回到過去！12星座懷舊系列 你是九零年代的什麼經典代表？

【文‧科技紫微網】

今天讓我們來帶著大家，一起搭乘時光機前往九零年代吧！那裡不但沒有臉書、沒有手遊、也沒有線上遊戲，連即時通訊都不發達，找地方還需要靠紙本地圖。你可能以為這樣的年代非常無聊，其實並不盡然喔！到底九零年代藏著什麼有趣事物？如果回到過去，你猜你會是九零年代的哪個經典代表呢？現在就跟著科技紫微網一起走進時光隧道吧！

牡羊座

經典代表－四輪溜冰鞋

說到九零年代的約會勝地，非冰宮莫屬了。想要好好把妹，溜冰的功力自然是必須的，否則如何牽起妹子的手呢？有別於現在的直排輪，雖然都是四個輪子，舊式溜冰鞋則是兩排兩個輪子，由於角度多，其實還真的不好駕馭呢！

熱愛運動、渾身是勁的牡羊座，一穿上四輪溜冰鞋炫技，就能立即讓迷妹們愛上喔！在每一個時代，牡羊座都能用力展現自我，哪怕是在滑溜如冰的情況下，他們的爆發力也絕對勝人一籌。

金牛座

經典代表－零食

九零年代雖然沒有人手一杯的手搖飲，卻也有那時代的許多零嘴點心，像是雞蛋冰、百吉棒棒冰、霹靂跳跳糖，戒指糖、膠帶口香糖、金幣巧克力、足球巧克力、口紅糖、飛壘口香糖、果凍條，歐香咖啡、Qoo果汁，當然也還有歷久彌新的孔雀餅乾、乖乖、蝦味先、科學麵了！過去便利商店沒那麼普遍，大家都是在柑仔店、學校福利社內買零食，十元硬幣就能買到這些好滋味喔。

金牛座是天生的吃貨，開心的時候要吃，不開心的時候更要吃。憂鬱的時候吃甜的，情緒嗨的時候來點鹹的，沒情緒的時候鹹甜都可以。若回到九零年代，牛兒肯定也仍然會為了這些古早味零食著迷不已。

雙子座

經典代表－BBS聊天室

在網路還不這麼發達，連部落格、個人新聞台都還沒出現的時代，任何人想要想個可以吸收四面八方的資訊，並展現自己社交力的地方，那就是BBS了！那是一個純文字的平台，透過文字以張貼布告的方式進行交流。當然，如果你想要獲得網民青睞，通常要取個華麗的帳號，就能在上面大聊特聊囉。

為了滿足雙子座對資訊的渴望，需要聊天打屁、到處交友的需求，以及表達自己意見跟想法的衝動，BBS聊天室絕對是當時的最佳社群平台，也是最能滿足雙子座的事物！

巨蟹座

經典代表－漫畫

租書店、漫畫店是九零年代的街頭巷尾必不可少的一種行業。說起來，每一本都載著滿滿的回憶。當年的男生愛看的有七龍珠、幽遊白書、灌籃高手；女生愛看的包括花冠安琪兒、花音、白色圓舞曲，這些可都是在當時風靡少男少女的經典漫畫呢！

巨蟹座天性懷舊、又愛窩在家，有這些漫畫書陪伴著，就算宅在家裡，也一點不無聊。巨蟹座的生活調性就像漫畫傑作一樣雋永，就算沒有炫彩的聲光特效，照樣能感動人心。

獅子座

經典代表－懷舊Nokia手機

在還沒有智慧型手機的九零年代，Motorola、Nokia、Ericsson可說是早期比較知名的手機製造商，Nokia更是當時的龍頭老大，除了通話、簡訊功能，最為人所知的就是貪食蛇遊戲囉！當時的手機還可以讓使用者編輯自己的鈴聲。然而，隨著時間推移，這些手機也逐漸沒落，只留下滿滿的時代回憶。

在Ｎokia手機引領風騷的九零年代，這個品牌就如同獅子座那種稱王的性格，永遠是尊貴的、一流的。不管在哪個時代，有他就是王道。

處女座

經典代表－VCD、DVD

如果八零年代是錄影帶的巔峰，九零年代可說是進入了VCD、DVD時期，不少人的追星血淚史也是靠這個來滿足，不管是想看的港劇，如周星馳、劉德華系列；還是想追的日劇，像木村拓哉、松島菜菜子，都與燒光碟片的記憶相伴相隨。

說到愛追劇的星座，處女座絕對榜上有名。他們喜歡透過劇情思考一些人生哲理，是天牛的的劇評人。而且，依照處女座擅長收藏、管理的個性來看，當時的VCD、DVD他們搞不好還妥善保存到現在呢！

天秤座

經典代表－拍立得

說到九零年代的經典懷舊，拍立得也算是排行前幾名呢！「拍立得」顧名思義就是一款即時照相機，它能夠立即拍攝、立即取得照片，只要喀嚓一聲，帶著白色邊框的照片立即從相機底部送出來，眼前的畫面就變成紙質照片，保留在手裡了。

天秤座是美的化身，他們優雅脫俗，對美感極有一定的鑑賞力，就像拍立得一樣能夠立刻捕捉下最美好的時刻，用藝術見證生活中的點點滴滴。

天蠍座

經典代表－掌上型遊戲機

提到九零年代的電子遊戲產品，掌上型遊戲機或是GBA(Game Boy Advance)都是風靡當時的遊戲機種，小而方便攜帶，讓你能走到哪玩到哪。掌上型遊戲機比較偏益智類遊戲，像是俄羅斯方塊等，而GBA則是價格比較高的產品，不但有彩色螢幕，遊戲內容也比較刺激有趣，是同學間羨慕的焦點。

比起呼朋引伴一起互尬遊戲，天蠍座更喜歡獨來獨往、享受一人時光。他們會沉迷於掌上型遊戲機，享受獨自闖關破解關卡的樂趣。不過若是有人主動來挑戰，天蠍座也會拿出畢生功力一較高下喔！

射手座

經典代表－任天堂遊戲機

九零年代要玩電玩，當然不可能有手機APP下載，最好的遊戲機是需要一台主機加上卡匣才能進行的，當年的任天堂紅白機、超級任天堂，就是陪伴許多人度過年少歲月的頂級遊戲機。那時知名的遊戲有魂斗羅、超級瑪利歐、赤色要塞，只要一卡在手就能消磨一整個下午的時光。

活潑熱情、喜歡交友的射手座，最愛呼朋引伴，來場遊戲對打。若是真的回到九零年代，他們肯定也是抱著遊戲機不肯放手的一群！

摩羯座

經典代表－百視達影視出租店

看過漫威系列電影《驚奇隊長》的朋友們，驚奇隊長跌落地球的地點就是百視達！是的，百視達是90年代的時代傳奇，這裡出租各種類型的光碟影片，提供家庭影視娛樂，除了光碟還有很多零食點心，讓觀眾可以自己打造舒適的觀影環境。

平日忙碌，假日難得休息的摩羯，百視達就是最佳選擇，無須人擠人跑電影院，立馬轉換休息模式，還能從影片中獲得不同的啟發。而實體出租店最重要的「誠信」，把借來的片子妥善保管、按時歸還，對一板一眼的摩羯座來說肯定沒問題！

水瓶座

經典代表－特色文具

文具店總是許多奇奇怪怪有趣的小物品，九零年代的文具店也不例外。當時的各種驚奇文具有：立體聖誕卡片、會開花的紙聖誕樹、彈珠迷宮尺、香香豆、溜溜球、香水原子筆等，不少學生會因此聚集在店裡，留連忘返。

想像力豐富的水瓶座，應該是這些新奇有趣的特色文具的最佳代言人了。尤其是傳說中的多功能鉛筆盒，每個按鈕都有不同功能，甚至還能當書架使用，它就像水瓶座一樣才華洋溢呢！

雙魚座

經典代表－電子雞

電子雞可說是九零年代的當紅玩具，幾乎人手一「雞」，隨身攜帶。它的外表造型像顆雞蛋，打開後有個小螢幕，要定時餵養、打掃雞舍、陪玩，就能把小雞養大，但是可別以為他是電子遊戲就可以怠慢喔，一天沒有餵養，他可是會死翹翹的。

雙魚座相當會照顧人，像這樣簡單有趣、有點黏又不會太黏的遊戲小品，最能展現雙魚座輕鬆玩又細心的個性了。

謝謝搭乘本次時光機，回顧九零年代經典懷舊物品，你是否已經找到屬於自己的經典代表了呢？無論如何，也請珍惜當下，努力過好每一天喔！

【延伸閱讀】

●輪迴論命，你前生遁入哪一道？

●眷戀舊情人？鑒定兩人復合機率





