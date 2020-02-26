免疫夠強嗎？疫情、流感來勢洶洶 命盤看健康狀態

【文‧科技紫微網】

平常看科技紫微網的朋友們都很熟悉，我們的文章幫大家分析的不外乎愛情、財富、事業。但受這次疫情的影響，每個人才發現，任何事都比不上健康重要！除了繼續做好各項防護工作，少出門、勤洗手、出門戴口罩外，從運勢來加強保健觀念也是一樣好方法。想知道今年14主星免疫力夠強嗎？有哪些容易忽略的事？且看科技紫微網的詳細說明。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請同時參考兩邊主星。

健康無憂區

巨門星

健康運指數：★★★★★

重點關注部位：腸胃、肝、腎

吉人天相，久病遇良醫，心情開朗，這些都是好事。但也要小心常吃美食、應酬過多、飲酒過量帶來的腸胃疾病等症狀，尤其是肝與腎，一定要多愛惜，別讓它們工作過度唷。

七殺星

健康運指數：★★★★☆

重點關注部位：排泄系統、肛門

此年你抵抗病毒感染的免疫力表現還不錯，只是也要注意：勿因忙碌而強忍便意，勿固定姿勢久站、久坐，多吃纖維豐富的蔬果，養成定時排便的習慣，便可預防令人坐立難安的便秘、痔瘡找上門。

貪狼星

健康運指數：★★★★☆

重點關注部位：腸胃

腸胃系統較敏感，易有營養吸收過剩（肥胖）或吸收不良（消瘦）的症狀。保養之道在於定時定量，飲食寒熱適中，少食冰水、海鮮、西瓜……等寒性食物。只要保持良好的衛生習慣與防護，今年呼吸系統就會夠堅強，不易被傳染。

天梁星

健康運指數：★★★★☆

重點關注部位：呼吸系統

常運動有益健康！當出現講話聲音變小，做事無精打采，經常感冒……等症狀時，可能是運動量不足所致。假如持續不運動，身體會變得更虛弱，而引發諸多病痛，招致病毒入侵。

天同星

健康運指數：★★★★☆

重點關注部位：肌肉

體質和免疫能力都還不錯，面臨氣候變化也能及時適應。健康的身體、良好的情緒是你今年最大的財富，只是運動時要注意防止拉傷肌肉，運動前一定要做好暖身與防護喔。

健康注意區

破軍星

健康運指數：★★★☆☆

重點關注部位：神經系統

睡眠品質變差，宜積極找出引發失眠的心理與生理因素，尤其要避免在睡前兩小時大量思慮與動腦，以免加重睡眠問題，間接導致神經衰弱、記憶力退化、長痘瘡，也容易導致免疫力降低，使病毒有隙可乘。

武曲星

健康運指數：★★★☆☆

重點關注部位：呼吸道、皮膚

容易感染流行性感冒病毒，或發生皮膚搔癢、起疹等問題。平時宜注意保暖，少吃易引發過敏的食物，使用藥物、滅蚊香、清潔劑等化學品時要加倍注意安全。

太陽星

健康運指數：★★★☆☆

重點關注部位：肝

養肝的好時機，請善待最沉默的器官。假如長期熬夜或過勞，小心肝臟發出無聲的抗議！當出現胸悶胃痛、頭昏眼花、疲勞嗜睡、皮膚乾燥長白癬、鼻頭泛紅等症狀時，往往是肝臟生病的警訊。

天機星

健康運指數：★★★☆☆

重點關注部位：眼睛

今年主要的健康問題來自於眼睛。長時間盯著電視、電腦、手機等電子商品，易使眼睛過勞而傷及視力，或使眼壓飆高而頭痛。適時閉目養神，眺望遠處，轉動眼珠，有益眼睛健康！

廉貞星

健康運指數：★★☆☆☆

重點關注部位：情緒、腸胃、子宮

今年可能會因長期高壓、或突然遭逢打擊、或情緒憂傷暴躁，而易造成生理功能異常，間接引發腸胃病、胸口悶痛等不適症狀。養生之道在於學習放鬆紓壓、少操心瞎想、多運動。此年還請留心子宮卵巢暗疾所引發的內分泌失調。

紫微星

健康運指數：★★☆☆☆

重點關注部位：腸胃、呼吸道、腰背

今年可說是小病不斷，大病不來！雖有腸胃不適、呼吸不順、筋骨酸痛……等諸多病痛，所幸並無大礙。建議從改變飲食習慣，腸胃環保做起，健康的腸道可提高免疫力喔！

天相星

健康運指數：★★☆☆☆

重點關注部位：皮膚

皮膚的免疫力變弱，要注意皮膚與衣物清潔；養寵物的人應避免與寵物過於親密，以防人與寵物互相傳染皮膚病、或流行病毒。

太陰星

健康運指數：★★☆☆☆

重點關注部位：消化道、呼吸道

小心病從口入！諸如酗酒、吃檳榔、吸菸、吃過燙過冰的食物……等等不良飲食習慣，今年均會對身體造成明顯傷害。亦須慎防飲食不潔、誤吞異物、骨刺卡住、吸入有毒氣體、噎傷……等意外傷害。

天府星

健康運指數：★☆☆☆☆

重點關注部位：肝、消化道、排泄系統、生殖系統

今年以保肝護肝為上策。脾氣火爆、太過拚命，均易傷肝，應著重調整做事的節奏、待人處事的心態，並盡量不要把工作情緒帶回家。外出交際、吃喝機會多，要注意消化、排泄、泌尿、婦科、呼吸道病毒傳染等方面的問題。

每個主星需要重點關注的身體部位，都要記牢喔！除此之外當然也要勤洗手，少摸臉與頭髮，並戴好口罩！

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