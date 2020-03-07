每日星座運勢／天蠍金錢有可觀進帳 注意勿過貪心

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-03-7

牡羊座

晚上是你的活動高峰期。

整體運：★★★☆☆

撒嬌或迎合對方的想法是今天改善戀情的最佳方式，理智的妥協會讓你喚醒曾經的甜蜜戀情；小貪失財富，大貪則失財源，造成今天損失的罪魁禍首便是貪念；晚上顯得精力充沛，要參加公司宴會的人可不要錯過良機，會有展現才能的好機會。

愛情運：★★★★☆

愛情運還不錯，愛神會給你製造浪漫愛情的適當條件，單身者容易有溫柔的戀情。

事業運：★★★☆☆

處事較為順利，心情也很開朗。但應多留意他人的臉色，以免得罪了人卻不自知。

財運：★★☆☆☆

不利於高風險的投資遊戲，否則賺少賠多，徒增悔恨！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

金牛座

小心被好運沖暈頭腦哦！

整體運：★★★★☆

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

愛情運：★★★★☆

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

事業運：★★★☆☆

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

雙子座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

事業運：★★★★☆

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

財運：★★★☆☆

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

適合出外拜訪友人的一天。

整體運：★★★☆☆

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以瞭解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

愛情運：★★★★☆

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

事業運：★★☆☆☆

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

財運：★★★☆☆

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00冷泉藍

開運方位：正北方向

獅子座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

事業運：★★★☆☆

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

財運：★★★☆☆

投資上避免盲目主義傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00竹葉青

開運方位：正北方向

處女座

總運良好，有機會遇到貴人。

整體運：★★★★☆

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌根的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

愛情運：★★★★☆

戀愛機會不多，可將重心放在興趣愛好及自我實現上，享受充實的單身日。

事業運：★★★★☆

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

財運：★★★☆☆

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00碧空藍

開運方位：西北方向

天秤座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！

事業運：★★★★★

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。

財運：★★★☆☆

經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00脆梅青

開運方位：東南方向

天蠍座

慾望如火燎原般蔓延。

整體運：★★★★★

戀愛者和已婚者今天富含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

愛情運：★★★★☆

伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。

事業運：★★★★☆

容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00深海藍

開運方位：東北方向

射手座

點綴自己點綴生活。

整體運：★★★★☆

求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上改善用餐時的情調。

愛情運：★★★★☆

愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進瞭解。

事業運：★★★★☆

幹勁十足，貴人助力強，很適合實行新計劃或著手生活事務，會有很不錯的成果。

財運：★★★☆☆

不利於靠小額現金交易的買賣業。短期投資容易發生中途變故。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

摩羯座

學會善待自己。

整體運：★★★☆☆

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

事業運：★★★☆☆

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★★★☆

合理運用錢財會讓你財運亨通。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00墨玉綠

開運方位：正西方向

水瓶座

責任心可以維繫愛情長久。

整體運：★★★☆☆

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

愛情運：★★★☆☆

在社交場合有機會結識對你工作有助益的異性朋友，可成為很好的合作夥伴。

事業運：★★★☆☆

環境的改變以及各種人際問題，都會給你帶來一些困擾，要注意控制好情緒。

財運：★★★★☆

遇到財務問題時，可得貴人相助，擺脫困境。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00淺海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

歡歡喜喜的過一天。

整體運：★★★☆☆

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

財運：★★★☆☆

有活動資金的話，可進行小額投資 。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00琉璃銀

開運方位：正南方向



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