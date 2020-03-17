每日星座運勢／金牛長輩是最好老師 工作有所突破

2020-03-17

牡羊座

別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。

整體運：★★☆☆☆

並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。

愛情運：★★☆☆☆

容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！

事業運：★★★☆☆

工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。

財運：★★☆☆☆

破耗之運，易有財務危機。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍

開運方位：正東方向

金牛座

長輩是最好的老師。

整體運：★★★★★

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資項目可將繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩交流，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

事業運不錯！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較計較，得失心重了點。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

雙子座

先做人後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，在新工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者把握機會。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★★★☆☆

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般的把錢燒光光囉！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

運勢旺盛，心情愉快。

整體運：★★★★☆

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上和同事的協作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜，漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，相互產生奇妙的情愫。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，壓力會大一點，可別偷懶，愈是偷懶壓力就愈大，宜虛心接受上司的安排。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極的開發就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00朝霞紅

開運方位：正南方向

獅子座

改變思維模式，提高工作效率。

整體運：★★☆☆☆

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

愛情運：★★★★☆

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★☆☆☆

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，進財費力、波折多多。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00硃砂紅

開運方位：正東方向

處女座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶，咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。

財運：★★★☆☆

理財運佳。將財務做一個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢才會有節制喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

天秤座

輕裝上陣更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但自己調整得當也會達到平衡；有時間的可和朋友一起去附近的農家遊玩，放鬆身心同時也會使人際關係得到融合；學習壓力變大，因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★☆

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，會使你被委以重任，為事業帶來新發展契機。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00冷泉藍

開運方位：西南方向

天蠍座

不習慣不代表無助益。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方看到你濃濃的愛哦！財運低潮期，還是在家看看報紙吧！學生族一刻也不敢放鬆，深怕成績下滑。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間的感情較冷淡，多安排時間交流，探討雙方關注話題以增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，自己忙碌就算了，不要把同事一併拖下水，提醒自己嚴以律己，寬以待人。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00祖母綠

開運方位：西南方向

射手座

今天有點受窩囊氣。

整體運：★★★☆☆

剛入職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母念的煩惱，一個人待著時反而覺得一身輕鬆。

愛情運：★★★★☆

單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。

事業運：★★☆☆☆

頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃還應多聽聽前輩意見。

財運：★★★☆☆

太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00竹葉青

開運方位：正北方向

摩羯座

顯得消沉，有做白日夢的傾向。

整體運：★★☆☆☆

無心經營感情，另一半的挑剔讓你想要逃避；單身者愛幻想，午後出門走走易有不錯際遇。面對工作思多行少，希望不勞而獲，時間在空想中一分一秒流失。今天可以花些錢買些裝飾品布置房間，會讓你心情愉快喔！

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性關心，內心溫暖；已婚者遇到不開心的事多與另一半交流，易獲得釋然。

事業運：★★☆☆☆

時機尚未成熟，應先沉潛實力，不可急於求成。

財運：★★★☆☆

偏財運不錯，但不宜過於投機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠

開運方位：正南方向

水瓶座

沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會得到進一步的鞏固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改往日的忙碌，可以忙裡偷閒了，但不可就此鬆懈，被主管看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。

事業運：★★★★☆

做事很有效率，容易找到有效而快捷的工作方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

財運：★★★☆☆

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙魚座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

事業運：★★★★☆

工作看似困難一個接著一個，實則蘊藏機會，注意把握。

財運：★★★☆☆

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可會烙跑的。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00蘋果綠

開運方位：正東方向





