殺破狼周運勢／金牛對工作失望 巨蟹投資要小心

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星、火星、冥王星與金星有良好連結，會再多兼一些機動性的差事補貼家用，會發現收入還不錯。新月發生在命宮，可許下工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在命宮，與喜歡的對象關係有更進一步的趨勢，心中充滿希望。新月期間，可許下心願，會獲得新月的祝福，和喜歡的人有情人終成眷屬。

本週須注意的部分：

人際關係方面，進入人際關係宮位的土星受到金錢宮位的天王星影響，與人的金錢往來要特別謹慎，即便是一點點小錢，也可能造成糾紛，同時避免與任何親朋好友產生借貸關係，除了金錢損失，雙方還可能撕破臉。

健康運方面，新月發生在命宮，本週要注意腸胃方面的問題，容易腹瀉或胃痛，女性則要留意婦科方面的保養。海王星、水星齊聚精神宮位，情緒容易陷入低潮，睡眠品質不良，精神狀況不佳，會是心理疾病好發的時期。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，會被令你意想不到的對象追求，內心也會感覺有些動心。新月發生在精神宮位，若有暗戀的對象，可在新月期間許願，雙方會有機會進一步認識。

人際關係方面，水星順行在人際關係宮位，有些好朋友在社群軟體敲你，很久沒有好好敞開內心暢談，很需要在心靈上彼此交流。某些金牛座會參與兼具知性與感性交流的團體，精神層面獲得滿足。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的天王星影響，對於職場停滯的氛圍感到窒息，有許多問題迫切需要改革。某些金牛座會暫時代理主管職，不過會發現一些不太能接受的陋習，使你對目前的工作領域感到失望。

學業運方面，木星、火星、冥王星合相在學業宮位，必須在短期內產出大量的論文或報告，同時需要參加許多考試與認證，課業壓力非常大。某些金牛座需要代表學校參加一些競賽，目前卻遇到一些瓶頸，必須想辦法解決這些問題。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，木星、火星、冥王星合相在慾望宮位，與精神宮位的金星有良好連結，和暗戀的對象有許多肢體碰觸的機會，使你心中小鹿亂撞，每天都感覺很愉悅。

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個團體，認識新的朋友，可因此結識有利於你在各方面發展的貴人。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星順行在志業宮位，換了新的電腦，工作效率加速，事務進行流暢許多。某些雙子座會有機會到嚮往的領域見習，雖然不見得會轉換跑道，卻會立下許多重要的目標。

本週須注意的部分：

學業運方面，進入學業宮位的土星受到天王星影響，在學業上稍微鬆懈或太過自滿，會被教授無預警當掉，此時千萬不要翹課或遲到。某些雙子座會遇到比較嚴格的指導者，作業或報告不斷被退件修正，功課遇到瓶頸。

健康運方面，木星、火星、冥王星合相在疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，注意人身安全，此時發生意外傷害的機率較高。稍有不慎容易感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，或住院療養。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會有一個新的職務或是新的業務在此時開始執行。新月期間，可許下與工作、成就、事業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，水星順行在學業宮位，課業開始上軌道，學習的事物吸收迅速，可順利產出作業或報告。需要到外地參加學術研討會議與座談的巨蟹座，許多文件會在此時核准。

本週須注意的部分：

金錢運方面，進入財務宮位的土星受到天王星影響，有投資習慣的巨蟹座，可能正套牢在高點，甚至因為投資失利而負債。沒有投資習慣的巨蟹座，要當心捲入親朋好友的財務糾紛，千萬不要當保人或人頭，會因此成為連帶關係人。

感情運方面，火星、冥王星、木星合相在感情宮位，「執著」往往害慘了自己，有些原則無法妥協，故意與喜歡的對象冷戰，卻又不想放棄對方，使得自己遍體鱗傷。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會開始選修一門新的課程，可遇到非常優秀的指導者。新月期間，可許下與學業、研究領域有關的願望，會獲得良好的能量幫助，突破盲點。

金錢運方面，水星在財務宮位順行，手上所有的理財項目都可在此時處理完畢，或許多少有些虧損，但不至於負債累累。沒有投資習慣的獅子座，身邊累積了許多市面上稀缺的物品，感覺自己很富裕。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到進入夥伴宮位的土星影響，與一起工作的同事與夥伴理念不合，執行一些事務變得麻煩。某些獅子座會被豬隊友扯後腿，成果被收割，但黑鍋都由你來背。

感情運方面，土星進入感情宮位，不斷地向喜歡的人情緒勒索，會使得對方開始厭倦你，此時在情感關係中較為弱勢，必須開始學習拿捏好彼此之間的黏著度，才不會失去自我，患得患失。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，可在此時整頓手上的投資標的，會發現還有些微獲利。新月期間，可許下與金錢、財務、投資相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星順行在感情宮位，與喜歡的人會言歸於好，過去很在乎的事情，在相互理解之後，會比較淡然。某些處女座可望與遠距的戀人重聚，雙方對於一起生活有共識。

本週須注意的部分：

工作運方面，土星進入工作宮位，受到天王星影響，會承接一個新的職務，工作內容有所調整，然而等你上任之後，就會發現這是個屎缺，所有吃力不討好的問題都會丟給你解決。

健康運方面，土星進入健康宮位，受到天王星影響，會發現自己身體出現慢性疾病的警訊，內分泌失調，此時要開始注意養生了，新月發生在疾厄宮位，可為自己的健康許下心願，會獲得良好的能量幫助。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，兩人的關係已進入到新的階段，雙方都有意更進一步。新月期間，可許下與情感、戀愛相關的願望，會獲得新月的能量祝福，戀情順利。

工作運方面，水星在工作宮位順行，許多事務終於擺脫障礙，順利運作，進行流暢。此時思緒會比先前清晰，很快就能釐清某些盲點，突破困難。與人溝通不良的問題有大幅改善，提出的建議都會被接受。

本週須注意的部分：

金錢運方面，金星與天王星齊聚財務宮位，天王星受到在玩樂宮位的土星影響，吃喝玩樂與享受方面的花費增加，會想對自己好一點。某些天秤座會把錢花在小孩或寵物身上，孩子的身體狀況令你憂心。

家宅運方面，火星、木星、冥王星齊聚家宅宮位，需特別注意家人的身體健康與人身安全。居家要注意爐火與電器的使用，與家人關係也會較為緊繃，此時也很需要家人在經濟上給予一些支援。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，許多事務或是某個任務會在這段時間重新開始，不妨在新月期間，好好為工作許下心願，會獲得新月的祝福，在職場一帆風順。

感情運方面，水星順行在戀愛宮位，能夠找到一個可以與你對話的知音是很難得的事情，如果可以再多一些勇氣，兩個人的關係就可更進一步。這段時間在情感關係上較為討喜，告白的成功率很高。

本週須注意的部分：

溝通運方面，火星、木星、冥王星齊聚溝通宮位，當心口舌之災，即便在網路上的發言也要謹慎，此時容易惹上麻煩的人物。說人是非的時候，最好探看一下週遭環境，被當事人聽到的機率很高。

家宅運方面，土星進入家宅宮位，家中的重擔整個落在你身上，某個家人會需要你照顧。某些天蠍座的居家生活會受到鄰居的噪音干擾，卻又無法搬家，或是容易與週遭的住戶發生糾紛。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，單身的射手座會邂逅怦然心動的對象，從不相信一見鍾情的你，瞬間墜入愛河。新月期間可許下與戀愛、情感有關的願望，會獲得良好的能量幫助。此時也可能與某個寵物對上眼，被收編為奴隸。

家宅運方面，水星順行在家宅宮位，有搬家需求的射手座，會在很短的時間內尋求到理想的物件，順利搬家。沒有搬家需求的射手座，比較有時間好好整理居家環境，清理出一些用不上的物件，捐給需要的人使用。

本週須注意的部分：

工作運方面，金星與天王星齊聚工作宮位，某些射手座會因為一些因素放無薪假，整天閒在家中，會有點想念忙碌的日子。某些射手座會趁著這段時間找些兼差與副業，賺點外快貼補家用。

金錢運方面，火星、木星、冥王星齊聚金錢宮位，額外的支出較多，目前積蓄已經見底，對於金錢的流失感到焦慮。某些射手座會需要買一件昂貴的物品，雖然可以分期付款，但相對而言，每個月的生活費也面臨緊縮。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的摩羯座，會在此時找到理想的物件。或是家庭會有新的成員加入。新月期間，可許下對於家庭、居住環境的期許，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星與天王星齊聚戀愛宮位，正嘗試一種從未經歷過的戀愛關係，深陷在有些冒險的甜蜜中。某些摩羯座最近迷上某個明星，天天追劇和搜尋偶像的最新消息，陷入不切實際的愛戀狀態。

工作運方面，水星順行在面試宮位，正在轉換跑道以及尋求新工作的摩羯座，本週可收到錄取通知，心情也會比較篤定。工作穩定的摩羯座，與人溝通順暢，職場中遇到的問題獲得解決。

本週須注意的部分：

金錢運方面，土星進入金錢宮位，受到天王星影響，因為整體大環境的影響，收入會略為減少，但支出比過去還沈重，必須要縮衣節食過日子。生活上有些珍貴的物資已經快消耗完畢，無法獲得補給，感到焦慮與恐慌。

健康運方面，火星、木星、冥王星合相在命宮，當心血光之災，容易發生意外傷害。感染急性疾病的機率較高，造成某些器官發炎，或是有發燒的現象。代謝狀況也不理想，感覺自己有些發福。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在面試宮位，想要轉換跑道、考公職、面試新工作的水瓶座，本週會有好消息傳來。新月期間，可許下面試、考試、找工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，水星順行在金錢宮位，總算有些收益在此時入帳，可把積欠的帳單付清，並且平均分配每日生活所需。某些水瓶座會獲得一些小道消息，得知市面上稀缺的物資可透過一些管道獲取。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到進入命宮的土星影響，家庭會因為一些突發事件，整個重擔會落在你身上，某些家人需要長時間照顧。某些水瓶座家中會有新成員加入，但他會加重整體生活的負擔。

感情運方面，火星、木星、冥王星合相在精神宮位，不愉快的戀愛經驗使你對愛情裹足不前，即便看似理性，內心卻有一扇窗不願打開，使得目前的情感狀態略顯孤寂。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，此時會有新的收益進帳，或是會被加薪。生活上某些物資缺乏的問題獲得改善。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星持續在面試宮位行進，面試新工作十分討喜，很快就能獲得錄取通知。不需要尋求新工作的雙魚座，有重要的合約需要簽署，此時斡旋順利，很快就可以簽約。

本週須注意的部分：

感情運方面，進入精神宮位的土星受到溝通宮位的天王星影響，在情感上的委屈無法言語，沒有人能理解，也找不到可以救贖的管道，造成心理層面的憂鬱，需注意心靈健康。

人際關係方面，火星、木星、冥王星合相在人際關係宮位，對於太煩雜的人際關係感到困擾，有些人老是麻煩你，已經到了難以負荷的程度，會想與一些人斷絕往來。

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