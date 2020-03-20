每日星座運勢／雙子愛情運勢頭良好 財運暢通無阻
2020-03-20
牡羊座
工作上能有較為突出的表現。
整體運：★★★★☆
愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到主管的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到相應的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增多。
愛情運：★★★☆☆
異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。
事業運：★★★★☆
當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意的向你提供幫助，最終你都能將事情順利的完成。
財運：★★★☆☆
財運沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心亂的狀況，在平順中讓你覺得很安逸。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅
開運方位：正北方向
金牛座
運勢不錯，努力爭取表現機會。
整體運：★★★☆☆
與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者遇到挫折別喪氣，在人力銀行鎖定職缺投幾份簡歷，會有不錯的回饋。
愛情運：★★☆☆☆
相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
事業運：★★★★☆
大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面度，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。
財運：★★★☆☆
消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-15:00咖啡棕
開運方位：正北方向
雙子座
財運特別突出，是個好日子。
整體運：★★★★★
前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開了花。愛情運勢頭良好，心情好自然情人無論怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。
愛情運：★★★★☆
試著表達你感性的一面，沒事就對著心上人傻笑會有出乎意料的效果產生喔！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！
財運：★★★★★
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
巨蟹座
需控制自己的情緒。
整體運：★★★☆☆
戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。
事業運：★★★★☆
工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。
財運：★★☆☆☆
要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00薰衣草紫
開運方位：東北方向
獅子座
上進心強烈，對事物充滿好奇心。
整體運：★★★★☆
若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜的瞬間是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子運用到實踐中，易有意想不到的出色效果出現。財運高漲，理財用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。
愛情運：★★★☆☆
雙方的關係有點緊張，口角一觸即發，少說兩句免得後果不堪設想。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，雖然雜是很多，可是只要冷靜的思考，就能找出捷徑提高辦事效率。
財運：★★★★☆
得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-14:00玉髓紅
開運方位：東北方向
處女座
工作信心十足。
整體運：★★☆☆☆
今天與情人相處的時間不多，但並不會淡化你們的感情；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；前期提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！
事業運：★★★☆☆
重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。
財運：★☆☆☆☆
金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-07:00和闐玉白
開運方位：東南方向
天秤座
珍惜眼前人。
整體運：★★★★☆
開始新戀情的人偶爾想起從前的他，仍有種難以釋懷的感覺，其實幸福即在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能助你有不錯的斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪兒著手，都會有不錯的機遇。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食都能讓你心滿意足。
事業運：★★★★☆
工作較忙碌，但能以良好的精神面貌積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有用不完的能量。
財運：★★★★☆
財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00水鑽藍
開運方位：正南方向
天蠍座
多站在對方立場上考慮。
整體運：★★★☆☆
男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。
愛情運：★★☆☆☆
有點失落感，渴望被疼愛，可是總覺得對方不疼你。有什麼關係，可以自己愛自己呀！
事業運：★★★★☆
鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。
財運：★★★★☆
很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-16:00湖水綠
開運方位：正東方向
射手座
處事過於感性，容易意氣用事。
整體運：★☆☆☆☆
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一味等待恐錯過良緣。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多，要注意與上司長官的互動，不要耍性子喔！
財運：★★☆☆☆
你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅
開運方位：西北方向
摩羯座
運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。
整體運：★★☆☆☆
今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鐲給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。
愛情運：★★★☆☆
另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！
事業運：★★★☆☆
抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。
財運：★☆☆☆☆
財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠
開運方位：正東方向
水瓶座
情感豐富，桃花朵朵開。
整體運：★★★☆☆
溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不與他正面衝突，就能避免摩擦。
愛情運：★★★★★
愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！
事業運：★★★☆☆
容易收到外界訊息的干擾，處事有點搖擺不定。
財運：★☆☆☆☆
散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00蘭花紫
開運方位：西北方向
雙魚座
今天要有花些小錢的準備。
整體運：★★☆☆☆
換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。
愛情運：★★★☆☆
你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。
事業運：★★☆☆☆
心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。
財運：★★☆☆☆
出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00大理石灰
開運方位：東北方向
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