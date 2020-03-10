每日星座運勢／天秤勿將黑鍋推他人 承擔局勢好轉

2020-03-10

牡羊座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒消沉，對未來感到彷徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00寶石藍

開運方位：西北方向

金牛座

藉助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品有助散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦；報答之前工作上有恩於你的人，對方倍感你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感；理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

面對戀人，你火熱的舉動近於霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅僅是顧忌了你自己的感受。這種一廂情願的傾向很容易把對方嚇跑。

事業運：★★★★☆

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書提上檯面，就能引起大家的重視。

財運：★★★★☆

適合理財，可用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00秋葵綠

開運方位：正北方向

雙子座

外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，不要碎碎念不停，否則情人會發飆的。

事業運：★★★★★

今日事業運很好唷！不過適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在有大動作！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00深茄紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

很有想法、收穫頗多的一天。

整體運：★★★★☆

愛情比較平穩，兩人感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能咨詢專業人士，會更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。

愛情運：★★★☆☆

遇到討厭的人，趁今天快點拒絕他。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，適合去挑戰變化多端的工作範疇，也適合用小技巧來提升工作效率。

財運：★★★★☆

花點錢在交際應酬上可以改善人際關係以外，對於未來的財運也會有正面幫助。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

獅子座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，相互就會馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

事業運：★★☆☆☆

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

財運：★★★☆☆

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

處女座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見你會有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：正東方向

天秤座

不要把黑鍋往他人身上推哦！

整體運：★★☆☆☆

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提運有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

愛情運：★★★☆☆

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

事業運：★★☆☆☆

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

財運：★★★☆☆

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：正北方向

天蠍座

今天頭腦清醒，情緒高昂。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作項目或是需要尋找商機者注意把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

異性緣很不錯，不過要注意容易遇到特殊戀情！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順心。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的助力不大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

射手座

理財要有計劃。

整體運：★★★★☆

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃性，會出現經濟緊張的局面。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合主動放電、製造浪漫的情境，說點噁心的甜言蜜語效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00翡翠綠

開運方位：正北方向

摩羯座

能言善道，易吸引異性目光。

整體運：★★★☆☆

嘴巴說個不停，很懂得接過他人的話題，氣氛很快會被你說活，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作能保證進度，但沒有明顯進步，多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更富有情趣。

事業運：★★★☆☆

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

財運：★★☆☆☆

亂花錢的一天，一出門可能就會亂花錢，回到家卻搞不清楚錢花到哪而去了。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00辣椒紅

開運方位：正南方向

水瓶座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太鴨霸會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意認準方向，細心一些，就能輕鬆過關。

財運：★★☆☆☆

在金錢上易犯迷糊，不宜交易

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00橄欖綠

開運方位：正北方向

雙魚座

見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。

整體運：★☆☆☆☆

愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。

愛情運：★★☆☆☆

單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，多半是情緒不穩定所引起的，一些風吹草動都會干擾你的心情，不妨在職場製造些輕鬆的氣氛，不要把芝麻綠豆的小事看得太嚴重了。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有輕重緩急有拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00乳酪白

開運方位：東北方向





