快訊

假新聞？ 巴西總統推文駁媒體：我的新肺採檢結果是陰性

每日星座運勢／巨蟹輕鬆得財的一天 戀愛持續升溫

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-03-14

牡羊座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

事業運：★★★☆☆

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

財運：★★★☆☆

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的積累。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00碧空藍

開運方位：正北方向

金牛座

有話就大膽表達。

整體運：★★★☆☆

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；有在經營自己社群網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

愛情運：★★★☆☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

事業運：★★★★☆

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

財運：★★★☆☆

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

雙子座

神清氣爽的日子。

整體運：★★★★★

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★★☆

做事情很有方向感，一旦明確了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00象牙白

開運方位：東南方向

巨蟹座

不錯的開端。

整體運：★★★★★

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著激情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他喜悅的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

事業運：★★★★★

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

財運：★★★★☆

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫，有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00芒果黃

開運方位：東北方向

獅子座

愛情切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★★☆☆

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00琥珀橙

開運方位：西南方向

處女座

緬懷過去的時間。

整體運：★★★☆☆

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

事業運：★★★☆☆

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

財運：★★★☆☆

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00蘭花紫

開運方位：西南方向

天秤座

桃花旺盛，與異性互動的好日子。

整體運：★★★★☆

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩券的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

事業運：★★★☆☆

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

財運：★★★★☆

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00橄欖綠

開運方位：正東方向

天蠍座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

事業運：★★★★☆

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

財運：★★★★☆

有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍

開運方位：正南方向

射手座

心情好，運勢佳。

整體運：★★★★☆

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

愛情運：★★★★★

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

越挫越勇的一天，面對困難你顯得樂觀、勇敢，再加上運勢強盛，問題很快就能解決。

財運：★★★☆☆

謹慎利用你的業餘愛好來求財，以免徒勞無功或者造成損失，還有可能給人留下話柄。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00水晶紫

開運方位：東北方向

摩羯座

消費有點盲目，支出相對較多。

整體運：★★★☆☆

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

愛情運：★★★★☆

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

事業運：★★★☆☆

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

財運：★★☆☆☆

盲目投資者易破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00白鋼銀

開運方位：正北方向

水瓶座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人與戀人約會不要太過頻繁，保持一點距離和神秘感，更能增進感情。

事業運：★★★★☆

研究心轉強，喜歡花心思去鑽研自己擅長的工作，你的專長會獲得很好的發揮機會。

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：正南方向

雙魚座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇溜冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

事業運：★★★★☆

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00墨玉綠

開運方位：正南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／巨蟹輕鬆得財的一天 戀愛持續升溫

2020-03-14 牡羊座 運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。 整體運：★★★☆☆ 愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼

小孟塔羅：在自己的舞台發光發熱！測我在哪方面最有天份？

你是否清楚自己的天份呢？愛因斯坦曾經說過：「假如你讓一條魚爬樹的話，牠會永遠相信自己是一個笨蛋。」因此，唯有了解自己真正擅長的事情，你才能在屬於自己的舞台上發光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我在哪方面最有天份？

愛哭又要跟的星座TOP5：天蠍表面平靜 內心眼神死

台語有一句俗諺叫做:「愛哭又愛跟路」，在形容有些人的個性很像小孩子，會吵吵鬧鬧發出聲音吸引注意力，希望去哪裡都能被帶著，但常常場合不一定是小孩可以承受得了的，所以去了受不了又要哭哭鬧鬧。這種情況其實也常發生在大人的生活裡，充滿好奇心的想到處探索，但又不一定能承受後果。而12星座裡面有哪些人是屬於愛哭又要跟的星座呢?

小心缺點外露！哪些生肖男遭遇逆境總是沉不住氣？

運勢沒有絕對的好壞，必定是有高有低。運勢順遂時，就要勇敢掌握時機，以求事半功倍的成效；相對地，運勢不順時，最好韜光養晦，低調一點。這道理並不難，但實行起來就未必容易了。特別是有一些生肖遭遇逆境時，就是沉不住氣，反而讓自己的缺點更明顯。跟著科技紫微網一起看看，哪些生肖男上榜了？

【圖片心測】選擇障礙好苦惱？依照特質幫你下決定！

選擇障礙不一定是「病」，但選不出來真的很痛苦！每當面臨大大小小的選擇時，你是目標明確，還是糾結苦惱？有選擇障礙時究竟如何是好，就讓科技紫微網來當你心中的解語花，依照特質幫你下決定！

唐綺陽星座運勢週報：週二水星順行！牡羊、天蠍有好機會爆發

週二水星即將順行，水逆期間有機會遇到老朋友、舊夥伴，討論過往的話題，感受群眾的力量，改進不當之處，朝正確的方向邁進。土星加速，使得約束力增強，火星逐漸靠近木星，牡羊、天蠍有好的機會爆發，要好好把握，火、木合相也意味著過去的困難獲得解套，揮別束縛的壓力，帶來欣欣向榮的感受。

殺破狼周運勢／射手對金錢焦慮 雙魚與對象不愉快

金牛座工作運方面，水星在志業宮位結束退行狀態，許多事務修正之後，進行得更有效率，問題都會快速地獲得解決。某些金牛座換了一台新的電腦或是工作用具，處理事情更為方便迅速。 人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與海王星呈現合相，鬱悶已久的心情，會因為一個團體課程，獲得療癒，此時會交到心靈層面相通的好朋友，在正能量的相互扶持下獲得成長。

小孟塔羅：未來三個月在哪方面會有大突破？

人生就像是一所大型學校，有許許多多等著我們學會的課，有親情、愛情、友情、事業、財富、健康等等。當你有某一門課不及格被當，就得要不斷重修、補考，直到順利突破關卡為止。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月在哪方面會有大突破？

回到過去！12星座懷舊系列 你是九零年代的什麼經典代表？

今天讓我們來帶著大家，一起搭乘時光機前往九零年代吧！那裡不但沒有臉書、沒有手遊、也沒有線上遊戲，連即時通訊都不發達，找地方還需要靠紙本地圖。你可能以為這樣的年代非常無聊，其實並不盡然喔！到底九零年代藏著什麼有趣事物？如果回到過去，你猜你會是九零年代的哪個經典代表呢？現在就跟著科技紫微網一起走進時光隧道吧！

哪些生肖談感情 總是繞遠路？

很多時候，愛情就在身邊，但我們卻視而不見。你也是在感情裡捨近求遠的人嗎？科技紫微網從生肖的角度來分析，哪些生肖談感情總是繞遠路，看不見近在咫尺的好對象？

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

生活裡總是會有令自己感到不順心的事情，而抱怨是一種抒發壓力的選擇，抱怨的方式百百種，有些人可以雲淡風輕的把不爽的事聊出來，而有些人則會像是連續炸彈一樣轟炸的讓人疲憊不已。而若以星座來觀察，究竟哪些星座特別愛抱怨呢？

【測字】上班族必算！你有失業的危機感嗎？

世上「鐵飯碗」並不多，身為一般的上班族，你是否會擔心自己有可能會失業呢？讓科技紫微網透過測字來為你分析，你會如何來面對失業危機？

熱門新聞

吳德榮：北台濕涼 明後天恐有強烈大陸冷氣團

善心男薦友入職「無經驗行政40K」反怨被騙 網暴動：佛心公司！

鋒面報到 北台灣6縣市大雨特報

名醫寫「不惹可羅那病毒經」防疫要點朗朗上口

大陸冷氣團報到！15日清晨北台灣低溫下探12度

鋒面通過 氣象局對北部6縣市發大雨特報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。