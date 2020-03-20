聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／雙子愛情運勢頭良好 財運暢通無阻

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-03-20

牡羊座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到主管的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到相應的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增多。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

事業運：★★★★☆

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意的向你提供幫助，最終你都能將事情順利的完成。

財運：★★★☆☆

財運沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心亂的狀況，在平順中讓你覺得很安逸。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅

開運方位：正北方向

金牛座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者遇到挫折別喪氣，在人力銀行鎖定職缺投幾份簡歷，會有不錯的回饋。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面度，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00咖啡棕

開運方位：正北方向

雙子座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開了花。愛情運勢頭良好，心情好自然情人無論怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

試著表達你感性的一面，沒事就對著心上人傻笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

巨蟹座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

財運：★★☆☆☆

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

獅子座

上進心強烈，對事物充滿好奇心。

整體運：★★★★☆

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜的瞬間是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子運用到實踐中，易有意想不到的出色效果出現。財運高漲，理財用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

愛情運：★★★☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜是很多，可是只要冷靜的思考，就能找出捷徑提高辦事效率。

財運：★★★★☆

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00玉髓紅

開運方位：東北方向

處女座

工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但並不會淡化你們的感情；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；前期提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

事業運：★★★☆☆

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00和闐玉白

開運方位：東南方向

天秤座

珍惜眼前人。

整體運：★★★★☆

開始新戀情的人偶爾想起從前的他，仍有種難以釋懷的感覺，其實幸福即在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能助你有不錯的斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪兒著手，都會有不錯的機遇。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食都能讓你心滿意足。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但能以良好的精神面貌積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有用不完的能量。

財運：★★★★☆

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00水鑽藍

開運方位：正南方向

天蠍座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

有點失落感，渴望被疼愛，可是總覺得對方不疼你。有什麼關係，可以自己愛自己呀！

事業運：★★★★☆

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

財運：★★★★☆

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00湖水綠

開運方位：正東方向

射手座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★☆☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一味等待恐錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多，要注意與上司長官的互動，不要耍性子喔！

財運：★★☆☆☆

你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

摩羯座

運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

整體運：★★☆☆☆

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鐲給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

愛情運：★★★☆☆

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

事業運：★★★☆☆

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠

開運方位：正東方向

水瓶座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不與他正面衝突，就能避免摩擦。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★☆☆

容易收到外界訊息的干擾，處事有點搖擺不定。

財運：★☆☆☆☆

散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00蘭花紫

開運方位：西北方向

雙魚座

今天要有花些小錢的準備。

整體運：★★☆☆☆

換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★★★☆☆

你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。

事業運：★★☆☆☆

心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。

財運：★★☆☆☆

出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：東北方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／雙子愛情運勢頭良好 財運暢通無阻

2020-03-20 牡羊座 工作上能有較為突出的表現。 整體運：★★★★☆ 愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到主

哪些命格有遠見，不怕中年「被失業」？

有智慧的古人說：少年得志，中年失業，是人生大不幸。對平凡的大多數人來說，「少年得志」從來也不在我們的經驗中；但大家對「中年失業」卻深感擔憂。即使自己鞠躬盡瘁，以辦公室為家，把老闆當神，但不該來的，往往不敲門就猛然出現。你知道哪些命格儘管必須回家吃自己，還是能絕處逢生嗎？跟著科技紫微網一起來探索吧。

超破壞氣氛！12星座不解風情的反應大公開

兩個人相處時，難免出現性格、脾氣等方面的差異，但當你遇到一個不解風情的戀愛對象時，有時候實在讓人哭笑不得。今天，科技紫微網就來和大家討論一下，當12星座不解風情的時候有多誇張！

初一十五不一樣 主星同位素 - 太陰

某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

告別渣男面相 就從這些小細節著手

你知道渣男的臉上有什麼特徵嗎？掌握這些細節，就能聰明遠離討人厭的渣男，但如果是自己臉上有這些小缺陷，又該如何改善呢？本期邀請專業命理師和整形醫師，為讀者細說分明！

又是水逆又是犯太歲？這5個生肖一定要注意

今年一開年就陷入選舉月的嘈雜；春節還沒過完，就爆發了疫情；再來，又遭逢今年第一波的水逆。當你以為一切看似要好轉時，才發現自己今年正好犯太歲！真是一波未平一波又起。不過命理的重要就在於提醒與防範，科技紫微網要來提點一些生肖，他們今年不只犯太歲，還有小人危機喔！

照顧後進！這些命格榮登「好感前輩」前三名

在職場中，哪些前輩特別照顧後進，讓人回想起來就覺得暖心？科技紫微網將根據紫微命盤分析，誰能夠榮登「好感前輩」前三名的命格？

酒品最差星座Top 6！清醒後會後悔的事一定做到滿

平常見到的人，喝了酒往往變成另一個人格上身！12星座酒品最差Top6，一起來看看，你上榜了嗎？

唐綺陽星座運勢週報：白羊注意情緒控管 水瓶賺錢機會多

水星再度進雙魚，關注話題圍繞在疫情、業力等無形的力量，經過先前水星逆行水瓶，有助於真相的探討及突破謊言。太陽水星同在雙魚，應明心見性、勿自欺欺人。週五火木合相，關注跟政治、政府有關的攻防問題，尺度之間的拿捏，政府積極有作為，局勢將有戲劇性變化，線上活動更加活躍。太陽進牡羊春分來臨，感受不平靜中的新機會。土星將進水瓶，土星的衝刺，帶來壓力的高漲。

殺破狼周運勢／摩羯收入有減少趨勢 天秤被好感對象告白

雙子座感情運方面，金星持續行進在秘密宮位，與喜歡的對象有許多互動機會，使你心中每天都很雀躍。但對方的態度忽冷忽熱，讓你摸不著頭緒，使你只能持續觀察對方，不敢有進一步的表示。

今年首場水逆終於過了！12星座好運公開 獅子天秤脫單

2020年首場水逆終於過了，大家過得還好嗎？既然熬過了不順的水逆，那麼好運終於要來了吧，其實有不少星座已經開始迎來好運，...

小孟塔羅：在自己的舞台發光發熱！測我在哪方面最有天份？

你是否清楚自己的天份呢？愛因斯坦曾經說過：「假如你讓一條魚爬樹的話，牠會永遠相信自己是一個笨蛋。」因此，唯有了解自己真正擅長的事情，你才能在屬於自己的舞台上發光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我在哪方面最有天份？

熱門新聞

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

賣場泡麵、乾糧一掃而空 陳時中：過度搶購是沒必要的

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。