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唐綺陽星座運勢週報：白羊注意情緒控管 水瓶賺錢機會多

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

重要星象：水星再度進雙魚，火、木將合相近冥王，太陽進牡羊，土星將進水瓶

水星再度進雙魚，關注話題圍繞在疫情、業力等無形的力量，經過先前水星逆行水瓶，有助於真相的探討及突破謊言。太陽水星同在雙魚，應明心見性、勿自欺欺人。週五火木合相，關注跟政治、政府有關的攻防問題，尺度之間的拿捏，政府積極有作為，局勢將有戲劇性變化，線上活動更加活躍。太陽進牡羊春分來臨，感受不平靜中的新機會。土星將進水瓶，土星的衝刺，帶來壓力的高漲。

工作注意：白羊、雙子、巨蟹、射手

白羊：注意情緒控管，就能夠適當表達

雙子：避免故步自封，要能聽取意見

巨蟹：當心金錢吃緊或是資源匱乏的狀況

射手：擴張的能量受環境阻礙，感受到困難

桃花注意：金牛、獅子、處女、天蠍

金牛：有機會產生職場桃花

獅子：放鬆的時候，更容易散發魅力

處女：桃花機會多，仍處觀望中

天蠍：別太理性，會更有親和力

財運注意：天秤、水瓶

天秤：大筆金額的進出，要小心控管

水瓶：工作、賺錢機會多，請好好把握

健康注意：魔羯、雙魚

魔羯：面對老毛病，別再硬撐輕忽

雙魚：當心過勞、工傷，要懂得照顧自己

疫情 水星逆行 財運

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