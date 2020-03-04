快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

哪些生肖談感情 總是繞遠路？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

很多時候，愛情就在身邊，但我們卻視而不見。你也是在感情裡捨近求遠的人嗎？科技紫微網從生肖的角度來分析，哪些生肖談感情總是繞遠路，看不見近在咫尺的好對象？

　

生肖馬

堅信愛情在遠方

生肖馬無論是求學、拼事業，還是面對生活，都是馬不停蹄向前衝衝衝，認為美好的未來一定在遠方。由於求好、求勝、不斷攀登更高層次，所以在愛情方面也多是眼光高遠，抱著在人生旅程中邂逅浪漫愛情的心動感，很少把身邊的人當成戀愛對象。遠方也許有愛情，但身邊也不見得沒有良人。試著多關注身邊的人，那些跟你一樣積極求進的對象，也許就是你的真愛所在唷。

　

生肖猴

感覺很重要，想像更美好

生肖猴喜好玩樂與享受，好奇於未知的未來。一切沒見過的人、做過的事、到過的地方，都能挑起你的濃厚興趣。那些觸摸不到的人和事，對你來說才更有想像空間，更具有挑戰性，而身邊的人卻太過於熟悉，難以引起你的注意。因此，你最容易被隔著螢幕、充滿無限想像的網戀，或是千里之外的遠距戀愛所吸引。這沒什麼不好，只是要提醒自己，再美好的想像也要回歸現實，需要真正相處互動，才知道是否適合自己唷。

　

生肖雞

魅力四射，眼光頗高

生肖雞很有魅力，在人群中常常散發耀眼的光芒，能吸引眾多異性的目光。只是你的眼光很高，擇偶標準頗多，身邊的人很難令你滿意，必須不斷向外搜尋、求索。你並不介意桃花是在近處、遠方、或將來，只要能挑到完美桃花，繞彎路你也在所不惜。不過挑來挑去容易挑花眼。與其繞彎路去追尋鏡花水月，還不如學著珍視眼前人、身邊人吧。

　

生肖兔

遠看是美景，花香在別處

看似乖巧又容易滿足的生肖兔，其實有著很大的夢想，對愛情抱著美好而遙遠的憧憬，常常陶醉於幻想中。在你心裡，身邊的人再溫暖也抵不過夢想中的理想之人；眼前的風景再美，也比不上朦朧的遠處美景。俗話說「兔子不吃窩邊草」，在你看來，別處的花草才好看、香甜。不過你要知道，身邊人才是最真實的存在，如果只顧著尋尋覓覓，就易錯過身邊的有緣人。

　

【延伸閱讀】

符文諭知，新戀情就在身邊？

他有心上人嗎？靈能名師鑒定

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情 科技紫微網 夢想

延伸閱讀

靠實力反擊！哪些生肖能讓不看好的人跌破眼鏡？

每週生肖／惟中大師：你是句點王嗎？

那些年斥資千萬的華麗主燈 結束後到哪去了？

每週生肖／惟中大師：兔房事順利　雙方都投入

相關新聞

哪些生肖談感情 總是繞遠路？

很多時候，愛情就在身邊，但我們卻視而不見。你也是在感情裡捨近求遠的人嗎？科技紫微網從生肖的角度來分析，哪些生肖談感情總是繞遠路，看不見近在咫尺的好對象？

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

生活裡總是會有令自己感到不順心的事情，而抱怨是一種抒發壓力的選擇，抱怨的方式百百種，有些人可以雲淡風輕的把不爽的事聊出來，而有些人則會像是連續炸彈一樣轟炸的讓人疲憊不已。而若以星座來觀察，究竟哪些星座特別愛抱怨呢？

每日星座運勢／射手事情把握得恰好 讓人有安全感

2020-03-4 牡羊座 情緒比較低落，今天宜運動。 整體運：★★☆☆☆ 今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統

【測字】上班族必算！你有失業的危機感嗎？

世上「鐵飯碗」並不多，身為一般的上班族，你是否會擔心自己有可能會失業呢？讓科技紫微網透過測字來為你分析，你會如何來面對失業危機？

溫柔優雅只是我的鎧甲 - 貝兒Belle

就像貝兒問自己的問題: 「誰會愛上一隻野獸呢?」天相最讓人跌破眼鏡的，往往是他們的伴侶選擇或是感情觀；原因其實來自夫妻宮的貪狼。

唐綺陽星座運勢週報：白羊受到長官看重 雙魚感情過於理性

唐綺陽星座運勢週報3/2-3/8 重要星象：水星逆行、金星進金牛 水逆雙魚，容易受到神祕因素干擾，溝通處事上要多點包容心，週三水星逆行回水瓶，影響社群或人際關係，回溯過往的事件並提出來討

殺破狼周運勢／白羊與暗戀對象重逢 雙魚容易被找麻煩

殺破狼2020年3月2日～3月8日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，水星退行回人際關係宮位，會在很特殊的場合巧遇很久不見的朋友，或是接到畢業後許久沒聯絡的同學捎來的訊息

注意！遇到這些事 表示最近有漏財危機

凡事有因果，有時遇到怪事會是一種預兆。科技紫微網在這裡要從民俗的角度，看看最近遇到什麼事會代表漏財？影響哪些生肖最明顯？有沒有辦法應對、化解呢？

3月星座塔羅運勢：射手愛神眷顧 處女耐心不足

2月如奔馳的馬駒，一晃而過；尾隨的3月帶著一股興盛之氣，強勢入住。它驅退了寒意，增了幾分春的氣息。在這個月份裡，你的好運會如期而至嗎？就讓科技紫微網借助塔羅的力量，為大家預測三月的運勢發展吧！

小孟塔羅：靠自己致富吧！測我賺錢能力有多強大？

大家是否有有過這個疑問，每個人的一天都是24小時，為何有些人能靠白手起家，成為富甲一方的商人；有些人卻只能用勞動，僅能領固定的薪資呢？撇除先天祖輩的因素外，最關鍵部分是你的個性。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我賺錢能力有多強大？

免疫夠強嗎？疫情、流感來勢洶洶 命盤看健康狀態

平常看科技紫微網的朋友們都很熟悉，我們的文章幫大家分析的不外乎愛情、財富、事業。但受這次疫情的影響，每個人才發現，任何事都比不上健康重要！除了繼續做好各項防護工作，少出門、勤洗手、出門戴口罩外，從運勢來加強保健觀念也是一樣好方法。想知道今年14主星免疫力夠強嗎？有哪些容易忽略的事？且看科技紫微網的詳細說明。

事業財富雙豐收！今年正財運最強的是…？

上班的目的是什麼？賺錢。賺錢的目的是什麼？讓生活過得更好。可是，事業的上升和財富的累積，不光是努力就行，有運氣的加持更能事半功倍。2020年你有事業、財富上的鴻運嗎？能否擁有超旺的正財運？科技紫微網來點名囉！

熱門新聞

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

日本人氣壽司「金澤まいもん壽司」要來了！首登台插旗台北東區

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

麥當勞雞肉廣告惹議 養雞協會發文要求修正

口罩產量提升能廢除實名制？ 網一面倒：恐惡夢重演

3月劍湖山門票優惠「女生只要100元」！壽星入園免費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。