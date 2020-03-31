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一旦喜歡上這幾個生肖，真的會上癮！

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

喜歡是無論何時何地，你總能突然想念他；只要想起心中便有一種輕飄飄的溫暖；任何開心的、不開心的事，你都想第一時間說給他聽……喜歡一個人，是會上癮的！接下來科技紫微網就來和大家分享，一旦喜歡上了就讓人上癮的生肖，會是哪些呢？

　

生肖虎

說起生肖虎，也許很多人覺得他們脾氣大，但他們這種霸氣、灑脫的個性卻自帶魅力。一旦喜歡上了屬虎的人，他們會在你的世界印滿了存在感，讓你從此離不開他！

生肖虎雖然有點小霸道，但也有可愛、乖順的一面。哪怕他上一秒把你氣得要死，下一秒一個撒嬌賣萌，便會讓你主動退讓。這種霸氣內藏萌點的個性，很容易讓人不小心深陷下去，然後就上癮了！

　

生肖兔

和生肖兔談戀愛和結婚會是一件非常幸福的事，因為無論紀念日或情人節，他們都能想出各種各樣的驚喜來逗你開心。

屬兔的人是紳士、溫柔的化身，會給你無微不至的呵護與關愛。一旦你喜歡上他，就會無條件的陷入他們的溫柔當中，無法自拔。喜歡上這麼優秀的兔兔，上癮後當然連掙扎也不願意囉！

　

生肖羊

喜歡上屬羊的人並不奇怪，因為他們的性格實在太好了，也許你們相處一輩子，都沒有辦法讓他生一次氣。

無論周圍的人如何浮躁、虛榮，羊兒都不為所動。他們只會把更多的時間和精力花在和你的相處中，因為在他們的眼中，珍惜眼前人才是最重要的事情。這樣的「人間精品」，怎能讓人不上癮呢？

　

生肖狗

生肖狗時而甜美可愛、時而天真任性，總之他們對待感情絕對是忠貞不二。想要生肖狗的人出軌，那可真是一件困難的事呢！

生肖狗的責任心可以算是十二生肖中的榜首。一旦喜歡上屬狗的人，你便會越來越依賴，因為你會發現除了自己的爸媽以外，沒有人會像生肖狗那樣替你遮風擋雨。這種十足的安全感，讓你對兩人的未來更加有信心，於是越喜歡越上癮。

　

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