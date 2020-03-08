每日星座運勢／巨蟹三思後行有收獲 單身者桃花飛
2020-03-8
牡羊座
今天可是你的幸運日。
整體運：★★★★☆
有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
愛情運：★★★★☆
愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！
事業運：★★★★☆
有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。
財運：★★★★☆
多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00深茄紫
開運方位：東北方向
金牛座
對生活充滿自信，春風滿面的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者與另一半進行了深層次的交談，把生活中的小矛盾化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。
愛情運：★★★★☆
單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！
事業運：★★★★☆
你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。
財運：★★★☆☆
錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍
開運方位：東北方向
雙子座
外出機會多，感受豐富多采的生活。
整體運：★★★☆☆
今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的談資。
愛情運：★★★☆☆
保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。
事業運：★★☆☆☆
處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。
財運：★★★☆☆
財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-09:00葡萄紫
開運方位：正東方向
巨蟹座
三思而後行讓你大有收獲。
整體運：★★★★★
投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。
愛情運：★★★★★
詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
事業運：★★★★☆
休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。
財運：★★★★☆
有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-21:00蕃茄紅
開運方位：東北方向
獅子座
新潮的服飾讓你大出風頭。
整體運：★★★☆☆
特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以藉助網路瞭解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。
愛情運：★★★★☆
應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。
事業運：★★★☆☆
心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！
財運：★★★☆☆
在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅
開運方位：西南方向
處女座
有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★☆
單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。
事業運：★★★★☆
運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。
財運：★★★☆☆
莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠
開運方位：正南方向
天秤座
安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。
整體運：★★★☆☆
邀上一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。
愛情運：★★★☆☆
記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！
事業運：★★★☆☆
心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。
財運：★★★★☆
正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-11:00和闐玉白
開運方位：正東方向
天蠍座
受人歡迎，聚會頗多的一天。
整體運：★★★★☆
交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人多安排與對方在一起，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！
事業運：★★★★☆
頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。
財運：★★★★★
財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠
開運方位：西北方向
射手座
今日情緒較為愉悅。
整體運：★★★★☆
今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。
愛情運：★★★★★
桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！
事業運：★★★★☆
沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。
財運：★★★☆☆
即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00萊姆黃
開運方位：正南方向
摩羯座
愛情特別順利，充滿活力的一天。
整體運：★★★★★
戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。
愛情運：★★★★★
桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。遇到問題可以請情人協助，他能夠給你強大的助力喔！
事業運：★★★★☆
閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。
財運：★★★★☆
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠
開運方位：西北方向
水瓶座
今日好運相伴。
整體運：★★★★☆
太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。
愛情運：★★★☆☆
和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。
事業運：★★★★☆
沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。
財運：★★★★☆
有意外之財，例如：彩票中獎。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00玳瑁棕
開運方位：東北方向
雙魚座
感情纖細，易有新的感觸。
整體運：★★★★☆
今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。
愛情運：★★★★☆
溫柔體貼的一面容易突顯，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。
事業運：★★★★☆
好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！
財運：★★☆☆☆
過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00咖啡棕
開運方位：正西方向
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