聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：射手小心蠟燭兩頭燒 天蠍魅力大爆發
【唐綺陽星座運勢週報2/24-3/01】
重要星象：水星逆行中、土星加速期
水星逆行中，先將後備工作處理好，三月才能夠無後顧之憂的全力衝刺。適合整理心理狀況與潛意識溝通，也要當心3C產品容易故障，溝通上建議表達明快，避免誤會的產生。土星加速期，感受到被勒緊的壓力，生命某個階段將要結束，即將迎向新的開始，請為未來發展做好籌備。
工作注意：金牛、處女、射手、水瓶
金牛：改善溝通方式，能讓事情更順利
處女：遇到不誠懇的人，別當濫好人
射手：工作充滿衝勁，小心蠟燭兩頭燒
水瓶：勝券在握，別太著急
桃花注意：獅子、天秤、天蠍、魔羯
獅子：別患得患失想太多
天秤：是否接下桃花由自己決定
天蠍：魅力大爆發，請謹慎篩選對象
魔羯：朋友給的意見太多，斟酌採納就好
財運注意：白羊、雙魚
白羊：換個新方法會有幫助
雙魚：人際帶來財運，有機會大豐收
健康注意：雙子、巨蟹
雙子：天氣多變化，多留意心血管狀況
巨蟹：謹慎對待身體，運動前注意暖身
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言