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小孟塔羅：靠自己致富吧！測我賺錢能力有多強大？

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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大家是否有有過這個疑問，每個人的一天都是24小時，為何有些人能靠白手起家，成為富甲一方的商人；有些人卻只能用勞動，僅能領固定的薪資呢？撇除先天祖輩的因素外，最關鍵部分是你的個性。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我賺錢能力有多強大？

請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源／小孟
請憑直覺選擇一張牌。 圖片來源／小孟

塔羅牌圖作者：Penelope Cline(New Liminal Tarot)

A：二大於一。(太陽牌正位)

牌面上有二個孩子，穿上裝扮成動物的服裝。

A：二大於一。(太陽牌正位)
A：二大於一。(太陽牌正位)

這張牌表示與其他人事物的合作，能突破自身賺取的極限。因此，除了自己的主業外，你能夠運用閒暇時間接案子，或經營副業來增加有限的薪資。小孟老師在此提醒你，規劃好適當的時間分配，才不會讓你顧此失彼，影響到感情或其他事物。

B：達成目標。(聖杯四正位)

牌面上有一個男子，靠在桌上用雙手撐著臉。

A：二大於一。(太陽牌正位)
A：二大於一。(太陽牌正位)

這張牌表示明確公平的制度，能夠激發你的動力去達成。例如：有業績挑戰的工作，或達到一定的條件便能升遷等等，倘但若公司要求讓你覺得不合理，你便會失去用心打拼的積極度。小孟老師在此提醒你，選擇你認同的獲利條件，才不會愈做愈沒動力。

C：運氣取向。(教皇牌正位)

牌面上有一顆大樹，樹幹的頂端浮現人的臉。

C：運氣取向。(教皇牌正位)
C：運氣取向。(教皇牌正位)

這張牌表示你會用取巧的方式，來獲取更多財富的可能性。例如：投資股票、基金、房地產等標的物，期待樂透彩券、刮刮刮樂、發票中獎，雖然這些事物都有風險，但苦不勇敢嘗試又怎會知道呢？小孟老師在此提醒你，要事先設好停損點，不要做超出負荷的事。

D：創造可能。(聖杯七正位)

牌面上有一個坐在碗裡女子，海面上還有其他六個東西。

D：創造可能。(聖杯七正位)
D：創造可能。(聖杯七正位)

這張牌表示你能擁有很好創造力，加上只要認真就會力求完美，因此很有成為領頭羊的機會。但你最為忌諱的行為便是，頭腦裡空有許多的想法，卻沒好好落實在現實中，等時間一久便胎死腹中。小孟老師在此提醒你，成功需要努力不懈的過程催化。

E：穩定長遠。(命運之輪正位)

牌面上有一個站在輪上的女子，將貝殼裡的錢倒出來。

E：穩定長遠。(命運之輪正位)
E：穩定長遠。(命運之輪正位)

這張牌表示擁有長久穩定特質的工作，是你選擇收入的最佳選擇。如果有閒錢想做本業外的投資，也會優先考慮風險低的定存、儲蓄險等等，雖然賺錢的速度較為緩慢，但好好堅持也會有積沙成塔的成效唷！小孟老師在此建議你，想賺更多錢可考慮一下兼職。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌 薪資 小孟塔羅

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