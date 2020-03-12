快訊

北捷傳出有人帶刀 10多名員警帶走一婦人偵訊

飛機上哪裡最多病毒？ 陳時中：這裡最危險

小孟塔羅：在自己的舞台發光發熱！測我在哪方面最有天份？

聯合新聞網 / 小孟
圖／Stocksnap
圖／Stocksnap

你是否清楚自己的天份呢？愛因斯坦曾經說過：「假如你讓一條魚爬樹的話，牠會永遠相信自己是一個笨蛋。」因此，唯有了解自己真正擅長的事情，你才能在屬於自己的舞台上發光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我在哪方面最有天份？

請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源：小孟
請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源：小孟

塔羅牌圖作者：Anna Klaffinger(Anna K Tarot)




A：國外旅遊。(權杖一正位)

牌面上有一個女子，張手平衡走獨木橋。

A：國外旅遊。(權杖一正位)
A：國外旅遊。(權杖一正位)

這張牌表示你在旅遊方面的事情最有天份。一到國外你就感到精神奕奕、充滿幹勁，原本生活遇到的不快都能拋諸腦後，至於要適應不同國家的生活，無論是渡假還是打工遊學，都難不倒你的滿腔熱血。小孟老師在此提醒你，近期武漢防役期間，多留意健康保護好自己唷！

B：長者歡心。(隱者牌正位)

牌面上有一個老人，坐在洞穴裡望著遠方。

B：長者歡心。(隱者牌正位)
B：長者歡心。(隱者牌正位)

這張牌表示你對孝敬長輩方面的事情最有天份。因此當你面對年長的人時，知道說什麼話會討他們歡心，也知道怎麼表現會讓他們喜歡。因此，長輩很容易會成為你的貴人，在你需要時候助你一臂之力。小孟老師在此提醒你，同輩跟晚輩的互動也要注重唷！

C：重視健康。(錢幣七正位)

牌面上有一個農人，將五枚錢幣埋在泥土裡。

C：重視健康。(錢幣七正位)
C：重視健康。(錢幣七正位)

這張牌表示你對注重健康的事最有天份。或許曾有過健康方面的問題，讓你在飲食與作息會格外重視，譬如你會開始吃素，亦或是你不滿意現在的體態，想要透過飲息或運動，讓自己往更好的方向調整。小孟老師在此提醒你，如果能往這個方向發展，也許會成就事業的第二春唷！

D：豐富生活。(寶劍國王正位)

牌面上有一個國王，手持寶劍下著西洋棋。

D：豐富生活。(寶劍國王正位)
D：豐富生活。(寶劍國王正位)

這張牌表示你對過豐富的生活最有天份。規律與一成不變，絕對不是你想要的生活，因此，你很願意嘗試各種事物。可能是新奇有趣的體驗，或具有一定風險的挑戰，甚至是不被他人認同的事物，都阻撓不了你的冒險精神。小孟老師在此提醒你，只要不影響健康與不犯法就好。

E：鼓勵他人。(聖杯九正位)

牌面上有一男一女，在眾人熱烈掌聲下跳舞。

E：鼓勵他人。(聖杯九正位)
E：鼓勵他人。(聖杯九正位)

這張牌表示你在鼓舞他人方面的事最有天份。你往往能看到黑暗中的光明，因此你在傾聽他人煩惱同時，能先給予同理心的認同，再用溫暖正向的力量引導對方。你並非不會低潮沮喪，而是你知道這都是過程。小孟老師在此建議你，有適當的界限才不會累壞自己。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：週二水星順行！牡羊、天蠍有好機會爆發

【圖片心測】選擇障礙好苦惱？依照特質幫你下決定！

小心缺點外露！哪些生肖男遭遇逆境總是沉不住氣？

愛哭又要跟的星座TOP5：天蠍表面平靜 內心眼神死

相關新聞

小孟塔羅：在自己的舞台發光發熱！測我在哪方面最有天份？

你是否清楚自己的天份呢？愛因斯坦曾經說過：「假如你讓一條魚爬樹的話，牠會永遠相信自己是一個笨蛋。」因此，唯有了解自己真正擅長的事情，你才能在屬於自己的舞台上發光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我在哪方面最有天份？

每日星座運勢／牡羊今天不妨陪家人 忙碌中有收穫

2020-03-12 牡羊座 今天不妨陪陪家人。 整體運：★★★★★ 即將失去才感覺有些慌亂，幸而對方仍放不下這段感情，但仍需自己多做些改變才能留住他。以他人的經驗作為自己投資的動

愛哭又要跟的星座TOP5：天蠍表面平靜 內心眼神死

台語有一句俗諺叫做:「愛哭又愛跟路」，在形容有些人的個性很像小孩子，會吵吵鬧鬧發出聲音吸引注意力，希望去哪裡都能被帶著，但常常場合不一定是小孩可以承受得了的，所以去了受不了又要哭哭鬧鬧。這種情況其實也常發生在大人的生活裡，充滿好奇心的想到處探索，但又不一定能承受後果。而12星座裡面有哪些人是屬於愛哭又要跟的星座呢?

小心缺點外露！哪些生肖男遭遇逆境總是沉不住氣？

運勢沒有絕對的好壞，必定是有高有低。運勢順遂時，就要勇敢掌握時機，以求事半功倍的成效；相對地，運勢不順時，最好韜光養晦，低調一點。這道理並不難，但實行起來就未必容易了。特別是有一些生肖遭遇逆境時，就是沉不住氣，反而讓自己的缺點更明顯。跟著科技紫微網一起看看，哪些生肖男上榜了？

【圖片心測】選擇障礙好苦惱？依照特質幫你下決定！

選擇障礙不一定是「病」，但選不出來真的很痛苦！每當面臨大大小小的選擇時，你是目標明確，還是糾結苦惱？有選擇障礙時究竟如何是好，就讓科技紫微網來當你心中的解語花，依照特質幫你下決定！

唐綺陽星座運勢週報：週二水星順行！牡羊、天蠍有好機會爆發

週二水星即將順行，水逆期間有機會遇到老朋友、舊夥伴，討論過往的話題，感受群眾的力量，改進不當之處，朝正確的方向邁進。土星加速，使得約束力增強，火星逐漸靠近木星，牡羊、天蠍有好的機會爆發，要好好把握，火、木合相也意味著過去的困難獲得解套，揮別束縛的壓力，帶來欣欣向榮的感受。

殺破狼周運勢／射手對金錢焦慮 雙魚與對象不愉快

金牛座工作運方面，水星在志業宮位結束退行狀態，許多事務修正之後，進行得更有效率，問題都會快速地獲得解決。某些金牛座換了一台新的電腦或是工作用具，處理事情更為方便迅速。 人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與海王星呈現合相，鬱悶已久的心情，會因為一個團體課程，獲得療癒，此時會交到心靈層面相通的好朋友，在正能量的相互扶持下獲得成長。

小孟塔羅：未來三個月在哪方面會有大突破？

人生就像是一所大型學校，有許許多多等著我們學會的課，有親情、愛情、友情、事業、財富、健康等等。當你有某一門課不及格被當，就得要不斷重修、補考，直到順利突破關卡為止。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月在哪方面會有大突破？

回到過去！12星座懷舊系列 你是九零年代的什麼經典代表？

今天讓我們來帶著大家，一起搭乘時光機前往九零年代吧！那裡不但沒有臉書、沒有手遊、也沒有線上遊戲，連即時通訊都不發達，找地方還需要靠紙本地圖。你可能以為這樣的年代非常無聊，其實並不盡然喔！到底九零年代藏著什麼有趣事物？如果回到過去，你猜你會是九零年代的哪個經典代表呢？現在就跟著科技紫微網一起走進時光隧道吧！

哪些生肖談感情 總是繞遠路？

很多時候，愛情就在身邊，但我們卻視而不見。你也是在感情裡捨近求遠的人嗎？科技紫微網從生肖的角度來分析，哪些生肖談感情總是繞遠路，看不見近在咫尺的好對象？

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

生活裡總是會有令自己感到不順心的事情，而抱怨是一種抒發壓力的選擇，抱怨的方式百百種，有些人可以雲淡風輕的把不爽的事聊出來，而有些人則會像是連續炸彈一樣轟炸的讓人疲憊不已。而若以星座來觀察，究竟哪些星座特別愛抱怨呢？

【測字】上班族必算！你有失業的危機感嗎？

世上「鐵飯碗」並不多，身為一般的上班族，你是否會擔心自己有可能會失業呢？讓科技紫微網透過測字來為你分析，你會如何來面對失業危機？

熱門新聞

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

MUJI無印良品特賣會來了 人氣便鞋直接打3折300有找

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

線上買口罩 快連上健保快易通App

郵務車掛小紅旗代表運送防疫酒精 蔡總統：麻煩優先禮讓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。