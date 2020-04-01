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談感情時你像哪種動物？結合命盤解析盲點

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

在感情的世界裡，付出和回報常常是不對等的。有時，你為對方付出了很多，但對方卻渾然不知；也有可能你的一片深情，換來的是遍體鱗傷。為什麼很多很多的戀情總是夾雜著苦澀？是自己愛錯了人，還是命運不公？科技紫微網今天要來告訴你，你的紫微主星在談感情時帶有哪種動物的特質！

本文參考紫微命盤夫妻宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命盤唷。夫妻宮為空宮者，請參考對宮事業宮主星；夫妻宮為雙星者，請同時參考兩邊主星說明。

　

開創型主星：刺蝟

（七殺、破軍、廉貞、貪狼）

感情指南：靜下心來，好好愛！

開創型主星喜歡自由，一身衝勁，要愛就要愛得驚天動地。他不喜歡平平淡淡的感情，也不願受到束縛。他對感情的要求很高，常常聽不進別人的勸告。

這類主星談感情就像刺蝟一樣，忘了自己身上有刺，還緊緊擁抱對方，把雙方都弄得傷痕累累。而且他的同理心不足，想踩滾輪就踩，想睡就呼呼大睡，太過自我，想要掌控一切，會讓情人覺得喘不過氣來。

　

領導型主星：孔雀

（紫微、天府、武曲、天相）

感情指南：學點甜言蜜語吧，這不會讓你蛀牙！

領導型主星常常把談戀愛變成佈道大會。他們對甜言蜜語不擅長，說起道理來卻能侃侃而談。講好聽點是務實，講難聽點是現實。

這類主星談感情時太注重外在條件，就像孔雀間比較誰的羽毛最鮮豔，認為這就能打動人心。但是感情裡的「比較」可是大忌，像是誰的男友會賺錢，誰的女友多賢慧……等等。他們總以為說這些事，會讓兩個人一起成長，然而少了圓融、反傷了感情。

　

支援型主星：熊貓

（太陽、巨門、天機）

感情指南：一心一意，坦然面對！

支援型主星談感情時，最喜歡「研究、比較、加分析」，又很容易受旁人影響。他們在別人的感情問題上總是扮演睿智「軍師」的角色，碰到自己的問題時就想逃避。這樣怎麼能給情人安全感呢？

這類主星談感情就像熊貓一樣，平時能靠「牙尖嘴利」啃食堅硬的竹子，說話氣勢也不輸人。但是真要遇到感情危機，又變回熊貓那緩慢的步伐了！常常忍不住胡思亂想，或是逕自忍耐，勉強維持住感情，卻不快樂。

　

合作型主星：袋鼠

（太陰、天梁、天同）

感情指南：做一個行動的巨人，你就會成為巨人！

感性又追求完美的合作型主星，對待感情時很是矛盾。他一方面期待愛情到來，一方面又擔心自己不夠好，配不上對方。這樣的個性會讓行動力大打折扣，讓自己處於被動地位，所以常會因為錯過對的人而後悔。

這類主星對感情太過患得患失，行動力不足，就像一隻待在媽媽袋子裡的小袋鼠，只要有情人可依靠就好，情人跳上跳下、東奔西跑又如何？反正自己適應力強。他們總是勉力去配合對方，把兩人世界想得太過完美，輕視現實問題。戀愛時或許美好，卻容易成為幸福婚姻生活的阻礙。

　

我們不必因為嘗過了愛情的苦，就否定它的甜。每個人都值得被愛，也值得擁有更好的愛。修正好自己感情中的小缺陷，你就離幸福又近了一步！

　

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