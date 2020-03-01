殺破狼周運勢／白羊與暗戀對象重逢 雙魚容易被找麻煩

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，水星退行回人際關係宮位，會在很特殊的場合巧遇很久不見的朋友，或是接到畢業後許久沒聯絡的同學捎來的訊息，有許多與老朋友相聚的邀約，回憶起某段時光。

感情運方面，在心靈宮位的水星退行至人際關係宮位，會與暗戀的對象重逢，不過與對方見面時，會很清楚的意識到當時的情愫已經不再，兩人或許可以當朋友，卻不可能有發展的空間。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星與進入金錢宮位的金星相位不良，會接到一位出手大方的客戶所委託的案件，對方很爽快地先付款，不過這個案子可能不太好搞，對方會有很多過分的要求，這筆錢賺得不輕鬆。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與天王星合相，受到土星影響，會因為常常加班，領到許多額外的加給，雖然荷包的收益增加了，卻沒有時間好好享受，每天總是很忙碌，連吃頓好料的時間都嫌奢侈。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，與天王星呈現合相，被意想不到的對象告白，會以為對方在開玩笑。某些金牛座被異國桃花追求，但你覺得雙方文化有差異，接受度比較低。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與海王星呈現合相，有些特別的朋友總是能解開你心中糾結的情緒，你會十分仰賴對方，這一陣子會頻繁地與這些追求心靈成長的朋友聚會。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星退行回志業宮位，有些事務或文件被退回來重新修正，工作有很多阻礙。有些原來已經談妥的合約會因為一些因素撤案，使得你先前的努力付之一炬。

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到進入命宮的金星、天王星影響，出遠門會因為突發事件受困在旅店中，哪裡都不能去，行程也跟著泡湯，可以的話這段時間不要遠行，以免因為一些問題遭到波及。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽與海王星呈現合相，職場上兵荒馬亂，有許多事情正在修正，你所負責的工作剛好面臨一個斷層，目前無事可忙，比起周遭的人，你略顯悠閒。

感情運方面，金星進入秘密宮位，與天王星呈現合相，突然對某個身份特殊的對象產生莫名的好感，然而這種心情卻羞於被任何人知道，只能默默藏在心裡，甚至會刻意與對方保持距離。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚財務宮位，會因為繼承或是保險受益者的身份，需要辦理一些麻煩的財務業務，某些雙子甚至需要上法院解決一些糾紛，雖然會獲得賠償，但獲得這些金錢的過程並不愉快。

健康運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚疾厄宮位，目前身體狀況並不理想，稍微疏忽就可能感冒，或是受到病毒感染。此時要特別當心血光之災，容易發生意外傷害，危險的地區不要涉入，這段時間也要特別注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與天王星合相，突然加入一個邊緣人群組，意外地與這些人蠻合得來的，會交到一些臭味相投的好朋友。某些巨蟹座則可能會進入改革社會的地下組織當義工。

遠行運方面，海王星與太陽合相在遠行宮位，不論路程有多麼辛苦，終於脫離令你不舒適的地區，至少可以讓你洗個熱水澡、睡個好覺。此時會了結掉一些旅行方面的糾紛，後續會有一些補償措施可以申請理賠。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星與金星影響，單身的巨蟹座當心被怪胎或恐怖情人纏上，想擺脫對方反而會被對方情緒勒索。有穩定對象的巨蟹座，雙方容易因為交友與人際關係往來問題產生爭執。

金錢運方面，水星退行回財務宮位，有投資習慣的巨蟹座，此時可能會發現投資標的的狀況不穩定，在你想贖回資產時已經為時已晚，損失慘重。即便是比較保守理財的巨蟹座，目前也可能套牢在高點。

健康運方面，水星退行回疾厄宮位，原本以為感冒已經康復了，卻可能在此時二度感染，或是有些身體上的老毛病舊疾復發，必須要回醫院重新診斷，才能找到病因。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的太陽與海王星呈現合相，不論是消費，或是理財問題，會因禍得福，賣方的疏失，會讓你獲得很好的賠償。某些獅子座過去不小心買錯無法退貨的物品，現在會成為稀有的逸品，可用高價轉賣出去。

感情運方面，水星退行回感情宮位，此時會收到前情人捎來的訊息，對方有意跟你談復合，或找些藉口跟你聯絡。已經有穩定關係的獅子座，則可能會與喜歡的人舊地重遊，雙方會回憶起一些值得紀念的事情。

本週須注意的部分：

工作運方面，進入志業宮位的金星與天王星合相，受到土星影響，臨危授命接下看似光鮮亮麗的任務或職務，就任之後才發現是個屎缺，一堆前人留下的爛攤子都要你收拾。

健康運方面，火星、木星、冥王星、土星齊聚健康宮位，同時太陽與海王星合相在疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害以及罹患急性疾病，心肺功能不良，精神狀況不佳，無法好好睡覺，當心壓力產生自律神經失調的現象。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽與海王星呈現合相，有些不愉快事過境遷，與另一半言歸於好。在戀愛宮位的土星受到遠行宮位的金星、天王星影響，某些處女座會暫時與喜歡的人遠距一陣子，會比較思念對方。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與天王星合相，為了使用某些高級旅店的優惠住宿，或是免費的機票，會在很匆促的時間決定一趟輕旅行，快閃某個海外的城市。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星退行回工作宮位，工作所需要的電腦或3C用品故障，使得你作業出現困難。許多文件不斷來回修正，與人溝通不良，事務流程進行得不太順利。

健康運方面，水星退行回健康宮位，被周遭的人二度傳染感冒，好不容易痊癒，又要回診治療。此時是呼吸系統毛病好發的高峰期，有氣喘與過敏體質的處女座要注意保養。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，工作宮位脫離逆行的水星影響，在職場上失控的事件終於止血，此時會有讓你表現的機會，將整個不利的情勢轉危為安。某些天秤座會因為在工作上不計較代價，反而獲得更寶貴的經驗。

感情運方面，水星退行回戀愛宮位，再度與曾經喜歡過的對象連絡上，對於對方的情感舊情復燃。某些天秤座正與已經分手的對象談復合，對方似乎也有意再續前緣。

本週須注意的部分：

金錢運方面，金星進入財務宮位，與天王星合相，受到家宅宮位的土星影響，家中有許多東西都需要換新，會刷卡分期購買新的家電或傢俱。某些天秤座的家人在經濟方面需要你支援，但自己能幫忙的部分有限。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與天王星合相，免疫系統不良，病毒容易入侵，感染流感的機率增加，喉嚨容易發炎、失聲。扁桃腺也有腫脹的現象，請盡量戴著口罩保護自己。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與天王星合相，與喜歡的對象進展迅速，雙方互動的方式已經十分親密。不過由於金星與天王星受到土星影響，有一個關鍵性的問題，一直無法獲得肯定的回應。

學習運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚學習宮位，在學業上的表現出人意表，開始對自己比較有信心了，會想主動幫助學習有困難的人，但要適可而止，有些同學只是想拾人牙慧，要你幫他寫作業。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚面試宮位，雖然有很多面試新工作的機會，不過許多單位的待遇多少有些缺憾，會考慮再三。工作穩定的天蠍座，在與人洽談合約時要當心被佔便宜而不自知，合約條文要看清楚。

家宅運方面，水星退行回家宅宮位，家宅有一些年久失修的老毛病必須在此時修繕，或是會有重要的家電故障，需要換新。某些天蠍座與家人溝通不良，容易與兄弟姊妹起爭執。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與天王星合相，因為一些突發事件，手上的工作暫時停擺，生活變得比較悠閒，會趁著工作的空檔去喝個下午茶，多出許多時間可以放空。

家宅運方面，太陽與海王星呈現合相，家人會支援你一些有錢都不一定可以買到的物資，生活會比較有安全感。某些射手座會有時間清理一下髒亂的居住環境，家宅煥然一新。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在溝通宮位退行，無意間在社群軟體看到過去喜歡的人對你有嚴重的誤會或歧見，雖然很想解釋清楚，卻又不想對號入座。有穩定關係的射手座和喜歡的人溝通不良，需要花很多時間與對方溝通。

金錢運方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，同時土星受到金星與天王星影響，重要的工作工具在此時故障，需要花很多錢換新，預期外的支出較多。某些射手座會忘了繳帳單，使得重要的服務被停掉。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的太陽與海王星呈現合相，學習某件事物突破盲點，理解關鍵要素之後，彷彿打通任督二脈，舉一反三，思考敏捷，沒有問題可以難倒你。

工作運方面，面試運佳，太陽與海王星合相在面試宮位，面試新工作會同時被很多不錯的單位錄取。沒有轉職需求的摩羯座，原本不樂觀的案件，在此時出現奇蹟，順利簽約，連自己都覺得不可思議。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與天王星合相，受到在命宮的土星影響，喜歡上某個思想前衛、個性鮮明的人，保守又慢熱的個性卻始終無法追得上對方，會對這段愛戀有些悲觀。

金錢運方面，水星退行至金錢宮位，固定薪資會延遲入帳，或是因為一些事件被迫放無薪假，生活費嚴重壓縮，物質生活拮据。某些摩羯座雖然不缺錢，但某個重要的生活用品已經快要消耗光了，有錢也買不到。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的太陽與海王星呈現合相，水星在此時退離金錢宮位，生活狀況回穩，原本拮据的生活會有收入挹注，一掃先前在經濟面或物質上匱乏的焦慮。

感情運方面，水星退行回命宮，翻到一些過去戀愛對象所留下的東西，突然有點想念對方，會試著發訊息聯絡他，此時會獲得對方友善的回應，兩人會有機會碰面。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星退行回命宮，這段時間思慮會比較混亂，文件出錯率高，甚至不小心誤刪電腦裡重要的檔案，此時不要更新任何軟體，會造成你作業上的麻煩。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與天王星合相，受到土星的影響，會因為一些不愉快的事情，與家人聚在一起商討如何處置某些問題，心情雖然不滿，卻必須要維持表面上的和平。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星退離命宮，同時在命宮的太陽與海王星呈現合相，會和過去分手的戀人和解，糾結許久的情緒終於放開。卻也在此時明白，即便再怎麼喜歡，也要保持著好朋友的距離，如此雙方會比較愉快。

工作運方面，水星退離命宮，同時在命宮的太陽與海王星呈現合相，決定稍微休息，避開水星逆行的影響，對於許多事件的發展沒有得失心，會覺得工作的心情比較平靜。

本週須注意的部分：

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，與天王星合相，受到土星影響，預定了奢華的住宿與行程，卻可能受到不太愉快的對待，花錢受氣，或是因為突發事件無法好好享受旅程。可以的話，這段時間不要安排旅行。

人際關係方面，火星、木星、土星、冥王星齊聚在人際關係宮位，受到溝通宮位的天王星與金星影響，與人發生言語上的誤會，容易動氣跟陌生人吵架。在網路或社群軟體上不要嘴賤，會被無聊的人肉搜或找麻煩。

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