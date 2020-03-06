每日星座運勢／處女運勢很酷的一天 今天財運旺盛

2020-03-6

牡羊座

運勢不太均衡，失之東隅，收之桑榆。

整體運：★★★☆☆

愛情上容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間做一場運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★☆

沉著冷靜的工作態度，會使你今天在工作上易有突出表現。

財運：★★★☆☆

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00和闐玉白

開運方位：東南方向

金牛座

桃花太惹眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你所表現出的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，都向外活動會有特殊的機遇喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘一分收穫。

財運：★★★★☆

容易因果斷的態度而得財。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正東方向

雙子座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中掏錢買下，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

財運：★★★☆☆

做好錢財規劃，小心入不敷出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

多替對方想想。

整體運：★★★☆☆

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生作題的數量和質量都會有所提高。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

獅子座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升他的人際關係；手頭會出現緊張的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

事業運：★★☆☆☆

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

財運：★★☆☆☆

混亂型運勢，稍有不慎口舌、官非、鬥爭將接踵而至！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00可可棕

開運方位：正東方向

處女座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可尋求到喜歡的工作；有伴侶的人彼此愛情更加堅定，週遭的環境將促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候，分析上特別容易找到靈感與掌握重點。

財運：★★★★★

財運太棒了！正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

天秤座

活躍與積極的態度是此日愛情順遂的關鍵。

整體運：★★★☆☆

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

愛情運：★★★★☆

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣的皮球一樣，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★★☆☆

投資較難獲利，要以穩定為考量。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00雪花銀

開運方位：西南方向

天蠍座

魅力十足，很容易奪得異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神，一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，但想獲得可觀的報酬還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

超級戀愛天，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性的工作，安排往後的時間進度。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

射手座

忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

整體運：★★☆☆☆

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不好，務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

財運：★★☆☆☆

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00冷泉藍

開運方位：西北方向

摩羯座

言詞太過犀利，小心別人投來怨恨的目光。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，「說者無意，聽著有心」，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：西北方向

水瓶座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

財運：★★☆☆☆

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00古銅青

開運方位：東南方向

雙魚座

防患於未然

整體運：★★★★☆

今天的財運和事業運都比較不錯，手頭上正在洽談的大單生意在作足準備和鋪墊後成功的機率很高；和他去老年人活動多的公園、廣場走走吧，看著那些老年夫妻攜手走過，「執子之手，與子偕老」的情感會在兩人心頭膨脹。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子，今日的你容易回舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，很適合多用腦筋來企劃，工作上遇到困難瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

財運：★★★★☆

財運不錯，可以購買相中已久的物品。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00橄欖綠

開運方位：正西方向





