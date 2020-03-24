好幸運！這些生肖常常迎來「財的迫降」

【文‧科技紫微網】

前陣子的爆紅韓劇《愛的迫降》，大家看了嗎？女主因滑翔傘迫降事故，反而意外獲得一份浪漫愛情。當然了，這種浪漫情節大概只存在偶像劇裡，我們比較務實，從財運的角度來分析。現在就跟著科技紫微網來看看，哪些生肖特別幸運，常常有機會迎來「財的迫降」？

生肖蛇

運道十足，財從天降

嗅覺靈敏、第六感極強的生肖蛇，財運也頗強，常有意外之財從天而降。這種機運會特別發生在出門在外的時刻，離家越遠，越容易遇見好財運。不過，你常常會接不住這類突如其來的財運，主要原因是猶豫不決，會眼睜睜看著機會流失，與財神擦肩而過。因此，一旦預感到了財神降臨，就要敢於主動把握，穩穩接住，不要錯過。

生肖虎

求而不得，靜中得財

敢於競爭、不怕冒險的生肖虎，每當你很努力、拼命賺錢時，不見得能賺到，反而往往是有所取捨，放下執念時，財運就會在不知不覺中降臨。所以請不要為了賺錢而賺錢，用力過猛反而難得財神眷顧，求而不得。相反的，當你取財有道，冷靜理性應對商機時，則容易被好運砸中，獲得豐厚的意外之財。

生肖豬

福祿壽星，財神眷顧

生肖豬的人樂觀知足，不刻意追求錢財，能把握住生活中的小確幸。也正是因為有著這樣良好、正向的心態，讓你常常得財神眷顧。這種幸運是屬於懶人、傻人有福的類型，像是不與人爭、不斤斤計較，心寬、看得開……這些特質能夠會讓你在無意中與好財運相遇，得財不費力。

生肖兔

悄無聲息，財運迫降

生肖兔有語言方面的天賦，善辯、口才佳，往往能動口生財。不僅如此，你還常有「無心插柳柳成蔭」的好財運，在不聲不響中意外得財的機率很高唷。不過，有時候面對突如其來的財運，你會因為不知所措，而在慌亂與不安中錯過得財機會。好財運降臨時莫怕，也不用不好意思。機運稍縱即逝，須及時把握。

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