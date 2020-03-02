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唐綺陽星座運勢週報：白羊受到長官看重 雙魚感情過於理性

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報3/2-3/8

重要星象：水星逆行、金星進金牛

水逆雙魚，容易受到神祕因素干擾，溝通處事上要多點包容心，週三水星逆行回水瓶，影響社群或人際關係，回溯過往的事件並提出來討論。週四金星移動進金牛，行星動盪使得狀況多變，金星金牛能夠讓人享受五感、領略美好的事物，適合養生及塑身。

工作注意：白羊、處女、天秤、射手

白羊：受到長官看重、被拔擢

處女：適合做與「家」有關的工作

天秤：接納不同意見，有轉變的契機

射手：去蕪存菁後會更有效果

桃花注意：雙子、天蠍、水瓶、雙魚

雙子：受到好友圍繞關注，心情愉快

天蠍：軟性訴求，以退為進更有收穫

水瓶：別太挑剔，或想太多折磨自己

雙魚：過於理性評估，會顯得嚴肅無趣

財運注意：獅子、魔羯

獅子：不能只是努力工作，花點心思理財

魔羯：對理財有想法，可請教專業

健康注意：金牛、巨蟹

金牛：後遺症頻頻，請好好養生

巨蟹：突發狀況多，盡量減少外出

星座運勢 水星逆行 財運

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