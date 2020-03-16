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照顧後進！這些命格榮登「好感前輩」前三名

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在職場中，哪些前輩特別照顧後進，讓人回想起來就覺得暖心？科技紫微網將根據紫微命盤分析，誰能夠榮登「好感前輩」前三名的命格？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

　

天梁星

和藹可親，分享經驗

天梁特別和善，很會照顧人，在同事之中是特別受歡迎的「老前輩」。即使初次見面，天梁總能讓人一迎面就有好感，他們不但和藹可親，無私無害，還有一種莫名的親切感。 最重要的是，此命格的前輩，很願意分享自己的工作經驗，不藏私、不疏離，而且脾氣好，有耐心，讓一起工作的同事們感到很溫暖。

　

天相星

親切有禮，不擺架子

斯文有禮、優雅而有涵養的天相，是一位親切、不擺架子的職場前輩。在同事面前他們未必會打開話匣子，不過他們很注重溝通的效率，因此說出來的每一句話都很有力量。 同時，天相又很尊重人，會顧慮後輩的感受。遇到這樣的前輩，新人能夠很快放鬆下來，迅速適應職場，跟上工作節奏。

　

太陽星

熱情洋溢，樂於助人

笑容燦爛、熱情洋溢的太陽前輩，渾身充滿活力與熱力。無論是工作上的事，還是生活上的事，他們都很願意伸手相助，熱心為新人解決各種問題，給予貼心的提醒與建議。 對於後輩來說，太陽是一位深具魅力和吸引力的前輩，值得信賴，亦師亦友，讓新人能輕鬆應對各種不適應或是窘況。

　

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