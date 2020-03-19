哪些命格有遠見，不怕中年「被失業」？

【文‧科技紫微網】

有智慧的古人說：少年得志，中年失業，是人生大不幸。對平凡的大多數人來說，「少年得志」從來也不在我們的經驗中；但大家對「中年失業」卻深感擔憂。即使自己鞠躬盡瘁，以辦公室為家，把老闆當神，但不該來的，往往不敲門就猛然出現。你知道哪些命格儘管必須回家吃自己，還是能絕處逢生嗎？跟著科技紫微網一起來探索吧。

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破軍星

活力無窮又鬥志過人，絕不向環境認輸。他們求新求變的動力與破壞力超大，所以通常都是環境向他低頭，古書裡移山的愚公就是最好的寫照。別說中年「被失業」了，就算是老了，一旦遇上變故，也能含辛茹苦，為生活扛起重擔，扭轉乾坤。在職場上破軍星因為勇於承擔、先做再說的個性，總能累積出傲人的膽量和經驗，一輩子都受用。

武曲星

「財星化身武曲星，算盤最是打得精」。所謂狡兔有三窟，武曲賺錢的門路也分好幾條，工作收入不過是其中之一。善於理財的武曲，在投資上賺的錢，以複利長期算下來恐怕比薪資還驚人。沒工作又怎樣？就只好專心投資囉！而且武曲通常具備深厚專業技術，若有一技在身，識貨的明眼人都懂得珍惜，就像麻將桌上丟一張牌，上家不要下家愛，不怕沒地方去。

天梁星

具有俠義精神，平常不吝助人，施恩不求報償。不管是出錢還是出力，他付出的點點滴滴在人際關係圈裡累積了很多能量。一旦落難，他還來不及想辦法，周圍的人就會主動釋出關懷。缺工作，有人推薦理想職位；缺錢，有人會雨天撐傘。儘管自己還是多少有些擔心，但一向左右逢源的天梁，遇上難關就是有好機緣能順利闖關。難怪天梁當得起「蔭」星，蔭人又蔭己。

廉貞星

自命不凡又心高氣傲的廉貞星，對自己一向有高度期許，會努力經營自己，儘量保持在高度競爭力的狀態。同時，廉貞多半是多才多藝又能吃苦耐勞的斜槓人物，萬一真在工作崗位上提早畢業，他不會太擔心，反而覺得終於可以再次做自己，更慶幸能趁機離開那些不順眼的人。不過是換個地方賺錢罷了，他的字典裡沒有「怕」字。

中年失業其實還不算慘，這個年紀還有東山再起的機會。最慘的情況是除了年紀一無所有，連當初的理想都被現實侵蝕得找不出痕跡，只剩下怨天尤人、自貶身價的本事，一蹶不振。因此，如果你是以上談到的命格，恭喜你！老天給了你天賦異秉；如果你不是以上談到的命格，同樣恭喜你！老天給了你重新站起來的機會，一樣要好好把握喔！

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