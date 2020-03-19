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超破壞氣氛！12星座不解風情的反應大公開

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

兩個人相處時，難免出現性格、脾氣等方面的差異，但當你遇到一個不解風情的戀愛對象時，有時候實在讓人哭笑不得。今天，科技紫微網就來和大家討論一下，當12星座不解風情的時候有多誇張！

　

牡羊座

「不要陰陽怪氣，好嗎？」

喜歡直來直往的白羊座，從來就理解不了對方含蓄的表達。如果遇上羞答答的玫瑰想要靜悄悄地開，他未必會聞到那股幽幽的香味。

本來一句文縐縐的情話，在他面前就會變成陰陽怪氣的表達。他們覺得實實在在的愛情才靠譜，想念就要相見，懷念不如出現，少來一些虛的。

　

金牛座

情人節為什麼要買99朵玫瑰？」

金牛座的消費觀就是錢就是要花在刀口上。「情人節為什麼要買99朵玫瑰？用一朵來表達心意就夠了，不是說禮輕情意重嗎？」

「買再多玫瑰花沒幾天一樣會枯萎，到時候還得丟掉，怎麼算都划不來。」發現了嗎？即便已經不解風情，金牛座還能把「道理」給你擺得明明白白。

　

雙子座

「我什麼時候跟你說過了？」

善解人意的雙子座也有大腦短路的時候，一旦累了就會變得反應遲鈍。原本一句完美的解讀，說一遍就夠了，他卻能興致勃勃地講述第N遍。

當你指出你已經聽過好幾遍的時候，雙子座還很吃驚：我什麼時候跟你說過了？讓你頓時都有點神經錯亂了。

　

巨蟹座

「小清新是什麼鬼啊？」

巨蟹座認為只有握在手中的踏實，才能給他安全感。那些電視劇裡小清新式的淡淡的憂傷，巨蟹是沒辦法理解的。

你若跟他說：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，巨蟹會百思不得其解的回答你，「我追求的就是天長地久啊」。拜託，那只是一種表達方式，好嗎？

　

獅子座

「心思太難猜，為何我要猜？」

霸氣的獅子們習慣了發號施令，你若想要他來猜你的心之所想，他才不會按照你的套路來，直接給你丟一句「follow me」氣得你臉色發白。

你說想要去海邊吹風的時候，他說想要和你在家二人世界；你說想要在家睡個懶覺，他說想帶你出門兜風……總而言之，你得跟著他的節奏走。

　

處女座

「怎麼把家裡搞得這麼亂？」

處女座的潔癖與強迫症是出了名的，即便是正在經營浪漫的時刻，他也會因為一個小細節不到位而打斷你。

你灑滿玫瑰花，精心佈置好驚喜等他回家，結果他會跟你說：「怎麼把家裡搞得這麼亂」，好吧，他就是喜歡整齊劃一的樣子，有時候你都會懷疑這是家還是軍事化訓練營。

　

天秤座

「你這也叫時尚？」

天秤座天生就有絕佳的審美品味，對時尚又有著濃厚的興趣。在他們眼裡，自己才是時尚的弄潮兒。

當你興致勃勃的展示自己新買的服飾鞋子時，天秤座總克制不住批判的衝動，提出反對意見，讓你的好心情碎了一地。

　

天蠍座

「都是按照你的意思來的啊！」

天蠍會將你的撒嬌和溫柔會錯意，誤當做是挑逗；有時卻又會突然神經大條，將你的挑逗誤以為是撒嬌，這樣的天蠍常常會讓你哭笑不得。

總之，原本羅曼蒂克的事情到天蠍那裡都會變了味。當你忍不住抱怨的時候，他會冷不丁的給你丟一句：「都是按照你的意思來的啊」。

　

射手座

「啥事？你快說！」

射手座也是做比說重要的行動派，他們的目的性極強，該做什麼、怎麼做、要達到什麼目的，永遠一氣呵成。曖昧對於射手來說不是享受，是煎熬。

你若想像講故事一樣和射手座撒撒嬌、表個白，還沒講兩句他就會開始猴急，並直接打斷你的話，問你到底有啥事兒。

　

摩羯座

「呃呃呃……（冷場中）」

摩羯座喜歡沉浸在自己的小世界裡，當你想走進他的心，聊一點私密的話題時，他會告訴你這是他的個人隱私，然後拒絕跟著你回來。

所以摩羯座常常會成為話題的終結者，不折不扣的冷場王。這種努力閃避問題的方式，會讓你不想再繼續和他聊下去，這時候不解風情的摩羯活像一塊木頭。

　

水瓶座

「不是不用心，是我不想而已。」

如果要說水瓶座不解風情，那只能說明你還不瞭解水瓶座。當水瓶座對一個人感興趣的時候，可以做到比那個人自己還要瞭解他。

如果他在一個人面前裝傻，一問三不知，或是對任何事情都提不起興趣……其實不是他不解風情，而是他的心不在對方身上，寧可沉浸在自己的世界裡。

　

雙魚座

「我們不是才見過面嗎？」

雙魚座喜歡生活在自己的幻想中，他可以跟你一個禮拜、甚至半個月才見一次面，因為他只要用想像的，想著你常伴他左右就足夠了。

若是一段時間不見，你跟雙魚說著十分想念他之類的話，他只會回你一句：「我們不是才見過面嗎？」。不過，比起其他人，雙魚已經算是很浪漫多情了！

　

感情中，遇到不解風情的對象的確有時候會讓人欲哭無淚，但換個角度想一下，只要找到合適的相處方式，生活也會變得有趣很多。他的不解風情好像只有你懂；他的浪漫潛力好像也只有你可以激發，這又何嘗不是一種幸福呢？

　

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