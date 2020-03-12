小孟塔羅：在自己的舞台發光發熱！測我在哪方面最有天份？

你是否清楚自己的天份呢？愛因斯坦曾經說過：「假如你讓一條魚爬樹的話，牠會永遠相信自己是一個笨蛋。」因此，唯有了解自己真正擅長的事情，你才能在屬於自己的舞台上發光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我在哪方面最有天份？

請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源：小孟

塔羅牌圖作者：Anna Klaffinger(Anna K Tarot)

A：國外旅遊。(權杖一正位)

牌面上有一個女子，張手平衡走獨木橋。

A：國外旅遊。(權杖一正位)

這張牌表示你在旅遊方面的事情最有天份。一到國外你就感到精神奕奕、充滿幹勁，原本生活遇到的不快都能拋諸腦後，至於要適應不同國家的生活，無論是渡假還是打工遊學，都難不倒你的滿腔熱血。小孟老師在此提醒你，近期武漢防役期間，多留意健康保護好自己唷！

B：長者歡心。(隱者牌正位)

牌面上有一個老人，坐在洞穴裡望著遠方。

B：長者歡心。(隱者牌正位)

這張牌表示你對孝敬長輩方面的事情最有天份。因此當你面對年長的人時，知道說什麼話會討他們歡心，也知道怎麼表現會讓他們喜歡。因此，長輩很容易會成為你的貴人，在你需要時候助你一臂之力。小孟老師在此提醒你，同輩跟晚輩的互動也要注重唷！

C：重視健康。(錢幣七正位)

牌面上有一個農人，將五枚錢幣埋在泥土裡。

C：重視健康。(錢幣七正位)

這張牌表示你對注重健康的事最有天份。或許曾有過健康方面的問題，讓你在飲食與作息會格外重視，譬如你會開始吃素，亦或是你不滿意現在的體態，想要透過飲息或運動，讓自己往更好的方向調整。小孟老師在此提醒你，如果能往這個方向發展，也許會成就事業的第二春唷！

D：豐富生活。(寶劍國王正位)

牌面上有一個國王，手持寶劍下著西洋棋。

D：豐富生活。(寶劍國王正位)

這張牌表示你對過豐富的生活最有天份。規律與一成不變，絕對不是你想要的生活，因此，你很願意嘗試各種事物。可能是新奇有趣的體驗，或具有一定風險的挑戰，甚至是不被他人認同的事物，都阻撓不了你的冒險精神。小孟老師在此提醒你，只要不影響健康與不犯法就好。

E：鼓勵他人。(聖杯九正位)

牌面上有一男一女，在眾人熱烈掌聲下跳舞。

E：鼓勵他人。(聖杯九正位)

這張牌表示你在鼓舞他人方面的事最有天份。你往往能看到黑暗中的光明，因此你在傾聽他人煩惱同時，能先給予同理心的認同，再用溫暖正向的力量引導對方。你並非不會低潮沮喪，而是你知道這都是過程。小孟老師在此建議你，有適當的界限才不會累壞自己。