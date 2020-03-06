小孟塔羅：未來三個月在哪方面會有大突破？

人生就像是一所大型學校，有許許多多等著我們學會的課，有親情、愛情、友情、事業、財富、健康等等。當你有某一門課不及格被當，就得要不斷重修、補考，直到順利突破關卡為止。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月在哪方面會有大突破？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供

塔羅牌圖作者：一樹, 樹 るう(Cat Paw Tarot)

A：達成目標。(命運之輪正位)

牌面上的貓在輪子上走，左邊是宇宙黑夜、右邊是藍天白天。

A：達成目標。(命運之輪正位)

這張牌表示未來三個月，你在想完成的目標上，終能下定決心付諸行動。譬如：你一直都想好好運動瘦身，但礙於懶惰蟲附身，或受口腹之慾的影響，總是反反覆覆成效不彰，但你會在三個月內一鼓作氣，達成第一階段的目標。小孟老師在此提醒你，長痛不如短痛。

B：等候良機。(隱者牌正位)

牌面上有一隻長毛的貓，身旁的木棍吊著燭燈。

B：等候良機。(隱者牌正位)

這張牌表示未來三個月，你會找到尋覓已久的好機會。也許你對目前工作不甚滿意，但礙於沒有出現更好的選擇，於是你只能夠先停在原地繼續觀望，請先別太過氣餒，你會在三個月內遇到好的工作機會，到時可別讓機會從身邊遛走囉！小孟老師在此提醒你，屬於你的終究會到來。

C：約定承諾。(教皇牌正位)

牌面上有一隻戴著埃及頭飾的貓，看著底下穿斗蓬的兩個人。

C：約定承諾。(教皇牌正位)

這張牌表示未來三個月，你會比以往更加有責任感。過去，你可能跟朋友約好某個時間見面，但最後往往是朋友準時到達等候你，有時是你沒做好時間分配，甚至還會臨時取消之前約定好的事情。小孟老師在此提醒你，過往經驗讓你上了一課，會給予你力量做出改變。

D：執著不放。(死神牌正位)

牌面上的黑貓在牆上行走，四周有許多的墳墓。

D：執著不放。(死神牌正位)

這張牌表示未來三個月，你能提起勇氣放下卡關已久的事物。譬如：跟某一個人的情感關係，相處過程不斷出現拉扯與衝突，處於時好時壞的互動模式，一直找不到兩人之間的平衡，最終讓你明白放下才是出路。小孟老師在此提醒你，要能放下心中的執念。

E：看見真實。(力量牌正位)

牌面上的貓伸出牠的手，抵住龍的頭使牠閉起眼睛。

E：看見真實。(力量牌正位)

這張牌表示未來三個月，你會在觀察中找到喜悅。也許你的另一半，很容易對你表現情緒，甚至會直言說出你的不是，這會讓你感到不被重視。然而，當你觀察到對方內心的動機時，便會發現這是對方重視你的方式。小孟老師在此提醒你，不要輕易妄下定論。