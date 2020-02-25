工作好膩、想要拿高薪？上半年5星座最適合轉職

工作總是做一段時間就感覺很膩嗎？或者追求高薪水的同時又讓私生活全毀？工作總是與人生所追求的目標很難融合，換來換去似乎就是那麼回事，到底現在的工作該走還是該留？讓我們用星座運勢來參考，看看那些星座的人上半年比較有機會換到好工作喔！

第五名：金牛座

金牛座的人整體上半年運勢算是穩定，別人看你其實都覺得過得很不錯，薪水不錯發展也似乎穩定，但只有你們自己心裡才知道，這段時間外表光鮮，但好幾次你都覺得公司似乎浮浮沉沉，但其實只要你們耐心守候，不順利的事情也會在下半年開始趨近好轉，而運勢好的你們若真的受不了現況想要轉職，也可以趁上半年仔細尋找，會找到還不錯的工作，建議你們若要換工作以長遠人生目標做規劃，再來考慮換過去的值得程度，因為你們會換到不錯的工作，但原本的也不錯，持續下去也沒有不好喔！你們更需要的其實是培養其他專業技能，未來有規劃成為某領域的職人代表（專業師傅），會很不錯喔！

第四名：處女座

處女座的朋友在上半年時很容易遇到有點懷疑人生的狀況，有各種誘惑出現，會讓你們去想現在走的這條路真的對嗎？真的是我以後要過的生活嗎？如果從此刻多給自己一點機會，會不會人生完全不一樣呢？這樣的你們會處在一個什麼都想要試試看的人生分水嶺，但你們非常有可能最後會選擇不追求發展性長久，而專注於追求金錢豐盛的路走，若是有這樣的機會，其實是非常好的，今年若要換工作建議還是先選擇薪水高於成就感的，而上半年出現的機會也多呈現為這樣，興趣很多沒有關係，先賺多一點錢，再慢慢思考以後養老要朝哪條路發展。這段時間會有可以追求更高新的工作機會，建議可以跳脫舒適圈去多方嘗試。

第三名：天蠍座

很多天蠍座的人上半年開始會漸漸無法忍受無能的長官，過去這段時間上層的指導無力，讓你們恨在心裡口難開，明明很多事情可以順利進行，但就因為上面的決議太爛，導致你們後續難處理，這樣的情況你們終於忍不下去了，若無法在原公司做大改革或是暗中執行好的計畫，那也只剩走人這條路，而上半年若要跳巢到相關領域，會遇到看得見你們能力的伯樂，可以一吐悶氣大展身手！而這取決於你是否在過去這段時間，有一直不斷努力進步，這樣的你們可以換到同領域但薪水跟發展更高的公司，建議上半年想換工作的朋友，要自己主動積極的去投履歷跟面試，會有好機會出現喔！

第二名：射手座

有很大一部分射手座的人對於目前的公司，有一種滿腔熱血已熄滅，那種雄心壯志的情感被掏空，對公司漸漸看破，那種失望感非常強烈，不想再好好待下去，雖然你們表面上還是會維持歡樂的樣子，但懷才不遇感實在太強，讓你們想換個地方去追求夢想。而在今年上半年你會越來越清楚自己要的方向，換工作也會看到讓你怦然心動的好職缺，而你們那股衝勁與熱情會得到賞識，建議若想轉職的人，除了多投履歷之外，也可以直接到相關店家推薦自己，或是多告訴朋友你有想要轉職的念頭，朋友也會替你多留意，會突然之間給你一個很棒的工作機會的消息，通常也會換到好的公司，或是遇得到有貴人老闆的工作環境。

第一名：水瓶座

水瓶座的人前一段時間面臨工作上壓力很大，各種案子或是事情進行卡關，幾乎要有夜夜惡夢的感覺，因為很多情況是你們無法去改變也無法承受的，又或者你們嘗試過溝通，但工作上總是一堆障礙很難推開，讓你們出現轉行的念頭。而在這段時間你們的朋友運很好，若是有好友相助工作可以順利，或若遇到好友推薦轉行，邀請一起去共同創業，或是直接推薦你到某某公司，大部分的機會都會是很好的，建議評估自身狀況後，可以轉職。過去無法突破的困境也許是命運要你學會轉彎，去試試看不同的道路，你會看到自己有無限可能，上半年多嘗試各種新選擇會讓你有好運氣喔！因為你們容易固步自封，所以當有人帶領你走上另一條路時，要好好把握機會，會有意想不到的發展。