唐綺陽星座運勢週報：白羊注意情緒控管 水瓶賺錢機會多

台語有一句俗諺叫做:「愛哭又愛跟路」，在形容有些人的個性很像小孩子，會吵吵鬧鬧發出聲音吸引注意力，希望去哪裡都能被帶著，但常常場合不一定是小孩可以承受得了的，所以去了受不了又要哭哭鬧鬧。這種情況其實也常發生在大人的生活裡，充滿好奇心的想到處探索，但又不一定能承受後果。而12星座裡面有哪些人是屬於愛哭又要跟的星座呢?

2020-03-11 15:48