每日星座運勢／射手在忙碌中有收穫 事業更上層樓

2020-03-16

牡羊座

遷就也是一種罪過。

整體運：★☆☆☆☆

如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進程，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻龍龜，保你掌握時機，催旺財運。

愛情運：★☆☆☆☆

容易擦槍走火的一天，保持點距離，可以減少爭執發生。

事業運：★★☆☆☆

容易出現受制於人的不滿心態，你所以為的不一定是對的，可別讓衝動誤了事、壞了關係。

財運：★☆☆☆☆

財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

金牛座

加強體育鍛煉，積極進取。

整體運：★★★☆☆

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯的漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

愛情運：★★★☆☆

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素一味的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

財運：★★★★☆

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00玉米黃

開運方位：西北方向

雙子座

好心情讓你想好好款待自己。

整體運：★★★★☆

若不想約會，就當是給情人放大假。工作很忙碌，表現的地方很多，才能發揮得淋漓盡致。晚上約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓大餐，接下來可以去歡唱，大家自娛自樂會很滿足。

愛情運：★★☆☆☆

你對夢中情人神迷入醉，固執於既定的標準，今日顯得近乎苛刻。在不知不覺中，你會錯失不少機會，而苦苦尋求的人很可能就在身邊。

事業運：★★★★☆

與同事間相處和諧，工作中還能感受到來自團隊的力量，做起事來更是讓你信心倍增，處理問題頗有效率。

財運：★★★★☆

短線投資易獲利。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00臘梅白

開運方位：正東方向

巨蟹座

調動積極性保持良好狀態。

整體運：★★★☆☆

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

財運：★★★☆☆

一些不必要的開銷要盡量省下來。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00金桔綠

開運方位：東北方向

獅子座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友在一起溝通，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合默契，任務能順利完成。

愛情運：★★★★☆

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜、很特別，不過，這種浪漫愛情也易成為泡影唷！

事業運：★★★☆☆

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

財運：★★★★☆

財運不錯，心情開朗，即使小小的進帳都能讓你感到開心！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：西南方向

處女座

運氣佳，意外的驚喜給你一天的好心情。

整體運：★★★☆☆

會有朋友以各種藉口送給你禮物，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎，看開點，沒那麼嚴重唷！

事業運：★★★★☆

表達能力突顯，親和力佳，與人溝通順暢。適合與客戶洽談業務，或是與老闆談薪資，成功機率高。

財運：★★★☆☆

以往的投資容易有不錯的回報。不過，消費慾望強烈，應把多餘的錢財交給貼心人管理！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00石榴紅

開運方位：正南方向

天秤座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒，極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天獲益匪淺。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀性會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00大理石灰

開運方位：正東方向

天蠍座

多注意工作細節。

整體運：★★☆☆☆

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；斂財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

愛情運：★★☆☆☆

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能把握機會。

財運：★★☆☆☆

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00白鋼銀

開運方位：東南方向

射手座

今天是你的sunny day，出去放鬆一下吧！

整體運：★★★★★

一切都進展得非常順利，工作能動性強，用上適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，而卻忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

愛情運：★★★★★

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在忙碌中有收穫。而且容易把鬼靈精怪的一面發揮的淋漓盡致！

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：正西方向

摩羯座

偶爾懷舊，也是一種甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會得到重溫。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

適合分享的一天！分享你最近愛好的事物，電影、書、咖啡店、音樂…，讓別人有機會更認識你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要引起工作熱忱，務必把每件事情都想像的很有趣！

財運：★★★☆☆

想死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一頓，買點喜歡的小東西。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正南方向

水瓶座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也收穫到了快樂。

愛情運：★★★☆☆

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點趕快把手邊工作做完吧！

財運：★★★☆☆

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00碧空藍

開運方位：東南方向

雙魚座

行動力欠缺，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。

愛情運：★★☆☆☆

單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。

事業運：★★☆☆☆

雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。

財運：★★☆☆☆

賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠

開運方位：正南方向





