小心缺點外露！哪些生肖男遭遇逆境總是沉不住氣？

【文‧科技紫微網】

運勢沒有絕對的好壞，必定是有高有低。運勢順遂時，就要勇敢掌握時機，以求事半功倍的成效；相對地，運勢不順時，最好韜光養晦，低調一點。這道理並不難，但實行起來就未必容易了。特別是有一些生肖遭遇逆境時，就是沉不住氣，反而讓自己的缺點更明顯。跟著科技紫微網一起看看，哪些生肖男上榜了？

生肖虎

屬虎男是意氣風發的，是需要鼓掌、崇拜的觀眾的。當他表現不出自己的價值，展現不了自己的能耐，被打壓、被人瞧不起時，就會變得狂躁、衝動，很容易走入負面的極端。

生肖蛇

一向站在成功人士行列的屬蛇男，本來是寬宏大氣的，可是一旦落入逆境，就會變得很陰鬱。這時的他們容易把憤怒都發洩到別人身上，把過錯歸咎於老天的不公。他們不懂得反省自己、或提升自己，到頭來聰明反被聰明誤，要到運勢好轉時，或者他們終於想通了，才有轉圜。

生肖豬

屬豬男是天生的「有福同享」性格，順遂的時候很大方，送禮不手軟。可是當他運勢不順，努力沒成果的時候，他會認為就算打拼也沒有收穫，乾脆放棄努力。但是他又無法改變過往的生活模式，花錢依然海派，這種時候就會讓身邊的人很擔心。

生肖雞

屬雞男鴻運當頭時，雄赳赳氣昂昂；但是時運不濟時，他會像紅了眼的鬥雞，見人就啄，任何人善意的忠告與提醒，都可能刺激他，甚至對他伸出援手，他也不願接受，總希望靠自己走出逆境。其實，靠自己並沒有錯，但若能更虛心坦蕩些，必然有助於早一步讓自己突破重圍。

人的一生中，福禍相倚是不變的道理。沒有逆境時的淬煉，哪能在順境時懂得珍惜？許多成功人士人生中最重要的理念，都是在逆境時思考、體驗出來的寶藏，所以為什麼要害怕逆境的人生難題呢？每個人都有自己的長處，一直不得志的你，或許只是欠缺了一個機遇！期盼你有動力擺脫迷惘，迎向屬於你的美好人生。

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