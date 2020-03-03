【測字】上班族必算！你有失業的危機感嗎？

【文‧科技紫微網】

世上「鐵飯碗」並不多，身為一般的上班族，你是否會擔心自己有可能會失業呢？讓科技紫微網透過測字來為你分析，你會如何來面對失業危機？

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

答案分析：

1、選「三」字：失業危機感60%

一個「三」字道破天機，意思是你經常有失業的危機感。做著本職工作的同時，你也會默默關注是否有適合自己的新工作。當然，你總是很珍惜現有的工作，會努力打拼存錢以備不時之需。因為你害怕著自己如果突然失去工作，又無法馬上找到新工作的話，會因為收入中斷而使生活突然陷入窘境。

2、選「句」字：失業危機感50%

從你選擇的「句」字來看，你雖然偶爾會產生失業危機，但多數時候會專注於眼前。顧好本職才能夠讓你有安全感。當然你不是不重視後路，但就是較少付諸行動，大多時候都是隨便想一想，沒有真正的作為。這是因為你覺得失業並不很糟糕，車到山前必有路，就算失業了也還有補助可領嘛。

3、選「不」字：失業危機感70%

從你選的「不」字來看，你對於失業這件事很在意，危機感頗強。這件事使你的情緒常處於較緊張的狀態，總是會提醒自己要保有後路。工作之餘，你會積極關注就業趨勢，培養自己的實力，以備不時之需。有適當的危機意識是好的，當你把危機轉化為進修、加強能力的動力時，便能不斷進步，有備無患。

4、選「離」字：失業危機感80%

一個「離」字道出：你的失業危機感非常強烈，對於工作人事方面的資訊很敏感，時刻關注就業動態。為了要保有穩當的後路，你在做好本職工作的同時，還會努力經營副業、人脈等方面，做到「手裡有糧，心中不慌」。一旦遇到裁員、失業，你就能快速把握機會，另謀出路。如果平時已備妥了充足的糧草，你也可能考慮創業。

5、選「本」字：失業危機感40%

一個「本」字已說明，你有危機意識，但對於「失業」並不害怕。在你看來，身在職場就該安守本份，顧好現職才是最重要的事情。你希望能長久任職同一份工作，不喜歡跳槽轉職，會一心一意投入目前的工作，心無旁騖。如果突然失業，你會當做放了個長假，把自己的狀態調整到最佳，再重新出發。

6、選「行」字：失業危機感30%

你選擇的是「行」字，這說明你比較樂天，或者對現職的滿意度很高，很少產生失業的危機感。在職場中，你屬於「活在當下」的類型，做一行愛一行，會在本職工作上尋求發展機會。你頗能及時把握機會，也能積極應對難題。正因為你的內心充滿能量，即使突然失業也不會害怕，反而能把危機變轉機。

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