每日星座運勢／金牛運勢順暢的一天 行動就有收穫

2020-03-5

牡羊座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，因衝動而得罪他人，今天還是沉默些好，安分會讓你得到更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都會使你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失佳緣；今天工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

已婚者很能瞭解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方頗為感動，感情升溫快速。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的！放慢腳步輕鬆一下無妨，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00脆梅青

開運方位：正東方向

金牛座

運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

整體運：★★★★★

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯，多與人接觸你會感受到自己是很有魅力的喔！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00乳酪白

開運方位：東北方向

雙子座

理財切忌墨守成規。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠佈公地告訴對方，反而還會有圓滿的解決。你會對工作環境有點厭倦，喜新厭舊的情緒摒棄才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你財越理越多。

愛情運：★★★★☆

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還有破壞職場上的和諧度。

財運：★★★★☆

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考慮為佳。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

擁有極強的時間觀念會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨小吵小鬧，升溫反而越快。朋友應酬花費較多，但這是很好的感情投資，不用太心疼。將工作視為第一位，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應注意勞逸結合。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天，先前的工作計劃基本能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不能過於意氣用事。

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

獅子座

多外出走走，是今天幸運的重點。

整體運：★★★★☆

感情上發展迅速，單身的你今天因自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心溫暖如春，做起事來勁頭也變得更足，能超額完成工作。財運上多留意身邊的小事，從中能挖掘出很不錯的機會。

愛情運：★★★★☆

顯得很注重穿著打扮，容易給另一半賞心悅目的之感，感情升溫。

事業運：★★★★☆

看似驚險萬分的任務到了你的手裡卻會成了好事，諸事都較為順利圓滿。

財運：★★★★☆

多與朋友聯絡，會有意外商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00羽絨白

開運方位：西北方向

處女座

調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，跌跌撞撞才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業訊息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

天秤座

切忌少說多做。

整體運：★★☆☆☆

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得你的上忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

事業運：★★☆☆☆

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招來反感。

財運：★★☆☆☆

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00和闐玉白

開運方位：東南方向

天蠍座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

事業運：★☆☆☆☆

今天不適合挑戰有卡住跡象的計劃，容易鑽牛角尖，鎖在自己的視角裡。

財運：★☆☆☆☆

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00玫瑰紅

開運方位：正東方向

射手座

紙包不住火。

整體運：★★★☆☆

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★★★☆

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

財運：★★★☆☆

在投資上過度主觀，堅持己見，恐畫地自限。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00橄欖綠

開運方位：東北方向

摩羯座

壓力較大，覺得不堪負荷。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。

愛情運：★★☆☆☆

對方的情緒低落或壓力甚大時，多給予關懷與正面意見，別讓暗藏企圖者有機可乘！

事業運：★★★☆☆

運勢平穩，對工作沒有太多慾望，求穩心重，做事踏實。只是略欠創造力，工作上不易有突破。

財運：★★★☆☆

喜歡以小搏大，投機意念較強，不把小錢看在眼裡。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

水瓶座

待人處事宜把握分寸。

整體運：★★☆☆☆

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

愛情運：★★★☆☆

適合約會，閒暇時不妨邀約情人到郊外走走，會有意想不到的甜蜜效果喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很忙碌，但狀況不斷。一個人做事倒是無妨，可是與同事並肩作戰時要特別注意自身的態度。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意克制。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：正西方向

雙魚座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但表情會有些故作神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

事業運：★★★★☆

與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

財運：★★☆☆☆

易因衝動，看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：東南方向





