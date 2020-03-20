這4個生肖「超重視工作」！身旁的人都吃不消啦

【文‧科技紫微網】

你覺得「事業心強」是優點還是缺點？在事業上所得的成果，是否能讓你的人生各領域雨露均霑，或是魚與熊掌永遠不能兼得，註定要付出代價？答案在生肖裡就有跡可循喔！且看科技紫微網為你分析。

生肖猴

屬猴者對於世俗名利難以抗拒，總希望能不斷挑戰、提升自己的能耐，就算所面對的情況是你無法力敵的，你也要想辦法智取，堪稱是人定勝天的表率。加上屬猴者戒心強，很擔心受環境迫害或淘汰，會有拼命賺錢累積資源的憂患意識，所以會不自覺一直開著工作狂模式，如果沒有旁人按下暫停鍵，就只會越轉越快、越飛越高了。

千萬別跟齊天大聖效法祂那無窮的精力，否則恐怕也只有佛祖才能讓你休息久一點。其實你有深而濃的浪漫個性，可以帶給親友快樂和安全感，若一直把自己綁在工作裡，會讓很多人失望傷心呢！時間是擠一擠就有的，去陪一陪自己生命裡重要的人，用愛情和親情釋放你的壓力。

生肖虎

老虎擁有「森林之王」的美譽，此頭銜並非虛名，在職場叢林裡，生肖虎難以容忍長期屈居卑位，即使臥薪嘗膽也要出頭天。你心中的假想敵遍佈各階層，而你也決心不管花多久，總要一一收服。但損敵一千，自損八百，在工作上的高耗損與情緒壓力，很容易對自身健康和家庭造成不良影響。

屬虎者別忘了，你天生群聚性很強，也很需要他人尊敬崇拜的眼光來滿足你的心靈。只要你的家人都依賴著你，你就有無比的成就感。然而，若是不經常跟家人親友相處，努力又有什麼意義呢？你的王者榮耀能與誰分享？強者不只是擁有一切，更要享受一切。

生肖牛

屬牛者有著吃苦耐勞、力爭上游的天性，往往向前衝到沒有退路的地步。為了當家人堅強的後盾，牛兒選擇的多半不是回家陪伴，而是出門打拚。莫說自古英雄皆寂寞，其實還不是自作自受？功成名就的誘惑，讓你甘於犧牲原本屬於自己的幸福。

努力的人總說老天有眼，會獎賞他們所付出的一切。其實老天很公平，因為祂也會拿走他們所忽略的一切。家庭、感情、健康等，都是天秤上的籌碼，你若不在乎，老天就會把它收回。唯有把生命看作拼圖，不獨漏任何一塊，才能圓滿。

生肖龍

屬龍者天性好強不服輸，一旦有機會在職場上表現，肯定不餘遺力。你骨子裡那支驕傲的因子，造成你搶著當龍頭。別說拼命往上爬時，你無暇也無力兼顧其他，甚至在必須做出抉擇時，很抱歉！生肖龍還是把工作排在第一。身旁的親友明知你生來就這麼偏心，但也只能眼睜睜看著。

工作不是生活的全部，事業成就雖然是經濟的來源，但並不是幸福的保證。留一些機會給別人吧！懂得享受才是真正有福之人，感情和親情都是有賞味期限的，一旦走味，再多錢也買不回來。只有由你自願做好時間分配，而且強制執行，才能避免「窮得只剩下錢」的窘境。

不過，要教會以上四種生肖轉移重心，是不容易的。你往往必須在歷經得不償失的教訓後，才能體會人生不該偏廢在一件事情上。即使扛下了工作重擔，但在驀然回首燈火闌珊處，你的空虛寂寞或是壓力無助，是否有那麼一個人能理解和撫慰？所謂的取得平衡，不過就是衡量怎樣做才能讓自己的人生不後悔。看過以上分析，如果你人生還長，足夠重新思量，那就是幸運的了。

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