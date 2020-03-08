殺破狼周運勢／射手對金錢焦慮 雙魚與對象不愉快

白羊座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，手中承擔的任務與職務在本週告一段落，卸下重擔。工作性質或是單位會有所調整。某些白羊座會在此時轉換跑道，或是先辭掉工作，休息一陣子。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與天王星呈現合相，會發現某個不知名的角落，藏有大量市面上缺乏的物資，使你的生活不會缺乏這些用品，突然覺得自己非常富有。

本週須注意的部分：

健康運方面，滿月發生在健康宮位，本週要注意容易罹患急性腸胃炎，或是消化系統不佳，有便秘、腹瀉等問題。女性則要注意婦科方面的毛病，會有經期不順、貧血方面的問題。

感情運方面，在心靈宮位的太陽與海王星呈現合相，同時水星也結束退行。歷經了許多情緒上的撩撥，會迫切渴求在心靈層面上可以給予你安全感的人，然而目前對於愛情感到茫然，身邊沒有任何有質感的對象。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，水星在志業宮位結束退行狀態，許多事務修正之後，進行得更有效率，問題都會快速地獲得解決。某些金牛座換了一台新的電腦或是工作用具，處理事情更為方便迅速。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與海王星呈現合相，鬱悶已久的心情，會因為一個團體課程，獲得療癒，此時會交到心靈層面相通的好朋友，在正能量的相互扶持下獲得成長。

本週須注意的部分：

遠行運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚遠行宮位，在異地工作、生活、留學、打工度假、交換學生的金牛座，有許多計畫被迫更動，無法順利執行，只能等待。在海外旅行的金牛座，行程會臨時變動、受阻，甚至滯留在當地。

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，對於愛情稍有猶豫，會被曖昧對象放棄追求，戀情無疾而終，或是會被喜歡的對象提分手。某些金牛座發現戀情有別人存在，情感關係面臨抉擇。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，太陽與海王星在志業宮位呈現合相，原本陷入瓶頸的事務有起死回生的跡象，獲得奇蹟似的資源，或是接到重要的訂單，可望結束低迷的工作狀態，在職場上有表現的空間。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，有搬家打算的雙子座，此時會找到可以落腳的地方，順利搬家。沒有搬家需求的雙子座，與家人之間的心結可在此時化解，家中需要修繕的問題也可獲得改善。

本週須注意的部分：

感情運方面，在心靈宮位的金星與天王星合相，受到慾望宮位的土星影響，與交往對象缺乏靈性上的交流，與對方從情人變炮友，感覺心靈層面無法交集。有暗戀對象的雙子座，肉搜喜歡的對象時被發現，把對方嚇得退避三舍。

健康運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚疾厄宮位，同時土星受到心靈宮位的天王星影響，身心狀況到達了臨界點，無法治癒的毛病使你感到厭世，除了注意身體健康之外，心中的負面能量也要清理，同時注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，太陽與海王星合相在學業宮位，受到滿月的影響，對於目前學習的專業領域會有所領悟，突破盲點。不過也有一些巨蟹座會突然明白自己的天賦不適合學習目前的科目，毅然決然放棄，因而感到輕鬆許多。

金錢運方面，水星在財務宮位結束退行，財務狀況獲得改善，會獲得一筆金錢紓困，將累積已久的帳單清償。有投資習慣的巨蟹座，由於設下停損點，資產流失的狀況得以停止。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚感情宮位，土星受到人際關係宮位的天王星與金星影響，即將步入婚姻關係的巨蟹座，因為親戚對於繁文縟節太過講究，使得你與另一半產生不愉快。單身的巨蟹座，當心被討厭的人糾纏。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星、天王星受到土星影響，身邊的姊妹淘或好兄弟高壓式地情緒勒索，要你在友情與情感關係中做出選擇，使你感到為難。某些巨蟹座會被好朋友告白，但你並不希望這樣的友情變質。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時在財務宮位的海王星與太陽呈現合相，某些分期付款的帳單終於清償完畢，財務獲得自由，無債一身輕。有投資習慣的獅子座，短線操作可獲利，但須見好就收。

感情運方面，水星在感情宮位順行，與戀愛對象誤會解開，冰釋前嫌，情感關係穩定發展。單身的獅子座，對於過去喜歡過的人恢復理智，雖然不能成為戀人，卻能當最了解彼此的朋友。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的金星與天王星合相，受到土星影響，正在承接一個看似光鮮亮麗，實際上卻有一堆爛攤子要收的任務。為了要維持好看的成績，每天都必須熬夜加班，讓整個組織運作順利，會是十分辛苦的時期。

健康運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，體力消耗過度，要當心急性疾病纏身。同時注意血光之災，容易發生意外傷害。有時間請好好休息，保養身體。

處女座：

整體運勢

工作運方面，水星在工作宮位結束退行，原本卡關的一些事務，終於在這段時間恢復正常運作，所有的資源都在軌道上，工作效率會更為加速。與職場合作的夥伴溝通順暢，許多決策可取得共識。

健康運方面，水星在健康宮位恢復順行，呼吸道問題獲得特效藥治療，身體狀況有好轉的跡象。某些處女座的痼疾會尋求到良醫治療，困擾已久的老毛病獲得改善。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在命宮，受到海王星影響，會是一段戀情是否能順利走下去的關鍵，此時對於喜歡的人有許多難以言喻的情緒，有些事情容易令你心寒，會想結束這段失衡的關係。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與金星呈現合相，受到土星影響，遠行行程會因突發事件而變更計畫，甚至需要取消或延期。某些在異地旅遊的處女座，目前會滯留在某個區域，無法回家，可以的話，暫時不要遠行較佳。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽與海王星受到滿月的影響，某個職務或任務塵埃落定，結束先前混亂的狀態。某些天秤座會在此時離職，或轉換單位，有許多事務在本週收尾。

感情運方面，在戀愛宮位的水星恢復順行，和喜歡的對象溝通順暢，彼此間有討論不完的話題，雙方的距離會更為拉近。在慾望宮位的金星與天王星呈現合相，某些天秤座則會發生較為親密的接觸，確認彼此的關係。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到家宅宮位的土星影響，家人有一些財務上的問題需要你幫忙，可能得分攤一些債務。某些天秤座則會因為要買新的傢俱或家電，刷卡分期付款，壓縮到生活費用。

家宅運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，有搬家或是購屋需求的天秤座，此時會看上讓你很動心的物件，在一時衝動下，會簽下契約，然而資金上會較為不足，經濟狀況會因為搬家造成壓力。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，水星在家宅宮位順行，與家人的一些誤會釐清，溝通恢復正常。家中的家電換新、修繕完成，整個居家環境換然一新。需要搬家的天蠍座，本週會找到理想的物件，並很有效率地搬家。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與海王星呈現合相，與喜歡的對象互動曖昧，每天都很愉快，不過始終都處在戀人未滿的關係中打轉。有些天蠍座會在此時告白，卻會獲得一個預期之外的答案。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時離開一個團體，或是退出某個社群，與一些朋友劃清界線。某些天蠍座會因為情感糾紛，被週遭的人排擠，感覺非常孤獨。

交通運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚交通宮位，駕駛車輛容易發生交通糾紛，或是被警察開罰單，此時要特別當心交通安全。經常搭乘大眾運輸工具的天蠍座，容易在車上碰撞受傷，或是在通勤時遇到不愉快的事件。

射手座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務或任務會在此時卸任，或是麻煩的事務進入收尾狀態。在工作宮位的金星與天王星呈現合相，會有一個看似光鮮亮麗的短期兼差找上你，可賺到表面的名聲，不過實質上的報酬並不多。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位恢復順行，原本延期的旅遊行程，在本週可順利出發，或是因為被取消的行程，順利獲得應得的理賠。某些射手座則是臨時需要出差，差旅待遇十分優渥。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，經濟狀況雖然比先前寬裕了許多，但預期外的開銷也增加不少。某些射手座面臨公司放無薪假的窘境，對金錢較為焦慮，會想找些兼職補貼家用。

健康運方面，金星與天王星合相在健康宮位，此時要注意喉嚨保養，當心病毒感染，扁桃腺容易在此時發炎。內分泌失調，身體有些毒素無法正常排除，有些生理機能出現問題。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，水星在金錢宮位恢復順行，許多資金到位，可重新規劃生活開支，先前一直無法買到的生活用品，會透過一些管道獲得，生活暫時不愁，物質生活小康。

感情運方面，在戀愛宮位的金星與天王星呈現合相，喜歡的對象思考方式非常特別，每天都會給予你一些前衛的觀點，思想上的刺激，會覺得追不上對方，但與他相處，會感覺靈魂有前進的感覺。

本週須注意的部分：

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，遠行計劃因為各種事件，一延再延，滿月期間，會徹底放棄。某些預期要外派到外地工作的摩羯座，這段時間也會放棄海外的工作機會。

工作運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚命宮，目前需要與公司共體時艱，可能必須身兼數職，打理許多非分內的工作。某些摩羯座會在正職之外多兼一些差，感覺較為疲累。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，水星在命宮恢復順行，許多事務運作恢復流暢，工作有效率地進行。如果需要洽談與簽約，本週會是能塵埃落定的一週，請好好把握本週的能量，將決策落實下來。

金錢運方面，滿月落在財務宮位，分期付款的帳單會在本週清償，無債一身輕。有投資習慣的水瓶座，滿月期間可選在相對高點停損，至少能維持平盤，全身而退。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在慾望宮位，與某個人藕斷絲連的肉體關係，在此時宣告結束。雖然雙方可能是開放性的關係，但在如此突然的狀況下終結，會感覺有些錯愕，難以接受。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與金星呈現合相，受到土星影響，當心被不速之客闖空門，雖然並沒有損失值錢的東西，卻會開始對於居所感到不安，想要另覓安全的地方搬家。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的金星與天王星呈現合相，面試新工作會是十分討喜的時期，此時會很快就收到錄取通知。然而天王星受到人際關係的土星影響，可靠著手上的人脈找到新工作，但欠下的人情債會讓自己有些壓力。

學習運方面，在學習宮位的金星與天王星呈現合相，考試運佳，猜題準確，即便沒有好好準備，也可以勉強及格。某些雙魚座會開始學習一個非常新奇的新事物，但會遇到一個較為嚴格的老師。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的對象有些不愉快，對於目前的關係會感覺食之無味，某些雙魚座可能會在滿月期間設下情感的停損機制，與對方劃清界線。在不良的情緒下，雙方也比較容易分手。

人際關係方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，受到溝通宮位的天王星影響，須注意口舌之災，即便在網路上的發言都要謹慎，此時容易招惹無聊的人跟你筆戰，盡量不要陷入無意義的爭論中。

殺破狼文末：

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