每日星座運勢／雙魚金錢成評判標準 理財宜採取保守
2020-03-18
牡羊座
真情的流露很讓人心動。
整體運：★★★☆☆
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
愛情運：★★★☆☆
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
事業運：★★★☆☆
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
財運：★★☆☆☆
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫
開運方位：東南方向
金牛座
訊息就是財富。
整體運：★★★★☆
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩。出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，藉助別人提供的投資訊息會讓你的財運好轉。
愛情運：★★★☆☆
享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣加以檢討一番。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，是個挑戰自己膽識的日子，該爭則爭，該接受則接受，要建立自己的原則。
財運：★★★☆☆
適合規劃記帳的一天，仔細觀察帳本，檢討調整花錢的習慣。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00青金石藍
開運方位：東北方向
雙子座
思念成為甜蜜的契機。
整體運：★★★☆☆
正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別貼心。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心理少了些壓力，做起事來將更輕鬆。
愛情運：★★★☆☆
有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！
事業運：★★☆☆☆
除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。
財運：★★★★☆
金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-13:00檸檬綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
細節很重要。
整體運：★★★☆☆
今天另一半容易從你貼心的小動作上發現你細心的一面，對你也會產生更好的感覺。店舖經營者熱情的態度，有利於多單生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。
愛情運：★★★☆☆
感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。
事業運：★★★☆☆
對上司安排易產生不滿情緒，有意見好好溝通，別讓對方下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。
財運：★★★☆☆
對於不熟悉的領域可別斥資投入唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑
開運方位：正南方向
獅子座
事上無難事，只怕有心人。
整體運：★★☆☆☆
情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收穫。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。
財運：★★★☆☆
花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00脆梅青
開運方位：正東方向
處女座
好運的一天。
整體運：★★★★☆
愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語讓你從嘴上甜到心裡；今天路過彩券行不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手。
愛情運：★★★★☆
獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，別放過賺外快的機會。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00朝霞紅
開運方位：西北方向
天秤座
端正理財態度。
整體運：★★★☆☆
詳盡瞭解競爭對手策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。
財運：★★★☆☆
出門少帶現金，小心破財。
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00雪花銀
開運方位：正東方向
天蠍座
關心家人，才能更瞭解彼此的想法。
整體運：★★★★☆
另一半對你的不滿，極易積累在今日爆發，對他好點，澆熄他心中的怒火。商舖經營者可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持在常態，難以有大的進展。
愛情運：★★☆☆☆
雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。
財運：★★★★★
財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅
開運方位：正東方向
射手座
賺錢動力不足。
整體運：★★☆☆☆
財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。
事業運：★★★☆☆
工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。
財運：★★☆☆☆
沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
摩羯座
感覺有些無力。
整體運：★☆☆☆☆
做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。
愛情運：★★☆☆☆
單身者與異性交往設立許多附加條件，難覓有緣人；有伴侶的人為金錢爭吵的機率高。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。
財運：★☆☆☆☆
不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00珍珠白
開運方位：正東方向
水瓶座
感覺壓力很大。
整體運：★★☆☆☆
感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找的回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。
愛情運：★★☆☆☆
與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。
事業運：★☆☆☆☆
今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！
財運：★★★☆☆
求財宜以智取，略為勞心！
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-15:00香檳金
開運方位：正北方向
雙魚座
是否對他有金錢依賴會成為他的評判標準。
整體運：★★★★★
今天情場上金錢問題會成為對你的考驗，女生要求AA制能贏得尊重，男生適當大方會給對方留個好印象；投資理財上能得到朋友意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會閃得很快；職場方面不宜向老闆提出加薪要求。
愛情運：★★★★★
甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。
事業運：★★★☆☆
需要想法的時候，適合請教有經驗的前輩，能獲得不錯的建議唷！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00羽絨白
開運方位：西北方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言