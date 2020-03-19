每日星座運勢／處女投資有好的收成 口風緊少說話
2020-03-19
牡羊座
疲勞過度小心生病。
整體運：★★★☆☆
遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介意就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易混亂，要事先做好調配。
愛情運：★★★☆☆
奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！
事業運：★★★☆☆
聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。
財運：★★☆☆☆
在投資上不可衝動出手。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00芙蓉晶粉
開運方位：東北方向
金牛座
運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。
整體運：★★☆☆☆
感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然覺得距離好遙遠。
事業運：★★★☆☆
承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。
財運：★★☆☆☆
財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00萊姆黃
開運方位：正南方向
雙子座
趁著好運，充分發揮自己的能量吧。
整體運：★★★★☆
愛情際遇較好，朋友給你不少追求愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作狀態；投資方面，若與朋友合作將能達到最佳的投資效果。
愛情運：★★★★☆
有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，增進彼此的瞭解。
事業運：★★★☆☆
敢闖敢衝、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑點，做人做事都要給自己留有餘地。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00鈦晶金
開運方位：正南方向
巨蟹座
工作雖重要，但感情生活也要好好處理。
整體運：★★☆☆☆
單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。
事業運：★★★☆☆
有付出就有收穫，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收穫喔！
財運：★★☆☆☆
努力掙取的財富不多，別太想著錢了。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00香吉士黃
開運方位：東北方向
獅子座
對錢財較敏感，有機會獲利。
整體運：★★★☆☆
今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。
愛情運：★★☆☆☆
與負能量切開，別讓那些說三道四的話語，影響了你的心情。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。
財運：★★★★☆
財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失大多來自於自己的漫不經心。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-23:00可可棕
開運方位：西北方向
處女座
對生存會有更深的領悟。
整體運：★★★★★
在感情面前顯得更加理性，不過可惜力度還未用在刀刃上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中判斷更加準確，有恆心解決以前留下的難題，顯得信心十足。
愛情運：★★★★☆
嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，只要口風緊一點，少說點話，自可平順度日。
財運：★★★★★
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-08:00玉米黃
開運方位：正北方向
天秤座
切忌將對方的缺點常掛嘴邊。
整體運：★☆☆☆☆
常拿伴侶的不足與別人的有點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。
愛情運：★☆☆☆☆
克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。
財運：★★☆☆☆
不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00玳瑁棕
開運方位：正南方向
天蠍座
朋友就是你的開心字典。
整體運：★★☆☆☆
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資之路頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之路，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
愛情運：★☆☆☆☆
特別敏感的一天，對方說的每句話或講話態度，可能會被你過度放大。
事業運：★★★☆☆
工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。
財運：★★★☆☆
易因思慮不周而破財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00玫瑰紅
開運方位：正北方向
射手座
你的交際圈在很大程度上影響著你的消費。
整體運：★★★★☆
薪水階級如不顧自己的實際消費能力而盲目比較，容易導致財政緊張，應根據自己收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；由於平時多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性助力。
愛情運：★★★★☆
著裝還是休閒一些為好，你也不想讓戀人覺得不自在吧。
事業運：★★★★☆
公事繁忙，少有自己的時間，適當去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。
財運：★★★☆☆
今日出手大方，慷慨，所以荷包有錢也不容易留住。適合請客來經營人際關係。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-19:00青金石藍
開運方位：東南方向
摩羯座
平穩安寧的一天。
整體運：★★★☆☆
今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘！
事業運：★★★★☆
在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。
財運：★★★☆☆
偏財運不錯，易得他人援助。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00桐花白
開運方位：正北方向
水瓶座
為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。
整體運：★★★☆☆
今天工作較順利，保證進度的同時還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性群體中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。
愛情運：★★★★☆
容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所可有際遇。
事業運：★★★☆☆
工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。
財運：★★☆☆☆
今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕
開運方位：正東方向
雙魚座
人際關係融洽，有機會結識新朋友。
整體運：★★★★☆
今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚既能增進感情，又能因朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。
愛情運：★★★☆☆
吃喝玩樂的機會很多，想要有戀愛的感覺就必須自己主動掌握機會了。
事業運：★★★★☆
工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會極力表現你積極的工作態度，能挑曾不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。
財運：★★★☆☆
工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00蜜瓜黃
開運方位：西南方向
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