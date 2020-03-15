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每日星座運勢／獅子保留隱私非壞事 遇到良師益友

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-03-15

牡羊座

注意整潔。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00湖水綠

開運方位：東北方向

金牛座

凡事進行得較為順利，是個好日子。

整體運：★★★☆☆

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

愛情運：★★★★☆

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

財運：★★★☆☆

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00薔薇粉

開運方位：西南方向

雙子座

運勢趨於平順。

整體運：★★★★☆

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

愛情運：★★★★☆

和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難瞭解你的心意唷！

事業運：★★★☆☆

需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。

財運：★★★★☆

零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★☆

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些相關的證券資訊看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

有機會與舊情人重逢，內心的愛情之火再次被點燃，但進一步發展機會並不大。

事業運：★★★☆☆

內心沉悶，容易胡思亂想，適合四處散散心，找朋友聊聊天，別把自己憋壞了。

財運：★★★★☆

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩的支援或協助，也有機會收到禮物或禮金。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00石榴紅

開運方位：東南方向

獅子座

保留隱私並非壞事。

整體運：★★★★☆

戀人對你的事會特別感興趣，可別什麼都向他透露，保留點隱私，可增強對方瞭解你的慾望；即便是密友，也別把夫妻間的隱私與對方分享，小心會變成公開的秘密；如自己有車，找個安全地段狂飆一番，能讓你感到刺激興奮。

愛情運：★★★☆☆

有機會參與很不錯的學習團體，在活動以及學習過程中，可以遇到心靈契合的良師益友。

事業運：★★★★☆

風趣幽默的一面突顯，感染了身邊的人，給他人帶來了歡樂，你內心也得到了極大的滿足。

財運：★★★★☆

賺錢比較輕鬆，能夠靈活運用腦筋，以智慧謀財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

處女座

時間觀念有待提升。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財失誤，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

事業運：★★☆☆☆

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

財運：★★★★☆

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00葡萄紫

開運方位：東南方向

天秤座

多與他人交流，拓展交際圈是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

今天與穩重型異性特別談得來，單身者有機會獲得異性朋友的照顧。忙裡偷閒，多參加集體活動可讓你交好運。在與他人的互動中，能讓你感受到身邊人的善意，壓力在不自覺中獲得釋放。

愛情運：★★☆☆☆

適合獨處，靜下心讓自己沉澱一下，沒有異性的打擾會讓你想清很多事情。

事業運：★★☆☆☆

有鑽牛角尖的傾向，思想打結難以突破，與其埋頭冥想，不如出去走走尋找靈感。

財運：★★★☆☆

容易引發經濟上的難題！須看清自己的實際情況，勿讓虛榮掩蓋了積極進取的精神。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

天蠍座

想要什麼就主動表達。

整體運：★★★★☆

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參照；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

愛情運：★★★★★

吃喝玩樂，透過約會讓感情升溫，分隔兩地的情人也適合給對方一個驚喜。

事業運：★★★☆☆

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

財運：★★★★☆

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00碧空藍

開運方位：西南方向

射手座

清楚瞭解自己想要的後再付諸行動。

整體運：★★★☆☆

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們瞭解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

愛情運：★★☆☆☆

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

事業運：★★★☆☆

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

財運：★★★☆☆

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00乳酪白

開運方位：正南方向

摩羯座

異性助力強，處處受到照顧。

整體運：★★★☆☆

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留守，不過，花些錢能交到好朋友很值得。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

財運：★★☆☆☆

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00冷泉藍

開運方位：正東方向

水瓶座

花錢慾望強烈，應有所克制。

整體運：★★★☆☆

有花錢購置昂貴物品來犒勞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

愛情運：★★★☆☆

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

事業運：★★★☆☆

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

財運：★★☆☆☆

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00芥末黃

開運方位：東北方向

雙魚座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶上禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★☆☆

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00葡萄紫

開運方位：正南方向



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