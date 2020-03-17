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又是水逆又是犯太歲？這5個生肖一定要注意

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

今年一開年就陷入選舉月的嘈雜；春節還沒過完，就爆發了疫情；再來，又遭逢今年第一波的水逆。當你以為一切看似要好轉時，才發現自己今年正好犯太歲！真是一波未平一波又起。不過命理的重要就在於提醒與防範，科技紫微網要來提點一些生肖，他們今年不只犯太歲，還有小人危機喔！

　

提醒：每一年除了本命年生肖值太歲外，還會有其他幾個生肖會犯太歲。凡是值太歲、沖太歲、刑太歲、破太歲、害太歲的生肖都屬於犯太歲。所以說，今年是鼠年，並非只有生肖鼠犯太歲喔！總共有五個生肖上榜：

　

生肖鼠（本命年，值太歲）

生肖屬鼠的人運逢太歲，受本命年的衝擊，今年你生活中遇到的坎坷難免會比往年要多一點。由於流年天干與你的日主天干呈相扶之象，預示著凶中藏吉，遇到困難時莫急莫慌，保持冷靜客觀，以退為進，憑智慧去應對，多能柳暗花明，絕處逢生。

今年注意處理好身邊朋友、親人、同事的關係，會讓你因人得福。同時也要特別提防小人暗算，有可能因第三者的挑撥，而與親近之人發生爭執誤會。

　

生肖兔（刑太歲）

屬兔者進入鼠年，子卯相刑，運勢動盪不安，想要出頭不太容易。不妨以守為攻，韜光養晦。然而，你不招惹他人，卻控制不了他人故意挑撥，今年需要慎防小人興風作浪，不熟悉之人的話不可輕信，對競爭對手亦不可掉以輕心，並且還要遠離喜歡在背後說人是非、愛嚼舌根之人。

無論是在官場還是商界，此年你遇事都需小心謹慎，切不可魯莽衝動、率性而為。最好能做到踏實做事，低調做人，不偏聽偏信，穩中求發展，這樣可避災躲損，讓事業運、財運更為順暢。

　

生肖馬（沖太歲）

進入2020鼠年，生肖屬馬者與流年子午相沖，運勢較為低迷，各方面的變數較大。然而流年天干與你的日主天干均屬金，預示著凶中藏吉，凡事只要不衝動而為，做到從長計議，便可尋得突破口。

今年人際關係不佳，與人相處時容易因語氣不善或說話囂張引發口角。尤其出門在外時需要多加忍讓，默記退一步萬事大吉的道理。獨木難成林，一個人的能力有限，此年與周圍的人打好關係，多多與人合作，對擴大自身格局將大有好處。

　

生肖羊（害太歲）

生肖屬羊的你，今年流年害太歲，前路諸多困阻，好在流年天干與你的日主天干呈相扶之象，能讓這種情況有所緩和。只要行事之前，對所採取之方案考慮周全，即使中途遇到問題也能輕鬆有應對之策。另外，關鍵時刻貴人相助的情況較多。

今年小人阻礙問題明顯，人際交往時應格外留心，為人處事宜保守低調，防止留把柄給人，更不要與人結怨。打好人緣關係，方能萬事順意，若弄得不好則可能連談好之事都會砸掉。

　

生肖雞（破太歲）

屬雞者今年遇上庚子鼠年，正是破太歲之年，運勢有得有失，會經歷一些較小的坎坷。不過又因流年與你的日柱天干呈相扶之象，預示有貴人相助，此類貴人多半是你最親近的人。只要採納貴人之言，可逢凶化吉。

與新結交或者半生熟之人相處時，應多留一個心眼，尤其在涉及金錢時不可輕易向對方透露自己的經濟狀況，更不要與對方合夥投資，以免被牽連破財。健康方面應注意飲食問題，食用野生蘑菇或隔夜飯菜需留心，小心食物中毒。

　

犯太歲之年難免有諸多不順。它代表的是變動與衝擊，雖然一定會影響情緒的起伏，但不代表運勢一定會很差。有些人甚至可以抓住這變動機會，越變越好，反而在犯太歲之年有所突破呢！所以最主要的重點還是要知道機會在哪，以及如何抓住它！

　

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