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唐綺陽星座運勢週報：白羊受到長官看重 雙魚感情過於理性
唐綺陽星座運勢週報3/2-3/8
重要星象：水星逆行、金星進金牛
水逆雙魚，容易受到神祕因素干擾，溝通處事上要多點包容心，週三水星逆行回水瓶，影響社群或人際關係，回溯過往的事件並提出來討論。週四金星移動進金牛，行星動盪使得狀況多變，金星金牛能夠讓人享受五感、領略美好的事物，適合養生及塑身。
工作注意：白羊、處女、天秤、射手
白羊：受到長官看重、被拔擢
處女：適合做與「家」有關的工作
天秤：接納不同意見，有轉變的契機
射手：去蕪存菁後會更有效果
桃花注意：雙子、天蠍、水瓶、雙魚
雙子：受到好友圍繞關注，心情愉快
天蠍：軟性訴求，以退為進更有收穫
水瓶：別太挑剔，或想太多折磨自己
雙魚：過於理性評估，會顯得嚴肅無趣
財運注意：獅子、魔羯
獅子：不能只是努力工作，花點心思理財
魔羯：對理財有想法，可請教專業
健康注意：金牛、巨蟹
金牛：後遺症頻頻，請好好養生
巨蟹：突發狀況多，盡量減少外出
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