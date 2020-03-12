每日星座運勢／牡羊今天不妨陪家人 忙碌中有收穫

2020-03-12

牡羊座

今天不妨陪陪家人。

整體運：★★★★★

即將失去才感覺有些慌亂，幸而對方仍放不下這段感情，但仍需自己多做些改變才能留住他。以他人的經驗作為自己投資的動向並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意的按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00珠貝白

開運方位：東北方向

金牛座

愛情度過冰凍期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始融冰了，變冷的愛情開始回溫，和心愛的人去留下你們甜蜜回憶的地方走走吧，重溫曾經的幸福味道，兩顆心又貼在了一起；今天財運觀象不錯，貴人在投資理財上提供一些可行建議對你運勢很有幫助；事業上會因為原物料供給不及時，而影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，還等什麼？要等他主動花兒都謝了，加油！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，可是卻是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，容易有意外收穫哦。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：正南方向

雙子座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收穫。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低谷，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

獅子座

喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

整體運：★★★★☆

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤為濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便是難關亦能順利度過。今天工作可得用心一點，上司在看著你喔！

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊，放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，只要把份內事情做好就行囉！職場上會許會有些流言流語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒囉！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的角度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以規避風險。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠

開運方位：正北方向

處女座

運勢較低的一天，各方面都不太順意。

整體運：★★☆☆☆

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你覺得有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

事業運：★★☆☆☆

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

財運：★★☆☆☆

無事少外出，以免亂花錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00青金石藍

開運方位：正西方向

天秤座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不明確他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

事業運：★★★☆☆

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

財運：★★☆☆☆

意外開支多，錢財難留守。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

遇到問題，多尋求長輩的幫助。

整體運：★★★☆☆

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，向年長者求助，才能讓你的損失減少到最少。感情運平順，單身者有相親機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔克剛的態度，滿足對方的慾望。

事業運：★★★☆☆

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金

開運方位：正南方向

射手座

眼光敏銳，適合購物。

整體運：★★★☆☆

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間彼此瞭解。工作平順，能妥善地把握進度，多與同事互動，會有不錯的收穫。閒暇時不妨到商場逛逛，容易買到物美價廉的商品。

愛情運：★★★☆☆

在感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

事業運：★★★☆☆

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

財運：★★★★☆

多瞭解市場訊息，把握商機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00秋葵綠

開運方位：正東方向

摩羯座

保持積極進取的心態。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

事業運：★★★☆☆

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：正西方向

水瓶座

心態好自然覺得事事如人意。

整體運：★★★★☆

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新認識對方。有機會參加朋友的Party，由於你出色的言詞，引來眾人投注的目光，有機會在朋友介紹下，認識來自不同領域資深的專業人士，不可放過請教的機會。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★★

事業運勢旺旺，靈感豐富，點子多多，可憑著著豐富的創意創造工作上的成就感。

財運：★★★☆☆

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00水鑽藍

開運方位：東南方向

雙魚座

有受束縛的感覺，心境應平和些。

整體運：★☆☆☆☆

對於公司的新規定，會感覺受到限制，有抵制情緒產生。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾澀的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人，卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★☆☆☆

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00象牙白

開運方位：正南方向





