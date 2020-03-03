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溫柔優雅只是我的鎧甲 - 貝兒Belle

聯合新聞網 / 普羅米修士
圖／imdb
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命宮組合: 天相

迪士尼在1991年推出了「美女與野獸」（Beauty and the Beast），而女主角貝兒（Belle）也是繼愛麗兒(Ariel)（「小美人魚」The Little Mermaid）之後，比較接近「現代」的公主。既然是比較「現代」，傳統公主所具有的「溫良恭儉讓」或是逆來順受的特質已不復見。同時也不會單向、被動地等待王子們的救援；至少是「你救過我，我也救過你」的互惠模式。

有趣的是: 以往和公主們爭寵、爭奪資源的，都是女性角色(大多是年長、個性暗黑、邪惡的女性)。在「美女與野獸」中反而是男士們在互相爭奪資源(資源就是貝兒的青睞或照顧): 野獸（Beast）、加斯頓（Gaston）以及莫維斯（Maurice）- 貝兒的父親。

外柔內剛的玫瑰

貝兒出場時的場景，其實就已說明了她的個性以及給人的印象: 雖然有禮貌，逢人就問安打招呼，但是她被鎮民視為一個氣質高雅但是個性古怪的女孩。在貝兒心裡一直認為: 人們的生活不應該就是「這麼樸實無華，且枯燥」。當然，她也希望走出枯燥無味的生活，探索神秘的宇宙。

這種「給人怪怪的感覺」，其實源自天相的命盤結構: 天相的福德宮必有七殺，遷移宮必有破軍，夫妻宮必有貪狼。

【推薦閱讀】無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

福德宮的七殺，意味著坐命者閒不下來，一定要找點事來做；或是清靜的日子過不慣，一旦閒散下來就覺得渾身不對勁。小鎮的生活平淡無奇，所以貝兒對於書本有著莫名的狂熱，多少可以藉著書中的故事來安撫躁動不安、閒不下來的靈魂。

遷移宮的破軍，代表坐命者潛藏的個性，讓貝兒在面對壓力與挑戰時，展現出強勢、不屈服的特質。(否則在面對野獸猙獰的外貌與暴戾的行為時，哪來的勇氣對抗與不合作?)。當然，遷移宮的破軍也讓貝兒常有向外探索、蠢蠢欲動的念頭。

注重外在形象、挑剔也是天相重要的特質。注重外在形象讓天相永遠以最合宜的樣子出現在他人面前；無論是外在的裝扮或是應對的態度，總會讓人覺得四平八穩、中規中矩。也因為自己重視外在形象，對於不禮貌、粗魯的人就會特別敏感(白話文叫做挑剔)。無論是加斯頓的粗俗、自大(但顯然對於小鎮裡其他年輕女性而言，加斯頓是英俊而帶有英雄氣息)，或是野獸的粗暴、壞脾氣，都是貝兒的雷點。

注重平衡常讓天相陷入理想與現實，情感與理智之間的兩難: 想要逃走，卻又不忍拋棄為了保護她而受傷的野獸，結果又回城堡照顧它；想要和野獸在城堡中長相廝守，但是卻又想念父親。(其實救了父親之後直接回到城堡，不就兩全其美、皆大歡喜，省去一堆麻煩事?)

其實我要的是不平凡的愛情

就像貝兒問自己的問題: 「誰會愛上一隻野獸呢?」天相最讓人跌破眼鏡的，往往是他們的伴侶選擇或是感情觀；原因其實來自夫妻宮的貪狼。

貪狼代表著慾望、與眾不同，因此像加斯頓所能提供的這種再平凡不過的愛情(結婚生子、養育小孩)，其實得不到貝兒的青睞。

回顧一下貝兒最喜歡而且看了好幾次的那本書，內容是: 「夢幻城堡、刺激的打鬥、魔咒與白馬王子的故事....」。因此當貝兒在尋找父親而踏進城堡時，其實就已經有種似曾相識、夢幻成真的虛幻感受。

從來沒有「人」告訴貝兒，野獸和僕人們居住的城堡被下了魔咒，但是她就會自己猜想(或想像)她進入了一座被下了魔咒的城堡(雖然總管葛士華（Cogsworth）極力否認)。因此當她提出和父親交換成為囚徒的提議時，難道心中沒有另一層的幻想或是渴望: 「我終於有個機會探索神秘的宇宙了!」或是「看起來這是一座被下了魔咒的城堡，不知道裡面還會有什麼?」

既然貪狼代表著「貪」，那麼對感情的需求是多元、多面向也是非常合理的。天相又稱衣食之星，對於衣食自有喜好與鑑賞力。一場聲光俱佳的晚餐秀、華麗浪漫的兩人共舞，城堡中既可提供華服、美食，又有滿足精神層面需求的圖書館，野獸又曾經為了救她而與狼群發生激烈的打鬥，幾乎滿足了貝兒對於愛情的需求(夢幻城堡、刺激的打鬥、魔咒.....)。

唯一缺少的要素就是「白馬王子」，但是貝兒心中自有一套自我調適(自我欺騙?)的機制: 「他不是瀟灑王子，但是他愈看愈迷人，背後應該有許多的秘密 …..」。再加上野獸為她改變了許多(伴侶為我而改變，是許多人心中愛情的最高境界!)，再怎麼看這段感情就是一場與眾不同、衝破層層難關與挑戰的華麗冒險(Adventure)! 貝兒與野獸的愛情就像那個兒童巧克力的廣告 - 所有願望，一次滿足! (加斯頓，你給得起嗎?)

「殺破狼」雖然沒有位在天相星的三方，但是讓天相表面看似平靜無波、光滑如鏡的湖水，水面下卻暗藏起伏不定、難以預測的慾望暗流。 有沒有一種可能: 「貝兒愛上的，其實是慾望得以滿足的自己，而野獸只是那個『滿足』的具體呈現」?

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

愛情 夫妻

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