愛哭又要跟的星座TOP5：天蠍表面平靜 內心眼神死

第五名：天蠍座 表面平靜，內心眼神死

身為好奇寶寶的天蠍座呢，對於家人的聚會或是重要的朋友，情人的行程，他們其實內心常常期待能被邀請一起出席。 而他們冷漠又悶騷的性格，一張撲克臉，通常很難讓人看出來他到底對那場活動有沒有興趣。老實說還真的不一定！更多時候他們是在意對方到底有沒有看重他們，到底願不願意哪裡都想帶著他們去，約了不一定會去，但不約他們的話內心又要暗自受傷生氣的一群人。可以說是越熟悉的人越覺得難搞的個性。不過若身邊的人屬於比較體貼的類型，願意什麼場合都問問天蠍想不想參與，他們會覺得被重視很有安全感喔。不過真的要奉勸天蠍座們，如果那些場合你心底沒有興趣，千萬不要硬是參加，有時候你們露出的沒耐心表情，會讓你周圍的人覺得下次不要問你好了喔！

第四名：巨蟹座 嘴巴說不要，身體很誠實

巨蟹座的人雖然非常喜歡有自己的空間，喜歡想擁抱自己情緒時就躲起來，但平常時候他們可是很黏人的喔！因為水象星座情感的流動是很強烈的，以及不安全感作祟，會讓他們時時刻刻都想確認跟在乎的人是否還在一個穩定的狀態裡。若你遇到比較沒安全感的巨蟹座呢，他們會為了維持看起來沒失控的樣子，假裝不在意，然後開始使用比較柔弱或是裝可憐的手段撒撒嬌，若對方還是不想約他們，內心容易受傷得巨蟹就會用比較強勢的手段去表達自己也想參加，通常這種時候他們不會多冷靜，情緒高漲的他們要嘛大吵一架，要嘛氣到冷戰幾天。其實他們在知道對方有聚會時，就已經準備好抓著包包手刀衝過去了。雖然他們一開始可能會禮貌上說沒關係玩得開心，但還是邀請一下比較好，不然後面情緒爆炸會花更大力氣安撫他們呢。

第三名：天秤座 我天秤的另一端，坐著你

天秤座的人小時候就是黏著家人，大一點就黏朋友，成年後情人與朋友就是他閃耀的重點舞台。他們大多分兩種，失衡的與平衡的。內心對愛失衡的天秤座若有情人就會非常想掌控對方的行程，會要求對方空下很多時間跟自己約會，而因為他們本身善於交際，所以也會希望情人帶著他們出席，並且在內心裡盤算如何跟情人的朋友變朋友，一方面想幫情人處理人際關係，一方面想要大家成為自己的線民蒐集情報。可以說常常不小心嚇到另一伴呢！而若是戀愛關係很穩定的天秤，通常朋友聚會可以說是場場都會到，雖然他們到現場後會用一種很隨意的態度參與，但內心很期盼大家都喜愛他，而朋友聚會聊天就能使他感到放鬆與療癒，所以說什麼都想要湊一腳啊！

第二名：牡羊座 小孩性子，單純天真

牡羊座的人非常熱情活潑，並且心思細膩，很多時候他們的感覺會過度敏感，偏偏上天又給它們一個有點自我中心的性格，所以容易受傷的他們常常誤會別人的意思。只要是聽到有好玩的，好康的，他們就會想為什麼不叫上我啊？為什麼要這樣對我呢？因為熱情大方的他們是很單純的，他們會想如果有很棒的局我都會約妳們啊！所以若是遇到熟人有局不約，就會很容易看到牡羊座的人在那邊耍脾氣喔！有的是暗自傷心，但也不會默默傷心太久很快就會爆炸。而他們情緒來的快去得也快，通常情緒過後好好解釋，他們又會回到開開心心的狀態。不過要提醒牡羊座的人你們容易對派對上癮，記得不要太沉迷玩樂喔！如果一直參加派對很有可能會不適應正常生活，這樣反而會累到自己呢。

第一名：雙魚座 愛哭又要跟是雙魚代名詞

雙魚座的人是非常在乎戀愛感的，他們這種症狀已經到達不太在乎對方是誰，重點是那個戀愛感，一定要不斷營造跟維持這種美好感受才可以。而他們藝術家的性格讓他們喜愛新鮮感，心裡常常很期待有新的事情，有趣的劇情發生，所以他們特別容易對情感對象黏著不放，如果你說他們很黏，他們可能還會生氣說難道你要談第六感生死戀的人鬼殊途劇情嘛？其實那是因為他們需要不斷維持高度戀愛感，就像是魚缸需要打氧氣那樣，另外因為他們心思很敏感，常常他們不跟就會沒有安全感，而為了神聖的愛情，為了關係能持續美好，最好能時常膩在一起，共寫浪漫的愛情大劇。不然他們可能會常常氣哭喔，氣哭後又極度需要對方過來哄，真的是需要細心呵護才行呢！