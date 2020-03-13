每日星座運勢／雙子購物運好的今日 四處充滿商機

2020-03-13

牡羊座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫個便利貼提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。

財運：★☆☆☆☆

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物滿足物慾，不想花錢就少帶點錢在身上。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00香吉士黃

開運方位：正北方向

金牛座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★☆☆☆☆

今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太別嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

財運：★★☆☆☆

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金

開運方位：正北方向

雙子座

購物運較好的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手。亮麗的打扮也能為好運加分哦！

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，外力的干擾容易讓你煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★☆☆

合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。

財運：★★★★☆

財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧；有種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很不錯的賺錢點子；從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日，先前有發生不愉快的事情者，趁今日好好的溝通吧！

事業運：★★★★☆

是證明實力的好時機，別人覺得有困難的事情不妨接過來做，你會很有收穫！

財運：★★★☆☆

做好財務規劃，花錢別太隨意。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00芥末黃

開運方位：正南方向

獅子座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都瞭解你的心思，愛要表達出來才行唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要努力向上與人良性競爭，就能有意想不到的財富收穫。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

處女座

別輕信他人，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術類的學生或工作者易得到專業人事的賞識。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到受到異性的青睞。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個學以致用的好日子，多發揮個人的專業素養吧！

財運：★★☆☆☆

耗損之日，你經手的東西特別容易損壞喔，所以今日不適合穿著、配戴、使用價格貴重的物品！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00象牙白

開運方位：西南方向

天秤座

整體上來說，還是運勢不錯的一天。

整體運：★★★★★

財運較好，沒有大手筆資金流入，卻因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫離開段日子的情侶在今天重逢顯得特有激情，有水乳交融之感。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

天蠍座

適當等待會時來運轉。

整體運：★★☆☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以至信；投資波動較大，不要急於出倉，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

事業運：★★☆☆☆

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

財運：★★☆☆☆

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00寶石藍

開運方位：東南方向

射手座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間，約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，這會讓你陷入困擾喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激。

財運：★★★☆☆

打腫臉充胖子，難以量入為出。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

摩羯座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，還是控制一下自己的情緒，小心因激動破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職加薪積蓄了籌碼。晚上可以去唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

運勢平平，花點精神在自己身上，不要去挑剔對方。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制消費欲，如果想省錢，今日就別逛街囉！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00珍珠白

開運方位：正西方向

水瓶座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒，極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑有不好的事情降臨在自己身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

財運：★★☆☆☆

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00脆梅青

開運方位：正北方向

雙魚座

自娛自樂也很充實。

整體運：★★★☆☆

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此摔跟頭。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★☆☆

財運一般，投機上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00香吉士黃

開運方位：正北方向





