【圖片心測】選擇障礙好苦惱？依照特質幫你下決定！
【文‧科技紫微網】
選擇障礙不一定是「病」，但選不出來真的很痛苦！每當面臨大大小小的選擇時，你是目標明確，還是糾結苦惱？有選擇障礙時究竟如何是好，就讓科技紫微網來當你心中的解語花，依照特質幫你下決定！
以下四種花，你最喜歡哪一種？
答案分析：
選擇1、勿忘我
親友幫忙，內心安定
你選擇的是代表著濃情厚意的、藍幽幽的「勿忘我」。這種小小的花朵雖不嬌艷，卻令人莫名地感到內心寧靜，感到想要親近。這個選項說明的是，你對朋友、家人較為依賴和信任。當面臨選擇障礙時，別糾結，請最值得信賴的親友幫忙出主意，他們的意見能讓你心安、心定，進而做出決定。
選擇2、紅玫瑰
意料之外，挑戰不可能
你選擇的是紅玫瑰，它是熱烈、勇敢、無畏的象徵。火紅的花瓣能給人勇氣與力量，代表的是你敢愛敢恨，具有強烈的好奇心，喜歡挑戰。所以對於你而言，當你陷入選擇障礙時就該選擇最不熟、最不被看好的選項。因為不確定、未知會讓你興奮；征服它的慾望會讓你不斷嘗試、探索，最終有所收穫。
選擇3、向日葵
隨心隨性，帶來好運
你選擇的是金燦燦的向日葵，明朗、快樂，象徵著積極向上的態度和朝氣蓬勃的精神。這個選擇代表你會勇敢追求自己想要的幸福。基本上你不太容易有選擇障礙，但如果發生了，你可以依循星座、生肖、生命靈數等不同命理方式來挑一個幸運數字。假設上次用星座選擇3的結果不理想，這次改用生肖選5也無妨，可以任意靈活運用。重要的是把心定下來，並相信好運和力量的源頭就是你自己。
選擇4、櫻花
相信緣份，遇見美好
粉嫩的櫻花繽紛多姿，是浪漫的代表，象徵美好和希望。你喜歡沉醉於一場盛大的櫻花雨中，相信緣份，相信愛情。這個選項預示著你具有浪漫情懷，感性而可愛，並且很相信因緣。所以當你陷入選擇障礙時，只要依當天日期或星期幾等數字來選就好，活學活用，一切隨緣，順其自然，這樣的選擇就不會錯了。
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