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唐綺陽星座運勢週報：週二水星順行！牡羊、天蠍有好機會爆發
唐綺陽星座運勢週報3/9-3/15
重要星象：水星即將順行，土星加速，火、木相近
週二水星即將順行，水逆期間有機會遇到老朋友、舊夥伴，討論過往的話題，感受群眾的力量，改進不當之處，朝正確的方向邁進。土星加速，使得約束力增強，火星逐漸靠近木星，牡羊、天蠍有好的機會爆發，要好好把握，火、木合相也意味著過去的困難獲得解套，揮別束縛的壓力，帶來欣欣向榮的感受。
工作注意：雙子、魔羯、水瓶、雙魚
雙子：與大人物來往，事業默默三級跳
魔羯：搞定人事問題，成為向前衝的幫手
水瓶：積極爭取機會，讓別人對你有信心
雙魚：容易遇到難搞的人，或避免自己難搞
桃花注意：金牛、天秤、天蠍、射手
金牛：遇到條件好的桃花，可以表示一下
天秤：對別人的好，容易讓人產生誤會
天蠍：被追求、受重視，感到頗有自信
射手：有機會大躍進，並與前任分清楚
財運注意：獅子、處女
獅子：購物慾強，應適可而止
處女：要懂得爭取資源，積極行動
健康注意：白羊、巨蟹
白羊：注意心血管、交通、口舌是非等問題
巨蟹：請繼續自律，不要太過放鬆
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