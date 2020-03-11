每日星座運勢／水瓶擅用智慧得財日 事業利於競爭
2020-03-11
牡羊座
記得與朋友保持聯繫。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★☆☆☆☆
今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了！
事業運：★★★☆☆
事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。
財運：★★★☆☆
機會從朋友口中獲得商機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫
開運方位：正西方向
金牛座
運勢漸趨好轉。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。
愛情運：★★★☆☆
異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。
事業運：★★★☆☆
情緒顯得有些低沉，交際應酬方面不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。
財運：★★★☆☆
金錢進出頻繁，有點心痛。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙
開運方位：正南方向
雙子座
容易與人產生口角，少說話為妙。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得愈緊發生爭執的機會就愈多。
事業運：★★☆☆☆
比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。
財運：★★★☆☆
花費應量入為出，以備不時之需。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅
開運方位：西北方向
巨蟹座
具有超前意識是抓住機遇的關鍵。
整體運：★☆☆☆☆
眼見未必為實，切莫以草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不「妄想」反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾！
財運：★☆☆☆☆
為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內。注意因財而起的口角是非。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00咖啡棕
開運方位：正西方向
獅子座
愛要大聲說出來。
整體運：★★★★☆
自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會收到意想不到的效果；工作中礙於情面而不能把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能獲取心中的寧靜。
愛情運：★★★★☆
讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫約會才是正事。
事業運：★★★☆☆
事業運一般，評估風險與收益時，適合謹慎保守些；不適合開展新計劃。
財運：★★★☆☆
出手大方，慷慨的一天，荷包有錢不容易留住。適合請客來經營人際關係。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-18:00咖啡棕
開運方位：正西方向
處女座
工作壓力較大，造成思緒混亂。
整體運：★★☆☆☆
今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。
事業運：★★☆☆☆
不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。
財運：★★☆☆☆
錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00碧空藍
開運方位：東北方向
天秤座
放鬆心情，機會無處不在。
整體運：★★★★☆
身邊某位異性朋友與你說話時表現得有些異常，會有意外的桃花哦！切忌盲目跟風投資，今天會遇小股財運順風，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒便能激起你無限的創作靈感。
愛情運：★★★★☆
已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率頗高。
事業運：★★★★☆
加強管理能力，有發揮的機會就好好表現，把掌控權推給他人會讓人覺得你是推卸責任唷！
財運：★★★☆☆
隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00玉米黃
開運方位：正西方向
天蠍座
對自己多一些自信。
整體運：★★★☆☆
當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。
愛情運：★★★☆☆
對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！
事業運：★★★★☆
表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。
財運：★★★☆☆
花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑
開運方位：正南方向
射手座
異性緣佳，容易成為眾人追棒的對象。
整體運：★★★★☆
今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以抑制住內心的熱情，鎮定一些，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點回落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會因親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待可望深入交往。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默的耕耘。
財運：★★★☆☆
偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：23:00-24:00芥末黃
開運方位：正西方向
摩羯座
運勢起伏偶爾也會帶來好運。
整體運：★★★☆☆
今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可刨根問底，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。
事業運：★★★★☆
工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。
財運：★★★☆☆
不適合作大投資，保守為宜。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：20:00-22:00臘梅白
開運方位：東南方向
水瓶座
精神飽滿的一天，情緒比較激昂。
整體運：★★★★★
與伴侶和睦相處，兩人比較融洽，共進晚餐更會增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上能與同事友好的進行協作，群策群力之下，使你完整發揮自我潛能。
愛情運：★★★★☆
戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇者。
事業運：★★★★☆
今日事業運挺不錯的，尤其是工作上頻頻運用口才之人，今日說話顯得特別有說服力。今日也利於與人競爭，一爭長短。
財運：★★★★☆
擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠
開運方位：東南方向
雙魚座
緊跟愛情的步伐。
整體運：★★★☆☆
今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。
愛情運：★★★☆☆
愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。
事業運：★★★★☆
能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。
財運：★★☆☆☆
把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-15:00青金石藍
開運方位：東北方向
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