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每日星座運勢／雙魚金錢成評判標準 理財宜採取保守

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-03-18

牡羊座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫

開運方位：東南方向

金牛座

訊息就是財富。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，會因此引起不必要的麻煩。出門在外者關鍵時刻會得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，藉助別人提供的投資訊息會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個挑戰自己膽識的日子，該爭則爭，該接受則接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃記帳的一天，仔細觀察帳本，檢討調整花錢的習慣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00青金石藍

開運方位：東北方向

雙子座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別貼心。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心理少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

事業運：★★☆☆☆

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

財運：★★★★☆

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00檸檬綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作上發現你細心的一面，對你也會產生更好的感覺。店舖經營者熱情的態度，有利於多單生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

感情平順，有時間多陪另一半散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很感動。

事業運：★★★☆☆

對上司安排易產生不滿情緒，有意見好好溝通，別讓對方下不了台，小心因此讓你的工作難以開展。

財運：★★★☆☆

對於不熟悉的領域可別斥資投入唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

獅子座

事上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很怕壓力加上多愁善感，稍微遇上一點挫折就會令你心灰意冷。

財運：★★★☆☆

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00脆梅青

開運方位：正東方向

處女座

好運的一天。

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語讓你從嘴上甜到心裡；今天路過彩券行不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手。

愛情運：★★★★☆

獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，別放過賺外快的機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00朝霞紅

開運方位：西北方向

天秤座

端正理財態度。

整體運：★★★☆☆

詳盡瞭解競爭對手策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

財運：★★★☆☆

出門少帶現金，小心破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：正東方向

天蠍座

關心家人，才能更瞭解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易積累在今日爆發，對他好點，澆熄他心中的怒火。商舖經營者可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持在常態，難以有大的進展。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。

財運：★★★★★

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅

開運方位：正東方向

射手座

賺錢動力不足。

整體運：★★☆☆☆

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

財運：★★☆☆☆

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

摩羯座

感覺有些無力。

整體運：★☆☆☆☆

做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性交往設立許多附加條件，難覓有緣人；有伴侶的人為金錢爭吵的機率高。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

財運：★☆☆☆☆

不宜理財的一天，處理金錢顯得大手大腳，稍微迷糊點就發生損失了。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00珍珠白

開運方位：正東方向

水瓶座

感覺壓力很大。

整體運：★★☆☆☆

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找的回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急躁的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

財運：★★★☆☆

求財宜以智取，略為勞心！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00香檳金

開運方位：正北方向

雙魚座

是否對他有金錢依賴會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上金錢問題會成為對你的考驗，女生要求AA制能贏得尊重，男生適當大方會給對方留個好印象；投資理財上能得到朋友意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會閃得很快；職場方面不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★☆☆

需要想法的時候，適合請教有經驗的前輩，能獲得不錯的建議唷！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00羽絨白

開運方位：西北方向



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