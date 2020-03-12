每日星座運勢／牡羊今天不妨陪家人 忙碌中有收穫
2020-03-12
牡羊座
今天不妨陪陪家人。
整體運：★★★★★
即將失去才感覺有些慌亂，幸而對方仍放不下這段感情，但仍需自己多做些改變才能留住他。以他人的經驗作為自己投資的動向並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。
愛情運：★★★★☆
這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！
事業運：★★★★☆
今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意的按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。
財運：★★★★☆
財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00珠貝白
開運方位：東北方向
金牛座
愛情度過冰凍期。
整體運：★★★★☆
感情方面開始融冰了，變冷的愛情開始回溫，和心愛的人去留下你們甜蜜回憶的地方走走吧，重溫曾經的幸福味道，兩顆心又貼在了一起；今天財運觀象不錯，貴人在投資理財上提供一些可行建議對你運勢很有幫助；事業上會因為原物料供給不及時，而影響工作進度。
愛情運：★★★★☆
適合表白的日子，還等什麼？要等他主動花兒都謝了，加油！
事業運：★★★☆☆
今日事業平平，可是卻是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。
財運：★★★★☆
偏財運不錯，容易有意外收穫哦。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：20:00-22:00羽絨白
開運方位：正南方向
雙子座
過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。
整體運：★★☆☆☆
今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。
事業運：★★☆☆☆
叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收穫。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00苔蘚綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
不驕不躁，心態平和最重要。
整體運：★★★☆☆
感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低谷，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。
愛情運：★★☆☆☆
外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。
事業運：★★★☆☆
表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。
財運：★★★★☆
正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00嫩芽綠
開運方位：東北方向
獅子座
喜悅不知不覺便洋溢在臉上。
整體運：★★★★☆
已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤為濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便是難關亦能順利度過。今天工作可得用心一點，上司在看著你喔！
愛情運：★★★★☆
想緊緊黏在心上人身邊，放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。
事業運：★★★☆☆
今日事業平平，只要把份內事情做好就行囉！職場上會許會有些流言流語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒囉！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠
開運方位：正北方向
處女座
運勢較低的一天，各方面都不太順意。
整體運：★★☆☆☆
今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你覺得有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。
事業運：★★☆☆☆
缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。
財運：★★☆☆☆
無事少外出，以免亂花錢。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-21:00青金石藍
開運方位：正西方向
天秤座
獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。
整體運：★★★☆☆
不明確他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。
愛情運：★★★☆☆
春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！
事業運：★★★☆☆
有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。
財運：★★☆☆☆
意外開支多，錢財難留守。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅
開運方位：正西方向
天蠍座
遇到問題，多尋求長輩的幫助。
整體運：★★★☆☆
今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，向年長者求助，才能讓你的損失減少到最少。感情運平順，單身者有相親機會。
愛情運：★★★☆☆
另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。
事業運：★★★☆☆
顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！
財運：★★☆☆☆
不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金
開運方位：正南方向
射手座
眼光敏銳，適合購物。
整體運：★★★☆☆
接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間彼此瞭解。工作平順，能妥善地把握進度，多與同事互動，會有不錯的收穫。閒暇時不妨到商場逛逛，容易買到物美價廉的商品。
愛情運：★★★☆☆
在感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。
事業運：★★★☆☆
雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。
財運：★★★★☆
多瞭解市場訊息，把握商機。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-19:00秋葵綠
開運方位：正東方向
摩羯座
保持積極進取的心態。
整體運：★★☆☆☆
單身者今天會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
愛情運：★★☆☆☆
在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。
事業運：★★★☆☆
工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。
財運：★★★☆☆
散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀
開運方位：正西方向
水瓶座
心態好自然覺得事事如人意。
整體運：★★★★☆
另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新認識對方。有機會參加朋友的Party，由於你出色的言詞，引來眾人投注的目光，有機會在朋友介紹下，認識來自不同領域資深的專業人士，不可放過請教的機會。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！
事業運：★★★★★
事業運勢旺旺，靈感豐富，點子多多，可憑著著豐富的創意創造工作上的成就感。
財運：★★★☆☆
滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-13:00水鑽藍
開運方位：東南方向
雙魚座
有受束縛的感覺，心境應平和些。
整體運：★☆☆☆☆
對於公司的新規定，會感覺受到限制，有抵制情緒產生。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾澀的狀況。
愛情運：★★☆☆☆
對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人，卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！
財運：★★☆☆☆
喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-17:00象牙白
開運方位：正南方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言