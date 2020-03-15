殺破狼周運勢／摩羯收入有減少趨勢 天秤被好感對象告白

殺破狼2020年3月16日～3月22日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入白羊座，在工作領域上受人矚目，過去累積的辛苦都會被週遭的人所重視，即便目前職場一團混亂，所有的人都會以你為意見領袖，仰賴你做出正確的決策。

感情運方面，水星順行回心靈宮位，脫韁靈魂終於恢復理性，對於某個人的愛戀可以放下，此時也會釐清不愉快的情緒，也許只不過是自己束縛了自己而已。有穩定伴侶的白羊座，和另一半很多事情都能心領神會，默契十足。

本週須注意的部分：

金錢運方面，金星持續行進金錢宮位，同時在金錢宮位的天王星受到土星影響，由奢入儉難，目前面臨收入大幅緊縮的狀況，有些浪費的習慣卻很難改掉，很快就會覺得生活費用吃緊。

健康運方面，太陽進入命宮，要注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸方面的症狀要特別留意，海王星、水星停留在精神宮位，常覺得睡眠不足，十分勞累，需注意作息，不要太過操勞。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，水星順行回人際關係宮位，與朋友間的誤會可以解開，要相互合作的問題會在這段時間溝通清楚，需要幫助的時候，會有人自動伸出援手，事情也因此順利許多。

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，甚至會在一些場合被陌生人搭訕、要聯絡方式。有伴侶的金牛座，目前喜歡的對象對你十分溺愛，使你沈浸在甜蜜之中。

本週須注意的部分：

工作運方面，土星進入志業宮位，會開始覺得目前所待的產業沒有前途，興起轉換跑道的想法，然而大環境不景氣，專業的可替代性太高，對未來會感到十分茫然。

學業運方面，冥王星、木星、火星合相在學業宮位，學習的進度嚴重落後，許多功課做不完，學校或是學習的場地受到一些限制，使你無法上課，某些金牛座無法參加重要的考試，面臨被當的危機。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續行進在秘密宮位，與喜歡的對象有許多互動機會，使你心中每天都很雀躍。但對方的態度忽冷忽熱，讓你摸不著頭緒，使你只能持續觀察對方，不敢有進一步的表示。

工作運方面，水星順行回在志業宮位，所有的資源都一一到位，執行任何決策都非常順利，一掃先前衰事連連的慘狀。太陽進入人際關係宮位，遇到任何困難，會有貴人出手幫忙，許多問題很快就能迎刃而解。

本週須注意的部分：

健康運方面，冥王星、火星、木星合相在疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，染上急性疾病的機率較高，嚴重的話甚至要花很長的時間住院治療，危險的地方或行為不要涉及，注意人身安全。

金錢運方面，冥王星、火星、木星合相在財務宮位，投資運不理想，不要在此時投入風險較高的金錢遊戲，很可能一瞬間把辛苦存了很久的積蓄敗光。沒有投資習慣的雙子座，容易過度透支，捲入惡性循環，卡債還不完。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，在職場的表現受人矚目，成為工作領域上不可或缺的決策者。太陽與夥伴宮位的木星、火星有良好連結，不要忘了團隊中的夥伴，把光環分享給其他同事，日後會獲得更多的回饋。

學業運方面，水星順行回學業宮位，在研究領域上吸收更多新的資訊，很快就能突破學業瓶頸。需要申請交換學生或是到海外留學的巨蟹座，申請的資料順利核發，可望進入理想的殿堂接受薰陶。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星、木星、冥王星合相在感情宮位，長久處在不安的狀況下，佔有慾會表現得更為強烈，嫉妒心並不會使得兩人的關係變得更好，可能還會把對方越推越遠。

金錢運方面，土星進入財務宮位，投資失利，目前正套牢在某個高點，某些巨蟹座甚至因此負債，此時必須要設下停損點。沒有投資習慣的巨蟹座，會分期付款買某個昂貴的物品，生活費用受到壓縮，要縮衣節食過日子了。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，水星順行回財務宮位，有投資習慣的獅子座，這段時間會把所有的理財工具做結算，會發現還有些微獲利，可在此時停損。沒有投資習慣的獅子座，許多帳單都清償了，無債一身輕。

學業運方面，太陽進入學業宮位，遇到讓你心生憧憬的指導者，會向這樣的老師學習到你想探索的知識。某些在研究單位或學校的獅子座，論文會獲得重視，可望登上指標性的期刊。

本週須注意的部分：

感情運方面，土星進入感情宮位，原本甜蜜的戀情，會因為一些事件，需要承擔龐大的壓力，與另一半的關係面臨考驗。某些獅子座在此時會覺得雙方關係似乎很難走下去，萌生分手的念頭。

工作運方面，火星、木星、冥王星合相在工作宮位，許多事務必須靠自己獨立作業完成，工作內容繁雜，還會被上司與同事壓榨，會是工作壓力非常龐大的時期。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星順行回感情宮位，會因為一個有趣的話題，雙方解除了冷戰狀態，此時會發現彼此有很多話想說，悶了很久的心情獲得釋放，兩人的關係雨過天晴。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，靈活運用理財工具，可在此時獲得龐大的利益。沒有投資習慣的處女座，使用信用卡累積的紅利點數，在購物時會獲得划算的折扣，或是可換取你所喜愛的贈品。

本週須注意的部分：

工作運方面，土星進入工作宮位，會需要承接一個吃力不討好的職務或任務，雖然你很想拒絕，但目前職場的情勢卻由不得你。某些處女座會需要放一段時間的無薪假，對工作環境感到不安。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到土星影響，一個期待已久的遠行計畫，會因為身體狀況不佳被迫取消。某些在海外工作、出差、旅行的處女座，在異地容易生病，感染疾病，可以的話，這段時間不要遠行為佳。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星順行回工作宮位，工作領域會開始穩定下來，許多事務漸上軌道，照著流程進行，原本溝通不良的問題，也突然有了轉機，達成共識。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，會得到對方的首肯進入穩定關係，雙方正式交往。單身的天秤座，此時會被有好感的對象告白，會考慮與對方發展進一步的關係。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星、木星、冥王星合相在家宅宮位，會因為一個麻煩的事件，整個家庭陷入緊繃狀態，需特別注意家人的身體健康與人身安全。居家要注意電器爐火的使用以及門戶安全，此時容易被宵小闖空門。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星影響，有投資習慣的天秤座，這段時間最好收手，設下停損點，以免財務漏洞越來越嚴重。沒有投資習慣的天秤座，會明顯感覺收入減少，開銷吃緊，有些帳單甚至無力償還，需要延展。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，會被上司賦予一個重大的任務，決定著你未來在職場上的地位，雖然有許多人不看好你，不過你也深刻明白，此時你非得成功不可。

感情運方面，水星順行回戀愛宮位，和喜歡的對象有許多話題可以討論，此時會發現兩人有太多相似的地方。情感關係穩定的天蠍座，雙方的家人會需要見見面，溝通重要的人生大事。

本週須注意的部分：

交通運方面，火星、冥王星、土星合相在交通宮位，交通工具壽終正寢，需要換新。駕駛車輛需留意交通糾紛或是被開罰單，某些天蠍座可能會改變通勤方式。搭乘大眾運輸工具時也要當心碰撞受傷，或發生不愉快的事件。

家宅運方面，土星進入家宅宮位，家庭會有一些責任需要你負擔，與兄弟姊妹容易有爭執，不太愉快。某個家人會需要你長時間照顧。某些天蠍座則是面臨要成家買房的壓力。

射手座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，單身的射手座，週遭會出現讓你怦然心動的人物，這個人的存在會成為每天生活的新動力。在曖昧狀態的射手座會被喜歡的人告白，雙方關係明朗化。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，工作比過去輕鬆很多，有很多空閒的時間可以充實自己，或是放假休息。某些射手座則會承接一項光鮮亮麗的任務，在職場受人矚目。

本週須注意的部分：

金錢運方面，木星、火星、冥王星合相在金錢宮位，額外的開銷過多，等你意識過來時，積蓄已經見底了。某些射手座雖然很努力地賺錢，在物質享受上的花費也很奢侈，一毛錢都存不下來。

溝通運方面，土星進入溝通宮位，會逐漸感覺與人溝通不太討喜，常常被人誤會，會越來越懶得解釋一些麻煩的問題，變得沈默寡言。某些射手座則是不小心說錯話，惹上口舌是非，當心被麻煩的人物纏上。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，水星順行回面試宮位，原來沒有把握的面試單位，意外地與對方相談甚歡，很快就能獲得錄取通知。不需要轉換跑道的摩羯座，所有的資源都已準備妥當，工作終於能向前推進。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，對方為了你妥協一些原則，你會覺得自己的地位是特別的。已經有穩定關係的摩羯座，會想與對方一起擁有一個小生命，或是共同收養寵物。

本週須注意的部分：

金錢運方面，土星進入金錢宮位，收入有減少的趨勢，對於金錢十分沒安全感。某些物質雖然很便宜，但市面上卻很難買到，手上的存貨逐漸消耗殆盡，心中會充滿焦慮。

健康運方面，火星、木星、冥王星合相在命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害與急性疾病，泌尿系統有發炎的傾向，平時要多喝水，注意生理清潔。代謝狀況變得緩慢，等你發覺時，已經發福了好幾公斤。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入面試宮位，面試新工作會成為職場焦點，優秀的資歷使你佔盡便宜。不需要轉換跑道的水瓶座，在洽商與報告時，會成為整個團隊的靈魂人物，許多事情仰賴你溝通與協調。

金錢運方面，水星順行回金錢宮位，捉襟見肘的經濟狀況會獲得活水支援，有效的理財會使你日子不再這麼寬鬆。某些水瓶座終於獲得市面上短缺的物質，生活上不方便的問題暫時獲得解決。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到進入命宮的土星影響，家庭因為某個突發問題產生劇變，需要開始擔負起一些重大的責任。需要搬家、購屋的水瓶座，會尋求到條件非常好的物件，但貸款或租金可能會使你覺得吃不消。

健康運方面，土星進入命宮，請找個時間去全身健康檢查，有些慢性疾病的徵狀已經慢慢浮現，需要調整生活作息，有些壞習慣必須戒除，同時得做長時間的治療。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星持續行進面試宮位，此時面試十分討喜，會有好幾個單位同時錄取你。沒有轉換跑道打算的雙魚座，洽談合約與簡報會十分順利，受到客戶與團隊的信賴。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，雖然沒刻意存錢理財，此時會發現累積了大筆積蓄，足以讓你過一段舒服的日子。某些雙魚座則是會以許多管道獲得市面上搶手的物資，感覺自己很富有。

本週須注意的部分：

人際關係方面，火星、冥王星、木星合相在人際關係宮位，會封鎖掉一些老是佔你便宜的人物，離開某個群組。某些雙魚座可能會得知一位朋友離開人世，不勝唏噓。

感情運方面，土星進入精神宮位，有些人已經成為過往，雖然你明白這一切已經無法回首，卻常常在夜深人靜時在夢中驚醒，隱隱作痛。某些雙魚座目前很想離開一段不愉快的關係，卻常常覺得自己虧欠對方，無法下定決心放手。

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