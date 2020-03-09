每日星座運勢／雙魚戀愛運勢還不錯 事業發揮才智

2020-03-9

牡羊座

能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

事業運：★★★☆☆

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

財運：★★☆☆☆

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00玉米黃

開運方位：正東方向

金牛座

勤奮能讓成績漸趨好轉。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

愛情運：★★★☆☆

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，謹防衝動莽撞的態度，盡可能的讓自己獨處，否則容易心浮氣躁。

財運：★★★☆☆

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00珍珠白

開運方位：西北方向

雙子座

心情浮躁的一天，做事過於衝動。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者感情上有機會進一步突破，但切不可過於衝動，以免適得其反。工作上要花費的時間很多，亂七八糟的事情讓你無法顧及其他。財運上不宜操作，很容易誤入別人布下的陷阱。

愛情運：★★★☆☆

單身者重視一下穿著打扮，可提升桃花運；戀愛中的人應多用欣賞的眼光看待戀人。

事業運：★★☆☆☆

總覺得對各種壞現象的預測是有遠見的表現，豈不知已有杞人憂天的傾向，各種設想會讓你陷入矛盾。

財運：★★☆☆☆

花錢應有計劃，錢財易在不知不覺中流失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00水鑽藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

成功者與平庸者的區別在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會有些恐懼心理，不喜歡挑戰和改變，被動接受只會讓你越做越糟；財運雖不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有目的地進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，是個談情說愛的好日子，打扮的美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也忙壞了其他同事。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00深海藍

開運方位：西南方向

處女座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★★☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，可是收穫甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★★☆

用心感受伴侶的愛意，讓你體會到對方的辛苦，也更願意為對方做些事，以表示感激。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。

財運：★★★☆☆

多與人群接觸，自然能夠吸收資訊。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00深茄紫

開運方位：東南方向

天秤座

旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

整體運：★★★☆☆

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

事業運：★★★☆☆

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

財運：★★★☆☆

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

愛情運極易衝破最高點哦！

整體運：★★★★☆

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作積極性很強，但缺少魄力，多接觸人群，有助於提升你這方面的能力。

愛情運：★★★★★

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點，才能在工作上得到成就感。

財運：★★★☆☆

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上，例如：買點生活用品啦，出門旅遊啦！送朋友小禮物等等！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00遠洋藍

開運方位：西南方向

射手座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女的搭配組合，作業完成將很迅速。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，像小孩子一樣無助，想要被呵護，怎麼辦，快裝無辜搏取同情！

事業運：★★★☆☆

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會讓問題得到輕鬆的解決。

財運：★★★★☆

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券獲得獎金。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：正北方向

摩羯座

打起精神才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽得進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★☆☆☆

容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。

財運：★★★★☆

擅用智慧、口才得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

水瓶座

困難較多，應用平和的心態看待。

整體運：★☆☆☆☆

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很火大，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

事業運：★★☆☆☆

思想有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜、優柔寡斷。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00鈦晶金

開運方位：西北方向

雙魚座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣。有晨跑習慣的單身者有機會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中衍生。工作中你顯得太專注，而忽視與同事必要的問候。

愛情運：★★★★☆

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合。戀愛中人用點小技巧逗逗對方吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！同事間的助力大，聰明才智也得以發揮。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受享受吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉

開運方位：正東方向





