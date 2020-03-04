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最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／Stocksnap
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生活裡總是會有令自己感到不順心的事情，而抱怨是一種抒發壓力的選擇，抱怨的方式百百種，有些人可以雲淡風輕的把不爽的事聊出來，而有些人則會像是連續炸彈一樣轟炸的讓人疲憊不已。而若以星座來觀察，究竟哪些星座特別愛抱怨呢？

第五名：雙魚座　感情裡的抱怨鬼

雙魚座的人其實分兩種極致，一種是很愛對朋友抱怨遇不到好對象，或者跟好友說自己另一半在感情上的各種白目與缺點，尤其特別喜歡說自己如何拯救對方，但對方死性不改。而另一種則是會對另一半本人抱怨，抱怨陪伴的時間不夠，或者經濟狀況不好，或者不夠浪漫，這兩種類型都有一種特質，那就是很愛談戀愛，同時認為自己有責任拯救對方。而他們會把抱怨包裝成是「為了你好」。譬如覺得另一半工作薪水低又不長進，就會想要逼對方認真向上，但對方不一定會真的認為雙魚座推薦的方向是有建設性的。這種假關心真怨懟，會容易讓另一半感覺壓力很大，因為他們會用善良與付出包裝，這會讓另一半罵不下去，反而心裡更悶產生裂痕，如果長時間是這種情況，感情有可能出問題，要小心注意喔！

第四名：摩羯座　工作苦悶需要發洩

摩羯座的人向來在人生目標的追求，事業創造，與自我價值上對於自己有嚴格的標準。不管他們本身的能力如何他們都很容易覺得自己做的不夠好。因為標準很高又很容易批判自己，所以常常在衝事業或是人生際遇上感到很累。但也必須說魔羯座的人的確比起其他星座更容易遇到很辛苦的命運。於是你會看到很多非常認真拚事業的魔羯，一邊衝刺一邊一直闡述自己的辛苦、辛酸、人生多難多累。因為很多時候他們太過壓抑，無法流暢的去發洩掉負面情緒，只好用述說的方式。其實很多時候他們只是需要一個情緒的出口，不需要給他們太多的意見，因為他們非常清楚真實的情況，只要靜靜地陪伴，或溫柔地傾聽，這樣他們就會很感恩了。

第三名：牡羊座　心情不好就是要講

個性直來直往的牡羊座，有一顆溫暖善良的心，但他們大多像小綿羊一樣很敏感，於是對於很多事情會有敏感狀態，這會刺激到他的情緒波動。而屬於火象星座的他們，當情緒海嘯衝上來他們自己擋也是擋不住的，必須立刻宣洩，若不立刻說出來，會整個人爆炸。所以你很容易看到年紀輕的牡羊座為了各種小事大呼小叫，其實那是一般人無法理解那種天生情緒爆滿的感受。但他們屬於很好處理的類型，只要在當下把脾氣發出來，很快就會沒事了。屬於情緒跳針的抱怨達人。而年紀稍長的牡羊座學會了忍耐，對沒錯，是忍耐，通常就是會比年輕時可以多忍一點時間，也許半小時，也許一小時。而這個忍耐時間是足夠他們跑到安全的地方，然後好好的安心的，把那些煩躁的事一口氣的炸出來！

第二名：水瓶座　在乎之人就是要念

如果你沒有被水瓶座的人唸過，千萬不要以為自己跟他們很熟。水瓶座的人對於所愛之人，不管是家人、愛人、朋友、同事，只要是他們放心眼上在乎的，他們就是永遠會有看不慣你的地方。他們會是一個嚴格的教官，認為你很多習慣改變了人生就會更好，雞毛蒜皮的事情都能說，譬如「你要不要把開車技術練好一點，這樣你以後自己停車也比較不會差撞到」「你就是不會管錢，去學理財會怎樣嗎？」「不運動又要生病你是要怪誰」「你們就是這樣所以我才要操心，很累」諸如此類的對話模式，會反覆地出現在水瓶座與他們在乎的人之間，被他們在乎的人其實很多時候會聽不出來你到底是在關心我？還是在罵我啊？這種關心與抱怨融合的對話，常常讓人又愛又恨。只能說水瓶座只挑缺點和重點講，要學會柔和點比較不會傷感情啊。

第一名：天蠍座　家人面前愛耍任性

天蠍座的人在外通常都有一層很厚的保護罩，因為他們知道自己深黯人性的性格，很容易看穿其他人的邪惡思想，或是幼稚的心思，而心理產生一種不屑感。這種不屑感通常都會習慣性地壓抑下來。而在家人跟好友面前他們就會肆無忌憚的，認真抱怨，好好的攻擊這些他們忍下來的心情。所以當天蠍座的家人會覺得，天啊他怎麼什麼事情都可以不爽，有這麼多看不下去的情況，有這麼多長篇大論可以發表。而這其實也是他們撒嬌的一種方式，因為夠信任才能好好地講出心裡真正的想法，放心的把那些鳥事都說出來。尤其他們通常會希望自己是一個很優秀的人，會認真努力的變優秀。所以遇到沒有實力又很愛大呼小叫的人，他們那種抱怨可以是滔滔江水綿延不絕。只能說天蠍座要放過自己，偶爾要學會放空，才不會看見這麼多礙眼的人。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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