良愛戀中。對方可能腳踏兩隻船，也可能會裝成理想情人的模樣來欺騙你。

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