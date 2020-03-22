每日星座運勢／摩羯多留意財經消息 做好投資計劃

2020-03-22

牡羊座

財務糾紛多，多留意金錢往來。

整體運：★★★☆☆

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

財運：★☆☆☆☆

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00淺海藍

開運方位：正東方向

金牛座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的收穫讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

財運：★★★★☆

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00鈦晶金

開運方位：正南方向

雙子座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。

事業運：★★★☆☆

生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。

財運：★★★★☆

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到零用金、獎金、紅包、禮物等等！真是令人眼紅喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00秋葵綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

忠言逆耳利於行。

整體運：★★★☆☆

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是佔有慾太強會有不少矛盾。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

愛情運：★★★☆☆

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

事業運：★★★☆☆

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

財運：★★☆☆☆

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00碧空藍

開運方位：正北方向

獅子座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！

事業運：★★★★☆

心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。

財運：★★★☆☆

自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00香吉士黃

開運方位：正東方向

處女座

別強迫別人，多反省自我。

整體運：★★★☆☆

與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

忙於應付工作，與另一半的溝通短缺，感情容易出現危機；單身者在工作中能得異性助力。

事業運：★★☆☆☆

熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是吃力不討好，這會讓你感到內心鬱悶！

財運：★★★☆☆

在投資上要膽大心細，方能見成效。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕

開運方位：東南方向

天秤座

用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

整體運：★★★★☆

對一些人、事、物似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

愛情運：★★★★☆

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

事業運：★★★★☆

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

財運：★★★★☆

錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫！有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來請客、行善喔!

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

天蠍座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

愛情運：★★★★☆

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

事業運：★★☆☆☆

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

財運：★★☆☆☆

貪玩、喜歡留連風月場所者，容易破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00珍珠白

開運方位：正東方向

射手座

試著改變一下自己。

整體運：★★★☆☆

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

事業運：★★★☆☆

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

財運：★★☆☆☆

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00朝霞紅

開運方位：正南方向

摩羯座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

愛情運：★★★★☆

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

事業運：★★★★★

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

水瓶座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝束會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00湖水綠

開運方位：西北方向

雙魚座

愛他就對他寬容些。

整體運：★★★★☆

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠溫習一下吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

事業運：★★★★★

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

財運：★★★☆☆

財富易流失不易緊守，要握緊自己的錢袋。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00象牙白

開運方位：正南方向





