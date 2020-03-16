照顧後進！這些命格榮登「好感前輩」前三名
【文‧科技紫微網】
在職場中，哪些前輩特別照顧後進，讓人回想起來就覺得暖心？科技紫微網將根據紫微命盤分析，誰能夠榮登「好感前輩」前三名的命格？
本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。
天梁星
和藹可親，分享經驗
天梁特別和善，很會照顧人，在同事之中是特別受歡迎的「老前輩」。即使初次見面，天梁總能讓人一迎面就有好感，他們不但和藹可親，無私無害，還有一種莫名的親切感。 最重要的是，此命格的前輩，很願意分享自己的工作經驗，不藏私、不疏離，而且脾氣好，有耐心，讓一起工作的同事們感到很溫暖。
天相星
親切有禮，不擺架子
斯文有禮、優雅而有涵養的天相，是一位親切、不擺架子的職場前輩。在同事面前他們未必會打開話匣子，不過他們很注重溝通的效率，因此說出來的每一句話都很有力量。 同時，天相又很尊重人，會顧慮後輩的感受。遇到這樣的前輩，新人能夠很快放鬆下來，迅速適應職場，跟上工作節奏。
太陽星
熱情洋溢，樂於助人
笑容燦爛、熱情洋溢的太陽前輩，渾身充滿活力與熱力。無論是工作上的事，還是生活上的事，他們都很願意伸手相助，熱心為新人解決各種問題，給予貼心的提醒與建議。 對於後輩來說，太陽是一位深具魅力和吸引力的前輩，值得信賴，亦師亦友，讓新人能輕鬆應對各種不適應或是窘況。
【延伸閱讀】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言