3月星座塔羅運勢：射手愛神眷顧 處女耐心不足
【文‧科技紫微網】
2月如奔馳的馬駒，一晃而過；尾隨的3月帶著一股興盛之氣，強勢入住。它驅退了寒意，增了幾分春的氣息。在這個月份裡，你的好運會如期而至嗎？就讓科技紫微網借助塔羅的力量，為大家預測3月的運勢發展吧！
牡羊座
塔羅牌：愚人
本月運勢趨於良好，工作勁頭十足，有得到提攜的機會。然而在感情上會有點小風浪，耐心溝通會是本月解決感情問題的最佳方法。
3月事件預測：
1、與伴侶聯繫變少，小誤會不斷。
2、與異性同事爆發毫無來由的爭吵。
3、下半月迎來職位晉陞的機會。
4、資金周轉順利，薪酬得到提升。
5、考前複習到位，考試成績上升。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★★★
錢包飽滿指數：★★★★☆
金牛座
塔羅牌：女祭司
這張牌暗示著本月是適合探索、沉思、按兵不動的月份，沉下心來，腳踏實地的走好每一步，便將得到正面的收益。若冒險行事，則會得不償失。
3月事件預測：
1、因生活瑣事而對伴侶發脾氣。
2、有親朋好友牽線相親的機會。
3、工作認真，能力得到老闆認可。
4、在圖書館找到合適的資料。
5、遇見志同道合的合作夥伴。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
雙子座
塔羅牌：戰車（逆位）
進入主動付出的月份，感情方面迎來穩定和諧的時刻，戀人間的關心與互動增多。工作方面則進入人際關係的瓶頸期，小心溝通時語氣不當，引起不必要的麻煩。
3月事件預測：
1、聚會上的大膽發言，吸引到不錯的桃花。
2、買到一件喜歡的新衣服。
3、因看電影而與戀人發生摩擦。
4、與同事溝通時出現冷場。
5、玩心重，忽略了學習。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
巨蟹座
塔羅牌：隱士（逆位）
這張牌預示著本月你有太多需要反省的地方。單身者只有真正投入努力來尋覓愛情，才能美夢成真；工作上壓力不小，提升應變能力是當務之急。
3月事件預測：
1、看到朋友秀恩愛，心裡萬分羨慕。
2、和對方約好晚上看電影，卻因加班而取消計畫。
3、與同事之間溝通受阻，情緒低落。
4、人情往來較多，聚會頻率增加。
5、請教老師，找到正確的唸書方法。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
獅子座
塔羅牌：戀人
戀人這張牌告訴你，即將進入幸福感倍增的月份。感情上，單身者覓得桃花機會很大，已婚戀者感情升溫，羨煞旁人；工作上雖偶有誤會，但只要稍加解釋便能順利解開。
3月事件預測：
1、接觸到各種類型的異性朋友。
2、與另一半的甜蜜指數升溫。
3、因為工作不細心而發生疏漏。
4、在路上偶遇多年未見的朋友。
5、對需要費力求學一事，產生強烈的抗拒感。
幸運眷顧指數：★★★★★
戀愛甜蜜指數：★★★★★
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
處女座
塔羅牌：力量（逆位）
這張牌提醒你的是，本月你將受到負面情緒的影響，感情和工作上都表現出不耐的一面，學會讓步才能讓生活恢復平靜。正財收入下滑，少購物、多學習金融知識才是重點。
3月事件預測：
1、在朋友的介紹下認識不錯的對象。
2、情緒波動頻繁，戀愛氣氛受到影響。
3、與同事溝通工作事宜時極不耐煩。
4、老闆說好的獎金，因業績不佳而減少。
5、下半月因複習不努力而考砸。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
天秤座
塔羅牌：命運之輪
本月愛情運勢不錯，是個值得珍惜的美好月份哦！單身者的愛情此月呈現逐漸上揚的趨勢，已婚戀者感情穩定，偶有驚喜。投資方面宜以守為主，冒險行事會讓財富從手中溜走。
3月事件預測：
1、另一半分享的消息讓你受益。
2、月中遇到頗有挑戰性的戀愛對象。
3、做事不積極，看什麼都不順眼。
4、花錢太大方，買到高價商品。
5、睡得不好，上課精神不集中。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
天蠍座
塔羅牌：節制
「節制」牌的牌意是從過去的錯誤中學習，盡力避免重蹈覆轍。學習包容是你本月的感情課題，工作方面則需要規劃好工作和休息時間，才能提高效率。
3月事件預測：
1、身邊的朋友為你指明感情方向。
2、另一半的態度過於強勢，引起你的不滿。
3、上司總是突然增加你的工作。
4、同伴積極唸書的態度感染了你。
5、向銀行貸款遇到困難。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
射手座
塔羅牌：太陽
太陽是生命光明面的展現，抽到這張牌代表你只要用心就有收穫。單身者桃花機會多多，能圓滿談愛的機率極高；上班族在忙碌的工作中仍能夠發掘自己的興趣愛好。
3月事件預測：
1、與戀人談論近來的趣聞。
2、家人撮合，有機會談及婚嫁。
3、說話語氣不當引發誤會。
4、錢財上獲得意外驚喜。
5、想像力增強，擴展新知識的慾望強烈。
幸運眷顧指數：★★★★★
戀愛甜蜜指數：★★★★★
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
摩羯座
塔羅牌：審判（逆位）
審判逆位說明你本月的判斷力不佳，自以為是的態度讓你陷入低迷。單身者千萬不要勉強自己戀愛，不是對的人不會幸福；工作上協調好同事間的關係，才能幫助運勢有起色。
3月事件預測：
1、家人的催婚讓你壓力倍增。
2、工作繁忙而冷落了另一半。
3、人際關係出現漏洞，誤會頻頻發生。
4、逛街時遇到喜歡的品牌打折促銷。
5、上課不專心，漏掉不少重點。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
水瓶座
塔羅牌：世界
快樂的需求得到滿足的月份，單身者有吸引桃花靠近的魅力，把握住愛情的節奏就能抓牢幸福；工作上進展順利，跳槽成功率很高，但不可過於驕傲，以免錯失良機。
3月事件預測：
1、在安靜的場所遇到正桃花。
2、將重心放在孩童身上，得到回報。
3、月底會有些與職位調動相關的人事動靜。
4、月初在股市小賺一筆。
5、頭腦清楚，上課效率極高。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
雙魚座
塔羅牌：月亮
本月容易出現混亂不清的狀況，擾亂你內心的平靜。雖然工作和學業表現易得到肯定，但愛情運實在太低迷，戀人間爭執頻發，必須努力來贏回戀人的心。
3月事件預測：
1、另一半對你的表現大為不滿。
2、朋友分手的消息，讓你很洩氣，不想再追求對象。
3、下半月社交應酬變得頻繁。
4、受到錯誤訊息的干擾，錢財受損。
5、收到滿意的成績單。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
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