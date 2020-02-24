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唐綺陽星座運勢週報：射手小心蠟燭兩頭燒 天蠍魅力大爆發

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報2/24-3/01】

重要星象：水星逆行中、土星加速期

水星逆行中，先將後備工作處理好，三月才能夠無後顧之憂的全力衝刺。適合整理心理狀況與潛意識溝通，也要當心3C產品容易故障，溝通上建議表達明快，避免誤會的產生。土星加速期，感受到被勒緊的壓力，生命某個階段將要結束，即將迎向新的開始，請為未來發展做好籌備。

工作注意：金牛、處女、射手、水瓶

金牛：改善溝通方式，能讓事情更順利

處女：遇到不誠懇的人，別當濫好人

射手：工作充滿衝勁，小心蠟燭兩頭燒

水瓶：勝券在握，別太著急

桃花注意：獅子、天秤、天蠍、魔羯

獅子：別患得患失想太多

天秤：是否接下桃花由自己決定

天蠍：魅力大爆發，請謹慎篩選對象

魔羯：朋友給的意見太多，斟酌採納就好

財運注意：白羊、雙魚

白羊：換個新方法會有幫助

雙魚：人際帶來財運，有機會大豐收

健康注意：雙子、巨蟹

雙子：天氣多變化，多留意心血管狀況

巨蟹：謹慎對待身體，運動前注意暖身

星座運勢 水星逆行 財運 每週星座運勢

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