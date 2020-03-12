聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／牡羊今天不妨陪家人 忙碌中有收穫

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-03-12

牡羊座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

即將失去才感覺有些慌亂，幸而對方仍放不下這段感情，但仍需自己多做些改變才能留住他。以他人的經驗作為自己投資的動向並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意的按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00珠貝白

開運方位：東北方向

金牛座

愛情度過冰凍期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始融冰了，變冷的愛情開始回溫，和心愛的人去留下你們甜蜜回憶的地方走走吧，重溫曾經的幸福味道，兩顆心又貼在了一起；今天財運觀象不錯，貴人在投資理財上提供一些可行建議對你運勢很有幫助；事業上會因為原物料供給不及時，而影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，還等什麼？要等他主動花兒都謝了，加油！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，可是卻是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，容易有意外收穫哦。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：正南方向

雙子座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收穫。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低谷，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

獅子座

喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

整體運：★★★★☆

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤為濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便是難關亦能順利度過。今天工作可得用心一點，上司在看著你喔！

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊，放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，只要把份內事情做好就行囉！職場上會許會有些流言流語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒囉！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠

開運方位：正北方向

處女座

運勢較低的一天，各方面都不太順意。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你覺得有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

事業運：★★☆☆☆

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

財運：★★☆☆☆

無事少外出，以免亂花錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00青金石藍

開運方位：正西方向

天秤座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不明確他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

事業運：★★★☆☆

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

財運：★★☆☆☆

意外開支多，錢財難留守。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

遇到問題，多尋求長輩的幫助。

整體運：★★★☆☆

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，向年長者求助，才能讓你的損失減少到最少。感情運平順，單身者有相親機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

事業運：★★★☆☆

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金

開運方位：正南方向

射手座

眼光敏銳，適合購物。

整體運：★★★☆☆

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間彼此瞭解。工作平順，能妥善地把握進度，多與同事互動，會有不錯的收穫。閒暇時不妨到商場逛逛，容易買到物美價廉的商品。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

事業運：★★★☆☆

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

財運：★★★★☆

多瞭解市場訊息，把握商機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00秋葵綠

開運方位：正東方向

摩羯座

保持積極進取的心態。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

事業運：★★★☆☆

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：正西方向

水瓶座

心態好自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新認識對方。有機會參加朋友的Party，由於你出色的言詞，引來眾人投注的目光，有機會在朋友介紹下，認識來自不同領域資深的專業人士，不可放過請教的機會。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★★

事業運勢旺旺，靈感豐富，點子多多，可憑著著豐富的創意創造工作上的成就感。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00水鑽藍

開運方位：東南方向

雙魚座

有受束縛的感覺，心境應平和些。

整體運：★☆☆☆☆

對於公司的新規定，會感覺受到限制，有抵制情緒產生。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾澀的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人，卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★☆☆☆

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00象牙白

開運方位：正南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／牡羊今天不妨陪家人 忙碌中有收穫

2020-03-12 牡羊座 今天不妨陪陪家人。 整體運：★★★★★ 即將失去才感覺有些慌亂，幸而對方仍放不下這段感情，但仍需自己多做些改變才能留住他。以他人的經驗作為自己投資的動

愛哭又要跟的星座TOP5：天蠍表面平靜 內心眼神死

台語有一句俗諺叫做:「愛哭又愛跟路」，在形容有些人的個性很像小孩子，會吵吵鬧鬧發出聲音吸引注意力，希望去哪裡都能被帶著，但常常場合不一定是小孩可以承受得了的，所以去了受不了又要哭哭鬧鬧。這種情況其實也常發生在大人的生活裡，充滿好奇心的想到處探索，但又不一定能承受後果。而12星座裡面有哪些人是屬於愛哭又要跟的星座呢?

小心缺點外露！哪些生肖男遭遇逆境總是沉不住氣？

運勢沒有絕對的好壞，必定是有高有低。運勢順遂時，就要勇敢掌握時機，以求事半功倍的成效；相對地，運勢不順時，最好韜光養晦，低調一點。這道理並不難，但實行起來就未必容易了。特別是有一些生肖遭遇逆境時，就是沉不住氣，反而讓自己的缺點更明顯。跟著科技紫微網一起看看，哪些生肖男上榜了？

【圖片心測】選擇障礙好苦惱？依照特質幫你下決定！

選擇障礙不一定是「病」，但選不出來真的很痛苦！每當面臨大大小小的選擇時，你是目標明確，還是糾結苦惱？有選擇障礙時究竟如何是好，就讓科技紫微網來當你心中的解語花，依照特質幫你下決定！

唐綺陽星座運勢週報：週二水星順行！牡羊、天蠍有好機會爆發

週二水星即將順行，水逆期間有機會遇到老朋友、舊夥伴，討論過往的話題，感受群眾的力量，改進不當之處，朝正確的方向邁進。土星加速，使得約束力增強，火星逐漸靠近木星，牡羊、天蠍有好的機會爆發，要好好把握，火、木合相也意味著過去的困難獲得解套，揮別束縛的壓力，帶來欣欣向榮的感受。

殺破狼周運勢／射手對金錢焦慮 雙魚與對象不愉快

金牛座工作運方面，水星在志業宮位結束退行狀態，許多事務修正之後，進行得更有效率，問題都會快速地獲得解決。某些金牛座換了一台新的電腦或是工作用具，處理事情更為方便迅速。 人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與海王星呈現合相，鬱悶已久的心情，會因為一個團體課程，獲得療癒，此時會交到心靈層面相通的好朋友，在正能量的相互扶持下獲得成長。

小孟塔羅：未來三個月在哪方面會有大突破？

人生就像是一所大型學校，有許許多多等著我們學會的課，有親情、愛情、友情、事業、財富、健康等等。當你有某一門課不及格被當，就得要不斷重修、補考，直到順利突破關卡為止。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，未來三個月在哪方面會有大突破？

回到過去！12星座懷舊系列 你是九零年代的什麼經典代表？

今天讓我們來帶著大家，一起搭乘時光機前往九零年代吧！那裡不但沒有臉書、沒有手遊、也沒有線上遊戲，連即時通訊都不發達，找地方還需要靠紙本地圖。你可能以為這樣的年代非常無聊，其實並不盡然喔！到底九零年代藏著什麼有趣事物？如果回到過去，你猜你會是九零年代的哪個經典代表呢？現在就跟著科技紫微網一起走進時光隧道吧！

哪些生肖談感情 總是繞遠路？

很多時候，愛情就在身邊，但我們卻視而不見。你也是在感情裡捨近求遠的人嗎？科技紫微網從生肖的角度來分析，哪些生肖談感情總是繞遠路，看不見近在咫尺的好對象？

最愛抱怨的5大星座：牡羊心情不好就要講 天蠍愛耍任性

生活裡總是會有令自己感到不順心的事情，而抱怨是一種抒發壓力的選擇，抱怨的方式百百種，有些人可以雲淡風輕的把不爽的事聊出來，而有些人則會像是連續炸彈一樣轟炸的讓人疲憊不已。而若以星座來觀察，究竟哪些星座特別愛抱怨呢？

【測字】上班族必算！你有失業的危機感嗎？

世上「鐵飯碗」並不多，身為一般的上班族，你是否會擔心自己有可能會失業呢？讓科技紫微網透過測字來為你分析，你會如何來面對失業危機？

溫柔優雅只是我的鎧甲 - 貝兒Belle

就像貝兒問自己的問題: 「誰會愛上一隻野獸呢?」天相最讓人跌破眼鏡的，往往是他們的伴侶選擇或是感情觀；原因其實來自夫妻宮的貪狼。

熱門新聞

半個月飆車170公里以上 高公局今天公布十輛黑名單

明天開始再變天！ 周五下半天到周六全台有雨

影／全世界只剩一隻！白色長頸鹿母子慘遭獵殺

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

食藥署公告「104家藥局口罩過剩」暫緩配送 新北唯一一家在這

旅遊警示再增26國！回國該居家檢疫還是自主管理一次看懂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。