每日星座運勢／水瓶擅用智慧得財日 事業利於競爭

2020-03-11

牡羊座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了！

事業運：★★★☆☆

事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

財運：★★★☆☆

機會從朋友口中獲得商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：正西方向

金牛座

運勢漸趨好轉。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

情緒顯得有些低沉，交際應酬方面不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。

財運：★★★☆☆

金錢進出頻繁，有點心痛。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

雙子座

容易與人產生口角，少說話為妙。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得愈緊發生爭執的機會就愈多。

事業運：★★☆☆☆

比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。

財運：★★★☆☆

花費應量入為出，以備不時之需。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫以草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不「妄想」反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾！

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內。注意因財而起的口角是非。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00咖啡棕

開運方位：正西方向

獅子座

愛要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會收到意想不到的效果；工作中礙於情面而不能把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能獲取心中的寧靜。

愛情運：★★★★☆

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫約會才是正事。

事業運：★★★☆☆

事業運一般，評估風險與收益時，適合謹慎保守些；不適合開展新計劃。

財運：★★★☆☆

出手大方，慷慨的一天，荷包有錢不容易留住。適合請客來經營人際關係。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00咖啡棕

開運方位：正西方向

處女座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

事業運：★★☆☆☆

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

財運：★★☆☆☆

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00碧空藍

開運方位：東北方向

天秤座

放鬆心情，機會無處不在。

整體運：★★★★☆

身邊某位異性朋友與你說話時表現得有些異常，會有意外的桃花哦！切忌盲目跟風投資，今天會遇小股財運順風，把握得當便能有所收穫；陌生人一句不經意的提醒便能激起你無限的創作靈感。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半的要求頗多，對方不能滿足你的要求時，易讓你生氣，爭吵的機率頗高。

事業運：★★★★☆

加強管理能力，有發揮的機會就好好表現，把掌控權推給他人會讓人覺得你是推卸責任唷！

財運：★★★☆☆

隨時注意投資動態，有機會可以小賺一筆。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00玉米黃

開運方位：正西方向

天蠍座

對自己多一些自信。

整體運：★★★☆☆

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

愛情運：★★★☆☆

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

事業運：★★★★☆

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

財運：★★★☆☆

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

射手座

異性緣佳，容易成為眾人追棒的對象。

整體運：★★★★☆

今天有機會在外地與夢中情人相遇，讓你難以抑制住內心的熱情，鎮定一些，找機會靠近，可獲得不錯的回應。中午時分運氣最好，有什麼想法就去做，會如願以償。下午運勢有點回落，身邊的流言蜚語對你不利，少聽他人說三道四。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因親友介紹而結識一些有身份、有背景的異性朋友，真誠相待可望深入交往。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠嚴謹的面對自己的任務，適合默默的耕耘。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足一下口腹之慾無可厚非，但千萬不可嘗試賭博。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00芥末黃

開運方位：正西方向

摩羯座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可刨根問底，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00臘梅白

開運方位：東南方向

水瓶座

精神飽滿的一天，情緒比較激昂。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人比較融洽，共進晚餐更會增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上能與同事友好的進行協作，群策群力之下，使你完整發揮自我潛能。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇者。

事業運：★★★★☆

今日事業運挺不錯的，尤其是工作上頻頻運用口才之人，今日說話顯得特別有說服力。今日也利於與人競爭，一爭長短。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：東南方向

雙魚座

緊跟愛情的步伐。

整體運：★★★☆☆

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

事業運：★★★★☆

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00青金石藍

開運方位：東北方向





